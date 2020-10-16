«Слуги Народа» посетили объекты «Большой стройки» в Николаеве

10 октября народные депутаты Украины от партии «Слуга Народа» посетили Николаев в рамках всеукраинского тура «Президентская булава».

Николаев представляли нардеп Игорь Негулевский, глава областного партийного штаба Виталий Ким, замглавы штаба Антон Табунщик, а также кандидаты в депутаты от «Слуги Народа» Сергей Павлышко, Елена Авдеева, Рамиль Агабеков, Яна Димитриева и другие.

Исполняющий обязанности руководителя Службы автомобильных дорог Владислав Невесёлый пригласил делегацию на автотрассу Н‑14 «Кропивницкий – Николаев», где производится ремонт в рамках президентской программы «Большая стройка».

Долгие годы эта дорога была одной из самых аварийных в регионе, на сегодняшний день здесь укладывается современное бетонное покрытие, выносливость которого многократно превышает обычный асфальт.

– В следующем году мы полностью восстановим дороги ко всем черноморских курортам Николаевской области, – сообщил Владислав Невеселый. – Всего в области в текущем году планируется восстановление 189,5 км автодорог.

Также рабочая группа посетила ФОК на Намыве, где их встречали начальник управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Виктор Гинкул и директор Николаевского высшего специализированного колледжа физической культуры Александр Мельниченко. Виктор Гинкул провел экскурсию по комплексу, рассказал об этапах его реконструкции и о дальнейших планах. Известный на весь город ФОК много лет прозябал и отчаянно нуждался в ремонте, но на сегодняшний день можно сказать с уверенностью: ФОК работает и будет работать. Реставрация затронула все его уголки и это вселяет оптимизм. «Большая стройка» приносит свои плоды.

– ФОК – фундаментальное сооружение, – добавил Александр Мельниченко. – Я рад, что нашлись средства для его реконструкции. Здесь занимается половина спортсменов из Николаевского высшего специализированного колледжа физкультуры. Для спортивного Николаева и области этот объект очень важен.

Обладатель кубка Европы, призёр чемпионатов мира по кикбоксингу Рамиль Агабеков также прокомментировал это событие: «Я считаю, что Николаев – кузница спортивных талантов. Не каждый город и регион может похвастаться таким количеством чемпионов и призеров всех уровней. Но спортсмен должен думать о том, как победить на соревнованиях. Тренер должен думать о тренировочном процессе, а не о том, как достучаться до чиновников и выпросить у них финансирование на ремонт протекающих крыш и трухлявых полов. Поэтому, такой масштабный ремонт крупнейшего спорткомлекса Николаева – очень важное событие».

Виктор Климов