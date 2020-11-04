Економіка / Новини

Завод «Океан» будет ремонтировать сухогруз RUBUS

- Коментувати | Прочитали: 888

В понедельник, 2 ноября, плавучий док судостроительного завода «Океан» принял сухогруз RUBUS, который планируют отремонтировать в течение 30 дней, сообщает пресс-служба завода.

За этот контракт «Океан» боролся с другими пятью судоремонтными предприятиями. Собственник принял решение ремонтировать судно на «Океане», поскольку у завода есть необходимая судоремонтная инфраструктура, которая позволяет провести промежуточный ремонт в кратчайшие сроки, при этом оптимизируя бюджет ремонта.

«Так, плавучий док завода «Океан» позволяет поднимать суда длиной до 140 метров и шириной до 20 метров, а также выкатывать суда из дока на стапель. А крановое оборудование (80-тонные краны) позволяет снять крышки люковых закрытий судна и отремонтировать их на берегу, что упрощает технологию ремонта», – сказано в сообщении. Работы планируют завершить через месяц.

Related Posts

Іван Білоус: «Вірю, що ситуація у країні незабаром зміниться на краще…»

Миколаїв став центром створення Морського кластеру України

Галицинівська ОТГ: громада, орієнтована на добробут і комфорт для своїх людей

Добавить комментарий