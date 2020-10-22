Разоблачать коррупционеров стало безопасно

Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что с недавних пор законами определен правовой статус обличителей, установлены их права, гарантии и механизмы защиты таких лиц и приравненных к ним лиц.

Следовательно, они находятся под защитой государства – такое право у них возникает сразу после сообщения о возможных фактах коррупции.

Сообщение о коррупции может быть осуществлено как работниками налоговой службы, так и представителями бизнеса, без указания авторства, то есть анонимно с использованием любого канала связи.

Такое анонимное сообщение о нарушении законодательства будет подлежать бесспорному рассмотрению, если приведенная в нем информация будет касаться конкретного лица и содержать фактические данные, которые могут быть проверены.

Обличитель не несет юридическую ответственность за сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, распространение отмеченной в сообщении информации, невзирая на возможное нарушение таким сообщением своих служебных, гражданских, трудовых или других обязанностей или обязательств.

Сообщить о фактах возможных коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией, можно такими способами:

54001, г. Николаев, ул. Лягина, 6;

[email protected]; [email protected]

(0512) 50-19-13

Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что информация, которая сообщается обличителями, считается конфиденциальной. Сведения об обличителе не подлежат разглашению, сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.