Скільки і які бюлетені отримає виборець?

Кожен виборець отримає на своїй виборчій дільниці бюлетені кількох типів. Може бути 2 або 3 типи бюлетенів для одного виборця і це залежить від того населеного пункту, де виборець живе та голосує. Але основна різниця між бюлетенями така, що в одному треба буде поставити лише одну позначку, а в іншому – поставити позначку та вписати цифру за трафаретом. Цей новий тип бюлетенів, де треба і поставити позначку, і вписати цифру за трафаретом, отримає кожен виборець, незалежно від того, в якому населеному пункті мешкає.

Зазвичай у більшості населених пунктів України виборець отримає 4 виборчі бюлетені для голосування за кандидатів на посаду:

1) міського (сільського або селищного) голови;

2) депутатів міської (сільської або селищної) ради;

3) депутатів районної ради;

4) депутатів обласної ради.

Як заповнювати бюлетень?

Порядок заповнення бюлетенів описаний у частинах 7 і 8 статті 248 Виборчого кодексу України. Там зазначений максимально правильний варіант, аби на етапі підрахунку голосів у членів комісій не виникало сумнівів і запитань. Звісно, завжди є можливість, що члени комісії приймуть колегіальне рішення, аби визначити волевиявлення виборця, якщо позначка була не надто точна чи не відповідала максимально правильному варіанту. Але варто одразу намагатись заповнити бюлетень максимально уважно, точно і правильно.

Щоб проголосувати за кандидата у депутати до обласної, районної та міської (сільської або селищної) ради із кількістю виборців 10 тисяч і більше, у першому квадратику ставимо «плюсик» або будь-яку іншу позначку, обираючи партію, а в сусідньому квадратику вписуємо номер за трафаретом.

Варто зауважити, що вносити треба максимально точний номер, який зазначено поряд із прізвищем обраного кандидата (наприклад: не 06, а 6; не 01, а 1 тощо). Ці цифри необхідно писати так, як раніше писали індекси на листівках та поштових конвертах в Україні.

За матеріалами громадської мережі «ОПОРА»