Дмитро Прокоф’єв: «Електронні сервіси ДПС – це зручно, безкоштовно та економно у часі для платників»

Інтерв’ю з начальником Головного управління ДПС у Миколаївській області.

– Дмитре Ігоровичу, в Україні триває карантин, який став своєрідним випробовуванням як для бізнесу, так і для держави в цілому. Як змінилась робота Головного управління ДПС у Миколаївській області під час карантину?

– Малий бізнес небезпідставно вважають найбільш чутливим сегментом економіки до кризових явищ, і не лише в Україні. Тому в умовах пандемії коронавірусу одними з перших антикризових кроків стали заходи, спрямовані саме на забезпечення виживання малого та середнього підприємництва.

Нагадаю, що в Україні прийнято ряд антикризових законів України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID‑19)», від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID‑19)».

У період пандемії COVID‑19, Головне управління ДПС у Миколаївській області робить акцент на проведенні активної роз’яснювальної роботи. Платники податків не мають відчувати інформаційну ізольованість під час карантину. Саме тому на субсайті ГУ ДПС у Миколаївській області (www.mk.tax.gov.ua) та офіційній сторінці Служби у соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/tax.mykolaiv) ви завжди можете ознайомитись з актуальними роз’ясненнями податкового законодавства, коментарями провідних фахівців, станом надходжень податків і зборів до бюджету.

– Яким чином платники податків можуть дистанційно спілкуватись з органами ДПС та оперативно вирішувати свої проблемні питання, не відвідуючи Центри обслуговування платників?

– Здоров’я та безпека платників – головний пріоритет ГУ ДПС у Миколаївській області, як соцільно відповідального органу. Саме тому в умовах обмежувальних протиепідемічних заходів залишається актуальним максимальне використання дистанційного формату спілкування та електронних сервісів, зокрема ІТС «Електронний кабінет», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Окремо хочу зупинитися на перевагах використання електронних сервісів ДПС. По-перше, це економія робочого часу платників податків і коштів на придбання бланків звітних документів. Крім того, платники мають змогу економити час на уникненні черг під час подання звітності. Використання «Електронного кабінету» гарантує перевірку звітності на наявність арифметичних помилок, оновлення версій документів звітності. Забезпечується конфіденційність інформації та оперативність обробки отриманої інформації.

Скористатись «Електронним кабінетом» можливо цілодобово як із персональних комп’ютерів, так і з смартпристроїв, сервіс працює безкоштовно. За допомогою «Електронного кабінету» можливо сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Також платник може у режимі реального часу отримати доступ до особистої інформації, а саме отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності та інше.

Хочу проінформувати, що на субсайті ГУ ДПС у Миколаївській області у розділі «Відеогалерея» розміщено серію відеоуроків від ДПС України щодо користування «Електронним кабінетом». Переглянувши відеоуроки, ви зможете використовувати даний сервіс без жодних проблем.

Наша мета – як найменша кількість контактів між працівниками ГУ ДПС у Миколаївській області та платниками податків. В ідеалі все має відбуватися за допомогою електронних сервісів, онлайн, у комп’ютері чи смартфоні.

Тому закликаю усіх платників податків використовувати електронні сервіси ДПС. Це зручно, безкоштовно та сучасно!

– 23 травня 2020 року набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», який викликає занепокоєння у бізнес-спільноти. Деякі суб’єкти господарювання вважають, що цей Закон несе ризики для економічного розвитку України. Яким чином цей Закон впливає на податкову систему України, на Вашу думку?

– Запроваджені законодавчі зміни дозволять уникнути можливості спекулювання податковими ставками, підвищити ефективність електронного документообігу. Зміни в процесі адміністрування податків, передбачені новаціями, дозволять адаптувати податкове законодавство до світових стандартів. Закон створює рівні та справедливі правила гри для ведення бізнесу в Україні.

Крім того, Закон запроваджує нову концепцію відповідальності, що є необхідністю в сучасних умовах ведення бізнесу. Запроваджуються міжнародні стандарти контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі.

Також удосконалення функціоналу електронного кабінету розширює спектр електронних послуг, які надаються ДПС. Платники мають можливість отримувати від контролюючих органів документи через електронний кабінет.

– Досить довго податкова служба мала імідж «карального органу». Завдяки проведеній податковій реформі ДПС трансформовано у сучасну професійну службу, яка надає адміністративні, сервісні та консультативні послуги. Які напрями роботи податкової служби Миколаївщини є пріоритетними сьогодні?

– Наше головне завдання – ефективне адміністрування податків, зборів та платежів, надання якісних та зручних послуг платникам. Адже бюджет наповнюють саме платники податків, і ми повинні зробити для них цей процес комфортним, легким та зрозумілим.

Ми докладаємо максимум зусиль для створення дійсно партнерських відносин з платниками податків. Це, перш за все, задоволення потреб платників у сучасних, зручних та зрозумілих сервісах, які забезпечують легку сплату податків та повністю дистанціюють платників від податківців.

Сьогодні діяльність податкової служби Миколаївщини, як і будь-якого іншого органу виконавчої влади, знаходиться під пильним контролем не лише уряду, а й громадянського суспільства. Всі кроки та новації розглядаються через призму доцільності та ефективності для бізнесу і держави. Особливо тепер, коли проходить процес реформування податкової системи. Саме тому основний акцент у роботі ДПС Миколаївщини зроблено на відкритості, прозорості, сервісності, а також оперативності інформування громадськості про роботу Служби. Бути відвертими та відкритими – наш основний принцип. Адже створення позитивного іміджу залежить не тільки від того, що робить ГУ ДПС у Миколаївській області, а й від того наскільки зрозуміло ми це доводимо до кожного громадянина та платника. Нам є до чого прагнути особливо у часи реформувань, коли суспільство не лише вимагає змін, але й бажає розуміти їх суть.

– Дякуємо за змістовну розмову!

Бесідував Віктор Климов