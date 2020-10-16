Дмитро Оборонько: «Моє завдання – надати допомогу тим людям, які потрапили в складні життєві обставини»

На запитання «РП» відповідає начальник Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько.

– Дмитре Миколайовичу, 2020 рік ознаменувався для служби зайнятості новими викликами на ринку праці, які були спричинені карантином, а саме суттєвим збільшення чисельності безробітних. Ми про це говорили у попередньому інтерв’ю. Однак, служба зайнятості в цей період змогла не тільки реально протистояти цим викликам, а і зробити крок для істотного розвитку своїх програм та сервісних послуг.

– Моє завдання, як керівника обласної служби зайнятості – надати допомогу тим людям, які потрапили в складні життєві обставини. На моє переконання, сьогодні ця допомога має бути адресною, дієвою, а головне – безпечною. Виходячи з цього, ми модернізуємо і розвиваємо свої послуги і сервіси. Адже саме служба зайнятості є тим буфером, який утримує більш-менш стабільний, тобто контрольований і прогнозований ринок праці.

Наведу декілька цифр – за 9 місяців цього року статус безробітного отримали 36,9 тис. громадян, що на 4,5 тис. більше проти відповідного періоду минулого року. З них 15,2 тис. осіб звернулися в період дії карантину з можливістю в перший день отримати статус безробітного, що майже в 1,5 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Допомогу по безробіттю отримували 30,3 тис. безробітних, що 22,0% більше, ніж у січні-вересні 2019 року. Це, звісно, створює додаткове навантаження у роботі на наших працівників, але люди розуміють, що це непростий період для всіх, тому продовжують працювати, та змінювати підходи у роботі відповідно до вимог часу.

В період обмеження особистого спілкування з клієнтами служби зайнятості, задля безпеки самих клієнтів і наших працівників у березні – серпні було запроваджено надання послуг у режимі online шукачі роботи мали змогу звертатися до центрів зайнятості через «скриньку», електронною поштою та через державний портал «Дія».

З квітня на онлайн-порталі державних послуг «Дія» з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю. Миколаївська обласна служба зайнятості використовує можливість спрощення процедури звернення безробітних до центрів зайнятості для реєстрації і призначення допомоги по безробіттю. З початку року 242 мешканці області скористалися даною послугою.

Незважаючи на тимчасові стримуючі фактори, фахівці служби зайнятості продовжували здійснювати комунікацію з клієнтами будь-якими зручними засобами зв’язку, пропонуючи роботу для безробітних та підбираючи персонал для клієнтів-роботодавців. В період карантину дистанційно надано понад 30 тис. інформаційних консультацій телефонним зв’язком та електронними засобами і більше 16 тис. консультацій з працевлаштування. В період дистанційної роботи проведено понад 500 вебінарів для клієнтів служби зайнятості з питань послуг служби зайнятості, технологій пошуку роботи в період карантину.

В результаті такої взаємодії з клієнтами роботу отримали 16,7 тис. осіб, з них 11,9 тис. осіб – в період дії карантину. Найбільша кількість безробітних була працевлаштована на підприємства сільського господарств (58,2%) та торгівлі (9,2%).

– З серпня відновлені особисті прийоми безпосередньо в приміщеннях центрів зайнятості. Чи відновилася програма сприяння розвитку підприємництва, тобто надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи?

– Створення сприятливих умов для малого та середнього бізнесу у період карантину набуло дещо нового значення: ми переорієнтували свою діяльність на збереження вже існуючого підприємництва шляхом надання допомоги по частковому безробіттю.

Нагадаю, що з квітня цього року Миколаївська обласна служба зайнятості в період карантину допомогла роботодавцям, які були вимушені скоротити або зупинити свою діяльність, зберегти існуючі робочі місця.

Активна позиція Миколаївської обласної служби зайнятості в реалізації цієї програми допомогла зберегти більше 10 тисяч робочих місць В тому числі 6585 фізичних осіб – підприємців без найманої праці, і таким чином залишилися діючими.

Але, між іншим, у січні-квітні 2020 року за сприянням Миколаївської служби зайнятості 17 осіб з числа зареєстрованих безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, з них:

– 4 учасники антитерористичної операції;

– 9 молодих людей у віці до 35 років;

– 6 наших клієнтів, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Загалом вони отримали більше 780 тис. грн.

З 15.04.2020 року, як ви зазначили, виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності призупинена на час карантину.

– Служба зайнятості використовує всі можливі варіанти для легального працевлаштування безробітних не тільки в Україні, а і за кордоном. Зокрема, в рамках двосторонньої Угоди між Україною та державою Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників у будівельну галузь на ринку праці Ізраїлю пропонуєте миколаївцям там деякий час попрацювати. Чи користується попитом така послуга серед наших співгромадян?

– З травня 2017 року до Реєстру в Миколаївській області внесено 206 бажаючих працювати за цією програмою, з них у 2020 році 10 осіб успішно працевлаштовані в Ізраїлі. В рамках Угоди ізраїльські роботодавці забезпечили наших працівників місцем роботи на будівництві. Кожен робітник захищений Законом держави Ізраїль та працює за контрактом з роботодавцем та відкритою робочою візою.

Але, я хотів би зазначити, що основна наша увага зосередження на працевлаштуванні в Україні і забезпеченні якісними кадрами саме українських роботодавців.

– До речі, служба зайнятості організовує навчання для безробітних на замовлення роботодавців? Адже в період карантину люди втрачають роботу і знайти подібну не завжди вдається. Як служба зайнятості вирішує питання перепрофілювання і підвищення кваліфікації безробітних?

– Звісно. Навчання безробітних – це основна форма роботи із забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня претендентів відповідно до вимог роботодавців. Протягом січня-вересня 2020 року професійне навчання за сприяння Миколаївської служби зайнятості проходили 3,6 тис. зареєстрованих безробітних, які потім були працевлаштовані.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за широким спектром робітничих професій з урахуванням вимог ринку праці та перспектив розвитку регіону. Серед них: токар, перукар, візажист, бармен, оператор котельні, кухар, кондитер, електрогазозварник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, оператор верстатів з програмним керуванням, лицювальник-плиточник, водій навантажувача тощо. Постійно організовується підвищення кваліфікації претендентів на вакансії на курсах цільового призначення з основ підприємництва, для будівельної галузі, сфери побутового обслуговування та торгівлі, сільського господарства, автомобільного транспорту, туризму, готельного господарства та ресторанної справи. Навчальні плани, безумовно, узгоджуються з роботодавцями.

У зв’язку з введенням карантину, коли заклади освіти стали не в змозі забезпечити очний процес, ми почали активно використовувати навчання з елементами дистанційної форми. Наразі майже 800 зареєстрованих безробітних підвищили свою кваліфікацію у такий спосіб.

– Мешканці ОТГ мають доступ до всіх послуг служби зайнятості? Там працюють окремі фахівці, чи люди мають їхати до райцентру на прийом?

– Я сьогодні, як керівник, акцентую увагу, що ми повинні в першу чергу вирішувати проблеми зайнятості мешканців сільської місцевості. Допомагати сільськім роботодавцям створювати нові робочі місця популяризувати підприємництво в ОТГ.

Окремих представництв служби зайнятості в об’єднаних територіальних громадах наразі немає, наша структура ще не адаптована до нового територіального поділу області. Втім вже кілька років ми працюємо безпосередньо в ОТГ, організовуючи виїзні заходи.

Їх мета – саме наближення соціальних послуг до клієнтів, створення системи оперативного і безперешкодного реагування на потреби жителів об’єднаних територіальних громад працівниками служби зайнятості

За січень-вересень цього року ми провели майже 150 виїзних заходів безпосередньо в ОТГ, під час яких вирішували питання щодо можливості створення нових робочих місць, зайнятості сільського населення, організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, професійного навчання громадян, розвитку підприємницької ініціативи та інше.

– Якими досягненнями ознаменувався для Вас і команди обласної служби зайнятості поточний рік? Адже карантин став на заваді проведенню традиційних ярмарок вакансій, масових інформаційних заходів, групових консультацій тощо. Що вдалося зробити натомість?

– Миколаївська обласна служба зайнятості на карантин реагує змінами та нововведеннями в роботі. Цей рік виявився для обласної служби зайнятості доволі продуктивним, ми активно запроваджували нові форми роботи, організовували заходи, що сприяють зайнятості різних категорій населення.

Зокрема, у серпні 2020 року з метою сприяння підвищенню конкурентоспроможності ветеранів АТО(ООС) на ринку праці, збільшення рівня їх працевлаштування та посилення їхньої соціальної захищеності був підписаний Меморандум про співпрацю та взаємодію між Миколаївським обласним центром зайнятості та відділом у Миколаївській області Міністерства у справах ветеранів України.

У вільному доступі на нашому сайті є Карта надання соціальних послуг для учасників АТО(ООС), яку розробили фахівці обласного центру зайнятості. Вона містить інформацію про послуги служби зайнятості для даної категорії та особливості її обслуговування, контакти соціальних партнерів, перелік медичних закладів для проходження реабілітації, телефони довіри та ін.

У березні ми провели масштабний захід «Womаn&Work», на якій відзначила своїх ділових партнерок, успішних жінок – роботодавиць регіону.

Це був перший захід такого формату, присвячений саме жінкам бізнесу, на ньому 36 представниць державних структур, керівниць підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, бізнесу, які ефективно співпрацюють з обласною службою зайнятості, були відзначені за надійне партнерство.

Разом з тим по всій області проходили презентації підприємств, які створили жінки, майстер-класи майстринь своєї справи, екскурсії на виробництво, де керують жінки, семінари для жінок, які бажають побудувати кар’єру, в тому числі через власний бізнес. Загалом відбулося близько 70 заходів, в яких взяли участь майже 1000 учасників.

Значна робота проводилася і серед молоді. Популяризація актуальних професій на ринку праці – важливий напрям профорієнтаційної роботи Миколаївської служби зайнятості. Триває системна профорієнтаційна робота щодо орієнтації шкільної молоді, учнів та студентів професійно-технічних та вищих начальних закладів на потреби регіонального ринку праці. З початку року профорієнтаційні послуги служби зайнятості отримали понад 5 тис. школярів та студентів.

В період карантину молодь має можливість скористатись профорієнтаційними послугами служби зайнятості дистанційно, пройти онлайн тестування.

Також хотів би відзначити, що ми запроваджуємо власні сучасні онлайн проєкти для молоді. Так, для зручності користування тих, хто обирає або змінює професію розроблена Ітерактивна карта навчальних закладів. Інформаційний ресурс включає заклади вищої та професійно-технічної освіти Миколаївської області.

Протягом березня-квітня 2020 року наші фахівці провели соціологічне онлайн-опитування «Вибір професії» серед учнів старших класів шкіл регіону. Основна мета такої роботи полягала у визначенні професійних намірів старшокласників. Найбільш затребуваними серед молоді є професії: лікар, програміст, педагог, поліцейський, юрист, журналіст, психолог, кухар та кондитер.

Для покращення дистанційного інформаційного обслуговування розроблено «Кластер професій». Це онлайн-посібник, що містить короткі описи актуальних професій Миколаївщини. У ньому представлено інформацію про специфіку професійної діяльності, вимоги до працівника та цікаві факти. Олайн-ресурс представлено 100 професіями, які є актуальними на ринку праці Миколаївщини.

З серпня цього року у нас триває інформаційно-мотиваційний проєкт «Перлини професій», який містить короткі відеоролики з цікавими фактами про професії або їх представників. Вже створено 16 цікавих історій про професії кондитера, програміста, лікаря, податківця, пекаря, манікюрника, фармацевта, водія трамваю, фотографа, масажиста та ін.

Крім того, ми проводимо інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою привернення уваги громадськості до проблем зайнятості і підвищення обізнаності громадян стосовно їхніх прав і гарантій у цій сфері. Протягом січня-серпня 2020 року було розміщено 62 статі у друкованих ЗМІ, 1167 повідомлень в Інтернет–виданнях з питань працевлаштування, послуг служби зайнятості для шукачів роботи та роботодавців, зайнятої молоді, легалізації зайнятості населення тощо, 528 інформацій на вебсторінці обласної служби зайнятості. До друкованих та електронних ЗМІ підготовлено та надіслано 55 пресрелізів. В ефірі всеукраїнського, обласних та місцевих телекомпаній вийшло 45 відеоматеріалів, сюжетів та програм, в тому числі за участю керівництва служби зайнятості. В ефірі обласного радіоканалу вийшло близько 70 радіосюжетів, передач та радіоповідомлень.

– Тобто ваша робота не зупиняється, навіть, коли більшість підприємств зупиняються на карантин, ви просто переформатовуєтесь, змінюєте підходи і продовжуєте надавати послуги в сфері зайнятості. А це важливо і для суспільства, і для економіки нашої країни в цілому та області зокрема.

Дякую за розмову!

Розмовляв Віктор КЛИМОВ