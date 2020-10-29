Подпольные выборы в Чаусово‑2

25 октября в селе Чаусово‑2 Первомайского района проводились выборы не только в Первомайскую городскую общину, но и в Чаусовский сельский совет, который входит в состав этой общины. Об этом сообщила гражданская сеть «ОПОРА».

Так, одна участковая избирательная комиссия, образованная Первомайской городской ТИК, работала в сельском клубе и проводила выборы в соответствии с Избирательным кодексом Украины в Первомайский городской, районный, Николаевский областной советы и Первомайского городского головы. Другая УИК, самопровозглашенная, образованная Чаусовской ТИК, которая была сформирована еще в 2015 году, проводила выборы в частном доме престарелых.

Большинство селян шли голосовать на самопровозглашенную УИК, чтобы выбрать депутатов сельского совета и сельского голову, и лишь немногие голосовали в Первомайской УИК, размещенной в сельском клубе. Но были избиратели, которые, проголосовав на одной УИК, затем шли в другую и просили предоставить им бюллетени только с кандидатами в районный и областной советы. Члены комиссии им объясняли, что обязаны выдать все четыре бюллетеня, а избиратель сам решает, в которых ставить отметки, однако были зафиксированы случаи, когда избиратели вообще отказывались голосовать.

На УИК дежурили полицейские, а на самопровозглашенной УИК – охрана с агрофирмы экс-нардепа Аркадия Корнацкого.

Как сообщила «ОПОРА», в Чаусовской сельской избирательной комиссии работает 5 человек, еще трое отказались работать, поскольку считают деятельность комиссии незаконной. Этой комиссией зарегистрировано 12 кандидатов и одного претендента на должность сельского главы – Аркадия Корнацкого, народного депутата 8 созыва от Блока Петра Порошенко.

Всего в Чаусово‑2 зарегистрированы 394 избирателя, 15 из которых проживают в селе. Стоит отметить, что на сайте ЦИК отсутствуют данные об этой комиссии.

По словам Чаусовского сельского головы Константина Токаря, ему не было известно о работе этой комиссии, о предоставлении помещения к нему никто не обращался. Когда он узнал, что секретарь сельского совета передала печать этой сельской избирательной комиссии, то обратился с заявлением в полицию. Сельский голова отмечает, что в селе теперь будет только староста, а то что будут выборы сельского головы и депутатов сельского совета, считает неуместным.

По новому административно-территориальному устройству село Чаусово‑2 теперь входит в состав Первомайской городской громады, поэтому его жители должны избирать только голову громады и депутатов в горсовет.

Стоит отметить, что ранее об этом на своей странице в Facebook писал экс-народный депутат Украины Аркадий Корнацкий, который не признает реформу децентрализации и считает, что самопровозглашенная УИК имеет полное право работать.