Дорогие читатели! Избирательная кампания по местным выборам вступила в заключительный и самый ответственный этап. Уже в воскресенье, 25 октября, мы будем выбирать состав нового сельского совета, горсовета, облсовета, председателей ОТО, мэров городов.

Все мы хотим перемен к лучшему. В своем городе, в своем селе мы стремимся к тому, чтобы наша страна была демократической и процветающей, а люди жили достойно и благополучно. Всем нам нужен порядок и справедливость, неукоснительное соблюдение прав и свобод человека. И, поверьте, никто, кроме нас самих, не устроит жизнь к лучшему.

Поэтому приходите на выборы 25 октября и проголосуйте за того кандидата, которому вы искренне доверяете. За надежного, опытного и мудрого. Именно наш с вами ответственный выбор и будет залогом движения вперед нашей Украины.

Не страшитесь угроз и провокаций, берегите свою честь и достоинство!

Также обращаюсь к нашему старшему поколению – пенсионерам, людям пожилого возраста: обязательно придите на избирательные участки или проголосуйте на дому. Поверьте, от вашего участия в голосовании очень многое зависит. Умудрённые жизненным опытом, подскажите своим близким и знакомым сделать правильный самостоятельный выбор кандидата и проголосовать за действительно народных избранников.

Возможно, вам придется проголосовать против того кандидата, который строит вам детские площадки, ремонтирует школы и больницы, ваши подъезды или лифты, прокладывает асфальт и разносит бесплатные продукты и лекарства. Ведь рыбу, как известно, перед тем, как ее пожарить и съесть, тоже кормят наживкой. Не глотайте ее, там крючок. Продукты и лекарства, конечно же, берите, а голосуйте за того, кому доверяете, ведь в кабине для голосования вы будете одни.

Попробуйте также осознать, что против вас работают уже не «гопники» 1990-х в партийных костюмах, а миллиардеры, которым есть что терять, и на которых работают циничные профессиональные и дорогостоящие политические технологи. Они выполняют на выборах свою задачу, забирая голоса доверчивых граждан, а после выборов возвращаются с вашими голосами в свою стаю. Не отдайте свой голос фальшивкам, даже если очень хочется и рука сама тянется. Контролируйте свои руки.

Обязательно приходите на выборы и голосуйте за достойных кандидатов, как вам подсказывает совесть.

С уважением главный редактор Татьяна ФАБРИКОВА