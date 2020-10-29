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Завод «Экотранс», принадлежащий скандальному депутату-латифундисту, не только отравляет атмосферу, но и сливает отходы производства в почву

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Завод «Экотранс», где одним из соучредителей является бизнесмен и депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин, сливает жидкие отходы производства в почву. Об этом идет речь в новом блоге «В центре внимания», размещенном на Youtube– канале Центра журналистских расследований.

В блоге рассказывается, что на днях жители Намыва обнаружили трубу, из которой вытекает жидкость с неприятным и резким запахом. Труба находится в пару десятков метров от предприятия, при том, что рядом никакого производства больше нет.

Жидкость, вытекающая из трубы, образовала небольшое болото.

Активистке, которая первой обнаружила трубу, от резкого запаха стало плохо, и ей вызвали карету скорой помощи.

На место события активисты вызвали полицию и представителей госэкоинспекции. Экологи взяли пробы воздуха, грунта и воды. Правоохранители приняли заявления, и, как позже стало известно, открыли уголовное производство.

Из трубы, через каждые 10 минут, вытекает зловонная жидкость.

История с загрязнением воздуха маслоэкстракционным заводом «Экотранс» тянется еще с середины двухтысячных.

Жители Лесков и Намыва жаловались на резкий удушливый запах, которым завод отравлял воздух над этими двумя микрорайонами. В 2009 году сотрудники госэкоинспекции зафиксировали загрязнение воздуха промышленными выбросами предприятия и наложили штрафные санкции в размере 368 тыс. грн.

Сливы «Экотранса» образовали болото.

Тем не менее, все иски Николаевского горсовета, требовавшего перенести предприятие в другой микрорайон города, суды отклонили, и предприятие продолжило работу.

Соучредитель предприятия Юрий Кормышкин, к которому Центр обратился за комментарием, отказался что-либо пояснять до окончания досудебного расследования. Вместе с тем заявил, что большинство активистов, пытающихся обратить внимание власти на данную проблему, не жители Намыва, а люди, выполняющие чей-то политический заказ.

Напомним, ранее Центр рассказывал, что Юрий Кормышкин причастен к выводу 4 млн грн из кредитного союза «Флагман». В конце двухтысячных, когда у финучреждения уже возникли проблемы и оно прекратило выдавать кредиты, Юрий Кормышкин умудрился получить 1 млн грн кредитных средств. Еще три миллиона гривен получили три человека, работавшие на предприятиях бизнесмена.

Завод “Экотранс”.

Также Центр сообщал о том, как фирмы Кормышкина зарабатывают на государственном агропредприятии «Реконструкция».

Деятельности предприятий Юрия Кормышкина, которые незаконно обрабатывали земельные наделы участников АТО, посвящено расследование «Урожай депутату, ботва солдату».

Ярослав ЧЕПУРНОЙ, Центр журналистских расследований

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