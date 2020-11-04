Завод «Океан» будет ремонтировать сухогруз RUBUS

В понедельник, 2 ноября, плавучий док судостроительного завода «Океан» принял сухогруз RUBUS, который планируют отремонтировать в течение 30 дней, сообщает пресс-служба завода.

За этот контракт «Океан» боролся с другими пятью судоремонтными предприятиями. Собственник принял решение ремонтировать судно на «Океане», поскольку у завода есть необходимая судоремонтная инфраструктура, которая позволяет провести промежуточный ремонт в кратчайшие сроки, при этом оптимизируя бюджет ремонта.