Завод «Океан» будет ремонтировать сухогруз RUBUS

В понедельник, 2 ноября, плавучий док судостроительного завода «Океан» принял сухогруз RUBUS, который планируют отремонтировать в течение 30 дней, сообщает пресс-служба завода.
За этот контракт «Океан» боролся с другими пятью судоремонтными предприятиями. Собственник принял решение ремонтировать судно на «Океане», поскольку у завода есть необходимая судоремонтная инфраструктура, которая позволяет провести промежуточный ремонт в кратчайшие сроки, при этом оптимизируя бюджет ремонта.
«Так, плавучий док завода «Океан» позволяет поднимать суда длиной до 140 метров и шириной до 20 метров, а также выкатывать суда из дока на стапель. А крановое оборудование (80-тонные краны) позволяет снять крышки люковых закрытий судна и отремонтировать их на берегу, что упрощает технологию ремонта», – сказано в сообщении. Работы планируют завершить через месяц.