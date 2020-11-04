22 ноября – второй тур выборов мэра Николаева

Второй тур выборов Николаевского городского головы пройдет в воскресенье, 22 ноября.

Об этом во время прямого эфира сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, информируют «Новости-Н». Ранее называлась дата 15 ноября, однако она зависит от сроков, в какие объявлены результаты голосования.

Сенкевич призвал проявить активность, не игнорировать голосование во втором туре и прийти на избирательные участки. Во второй тур вышли действующий мэр Александр Сенкевич («Пропозиція») и предприниматель Владислав Чайка («ОПЗЖ»).