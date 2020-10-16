Владислав ЧАЙКА: «Я верю в Николаев. Верю в то, что он обретет новые жизненные силы, второе дыхание»

48-летний Владислав Чайка известен в Николаеве, прежде всего, как сын «народного» мэра Владимира Дмитриевича Чайки, который успешно руководил городом на протяжении 13 лет. Сегодня Владислав руководит двумя предприятиями и возглавляет общественную организацию «Миколаїв – єдина родина».

Горожане знают его также как человека, который поддерживает культуру и спорт, образование и творчество, как настоящий хозяйственник. И, конечно же, николаевцы сравнивают Владислава с его отцом: «как две капли воды», говорят они при встрече, «такой же открытый и искренний», «чувствуется хозяйственная жилка».

На предстоящие местные выборы кандидатом на пост градоначальника Владислава Чайку выдвинула политическая сила «Оппозиционная платформа – За Жизнь».

В интервью «РП» Владислав Чайка рассказал о том, почему он решил баллотироваться на мэра Николаева, о своем видении решения наболевших городских проблем и о перспективах развития города.

– Владислав Владимирович, почему вы решили баллотироваться в мэры Николаева?

– С Николаевом связана вся моя жизнь, я люблю этот город. Здесь я родился, здесь жил и работал мой отец, здесь живёт моя мама, здесь живёт моя семья, мои друзья. Когда я хожу по улицам города, то вижу, как в последние годы Николаев теряет свою самобытность и красоту. Все серое, неухоженное, перерытое. Фактически в городе строятся и развиваются только порты, предприятия закрываются, растет безработица. Очень жаль, но мы постепенно превращаемся в припортовый поселок. Мне обидно, что мой отец старался сделать наш город лучше, старался развивать его, а сейчас это никому не надо.

Я иду во власть, чтобы вернуть жизнь в город, вернуть рабочие места, чтобы заработали наши предприятия, заводы, фабрики, бизнес малый, большой и средний. И это всё возможно, ведь у нас есть большой потенциал, такого потенциала, как у нашего города, нет нигде в Украине. Нужно все возрождать, чтобы нашим горожанам было комфортно жить.

А власть я считаю сервисной службой, которая должна оказывать услуги горожанам, взять на свои плечи их проблемы. А мэр должен быть не посаженным генералом, а хозяйственником, хозяином городской общины. В память об отце считаю своим долгом вернуть Николаеву его славу, а жителям гордость за то, что живут в красивом городе с вековыми традициями.

– Но вы никогда не были ни чиновником, ни депутатом. Это было не ваше занятие…

– Да, вы правы, я никогда не рвался и не был у власти, но считаю, что пришло время многое менять в Николаеве, в том числе и тех, кто годами раздает пустые обещания и активизируется только перед очередной избирательной кампанией. Много лет я наблюдал за работой местных политиков и удивлялся ловкости их перевоплощений, как мастерски они играют в сессионном зале, и как на самом деле ведут свой личный бизнес.

Знаю, что наш город богат на управленческие таланты и может себе позволить нормальную ротацию кадров, тем более, когда старые уже засиделись в своих креслах. Я бы даже сказал – пересидели. Ведь доверие людей надо завоёвывать каждый день упорным трудом.

Знаю также, что в Николаеве есть много достойных людей, которые хотят и могут приносить городу и его жителям пользу. Они не рвутся во власть, но хотят внести свой вклад в развитие нашего города. И это неудивительно: они хотят работать в цивилизованных условиях, которые городская власть по известным причинам сегодня не может создать. Поверьте, при реально партнерских отношениях можно многого добиться в социальном плане, чтобы облегчить жизнь малообеспеченным людям. Власть должна понимать, что сегодня многим приходится не просто жить, а выживать. И непонимание этого – это не что иное, как пир во время чумы. В том числе и эта пресловутая серая плитка. Поэтому я принял для себя такое решение, что буду баллотироваться на пост городского головы города Николаева.

– Как его восприняли ваши родные?

– С настороженностью и беспокойством за меня. Они помнят, как не просто в своё время было работать моему отцу, но, тем не менее, с моим решением вынуждены были согласиться. И это окрыляет меня.

– У вас есть команда?

– Моя команда – это жители города. Они меня поддерживают. Это я вижу на встречах, я вижу обратную связь, поэтому это моя основная команда, от них я уже получил много информации и наказов, поэтому буду работать.

Ну а что касается управленческой команды, то она тоже есть. Я не делю людей на «правильных» и «неправильных». Для меня важен профессионализм и умение работать. У нас нет времени, ждать пока они научатся. Нам сразу придётся, как говорится, подсучивать рукава и включаться в работу.

– Как вы считаете, какая самая первоочередная проблема Николаева?

– Основная проблема – это городские дороги и сфера ЖКХ. Люди хотят, выходя из подъездов, не упасть в яму или открытый люк. Хотят выйти в благоустроенный, освещенный двор, ухоженный район со скверами и тротуарами. При этом, они хотят ездить по хорошим дорогам. Решить проблему с передвижением по городу фур поможет обустройство площадок для отстоя большегрузного транспорта с диспетчеризацией. Там должны быть созданы условия для пребывания водителей. Необходимо принять решение запрещающее проезд большегрузного транзитного транспорта через город с 08.00 до 20.00

– Этот проект пытаются реализовать с 2017 года.

– Не надо пытаться, надо брать и делать. Ничего сложного в этом проекте нет, велосипед выдумывать не надо. И за примерами далеко ходить не нужно. Город Южный на границе Николаевской и Одесской областей. Я там был, посмотрел, как они это реализовали. Нечего нет сложного. Если, конечно, не превращать обычный хозяйственный вопрос в политический.

– У вас был диалог с руководителями портов? Как они на это смотрят?

– Они только за подобные проекты. Более того, они готовы помогать в реализации их в рамках своих полномочий и возможностей. Но это лишь частично решит проблему с состоянием дорог в городе. Нам нужно убрать из города транзитный грузовой транспорт. А для этого нужно доделать тот проект, который начинал еще мой отец, так называемый в народе «японский мост», объездной мост через Южный Буг.

– Вы намерены продолжить дело вашего отца?

– Да, в декабре прошлого года я был в Японии, как руководитель общественной организации. К сожалению, никто из чиновников даже не проявил интереса к переговорам с японской стороной по поводу строительства мостового перехода. А история тянется уже больше 20 лет. И это тот мост, который смог бы разгрузить городские магистрали от фур. Если бы я не поехал в Японию и не принял участие в переговорах, вопрос так и не сдвинулся бы с мертвой точки. Сейчас, после успешных встреч и переговоров, мы уже находимся на стадии проектирования этого моста. Я думаю, что в 2022 году мы приступим к его строительству. Строительство мостового перехода занимает от трех до пяти лет. В результате в Николаеве появятся тысячи рабочих мест. Это межправительственные соглашения между Японией и Украиной. Часть японских денег остается в Украине. Это наши рабочие места, наши строительные материалы – металл, песок, щебень. Это все то, что может изменить город к лучшему. Странно, что никому из власти неинтересно. Возможно, потому что японцы будут все жестко контролировать и не дадут возможности «подзаработать» на дорогущей плитке или еще на чем-то. Кстати, в Японии я познакомился с представителями некоторых мировых компаний. Они готовы работать в Николаеве и создавать рабочие места. Им интересно инвестировать в наш город, потому что есть рабочая сила, у нас выгодное географическое положение, есть выходы к Черному и Средиземному морям. Привлечь инвесторов не так уж и сложно. Было бы желание и грамотный подход.

– Но это уже третья попытка строительства этого моста.

– Да, третья. В первой попытке, деньги забрали на строительство пассажирского терминала в аэропорту «Борисполь», во второй – чисто по политическим мотивам, деньги передали на ремонт очистных сооружений в Бортничах. Это уже третья попытка, когда мы ближе всего подошли к реализации проекта. Судя по настроениям в компании «JICA», больше попыток у нас не будет. Если мы не реализуем этот проект, они откажутся от сотрудничества с нами.

– В Николаеве есть еще Варваровский и Ингульский проблемные мосты.

– Да, к сожалению, они тоже разрушаются. Еще зимой этого года, когда мы были на совещании в министерстве инфраструктуры, был решен вопрос по передачи этих двух мостов на баланс «Укравтодора». 40 минут на совещании представителям наших городских властей, которые там присутствовали, объясняли порядок передачи собственности городской в собственность государственную. В итоге, проект решения сессии в марте был неправильно подготовлен. Я выступал в средствах массовой информации и призывал, действовать строго по установленному порядку. Однако, депутатский корпус проголосовал решение предложенное горисполкомом, к тому же включили в решение Широкобалковский мост, который вообще к этому решению не имел никакого отношения. В итоге через два месяца это все вернулось обратно в Николаеве с разъяснением, что не соблюдена процедура передачи таких обьектов.

В «Укравтодоре» понимают, что у них может появиться новый мост. Тогда, трасса М‑14 пойдет в обход Николаева. И лучше иметь на балансе один новый мост, чем два старых аварийных, которые им фактически станут не нужны. Поэтому, вполне вероятно, их просто захотят оставить Николаеву. Надо было делать все вовремя. А так получается, как говорит М. Жванецкий: « Все идет хорошо, но только мимо…» Теперь придется начинать все заново.

Вопрос сейчас не в каком-то конкретном мосту, а в целом в подходе «Укравтодора» к ситуации. Они теперь будут упираться до последнего. Придется подключать все возможности для решения. Вообще, если хочешь решить вопрос, нужно чтобы кто-то был за это ответственным. А у нас кто за это ответственный? Никто.

– Ну а теперь перейдем к проблемному Корабельному району. Как вы думаете по поводу обещанного Президентом строительства объездной дороги, это реально?

– А тут и думать нечего. Объездная дорога, безусловно, нужна. Чтобы не было проблем с большегрузными машинами, надо уводить весь этот транспорт с Корабельного района в сторону путепровода через дорогу Николаев-Херсон, который находится возле села Шевченково. Автомобильная дорога должна проходить в одном створе с железнодорожными путями с выходом на ст. Котлярово. Уже давно нужно было приложить все усилия, чтобы этот проект был включен в программу «Большая стройка». Грузооборот продолжает расти и железнодорожная линия, проходящая через Корабельный район, загружена. Если так и будет продолжаться, то железнодорожный переезд в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Доктора Самойловича будет открыт только 45 минут в сутки и никакое строительство подземного тоннеля эту проблему не решит. Большегрузный транспорт будет все равно идти через весь Корабельный район.

– В этом районе давно назрела и проблема работы общественного транспорта: в рабочую перевозку горожанам нелегко добираться в центр города. Действующий мэр обещает троллейбусную линию пустить.

– Насчет троллейбусной линии я сомневаюсь. Уж очень долго её обещают. Но решать проблему нужно сегодня, тем более, что о ней говорят не одно десятилетие.

Считаю, что решением может стать налаживание железнодорожного сообщения Корабельного района с центром города. Ведь вся необходимая инфраструктура для этого есть, не надо прокладывать дополнительные железнодорожные пути и строить станции. Нужно просто изучить опыт других городов Украины. Достаточно вспомнить, маршрут поезда «Киев-Борисполь-Экспресс», который связывает аэропорт «Борисполь» с главным железнодорожным вокзалом столицы «Киев-Пассажирский». Несмотря на скандалы с этим маршрутом в начале эксплуатации, сегодня он стабильно работает.

Считаю, что для перевозки пассажиров «рельсовыми автобусами» из Корабельного района в центр города возможны два маршрута с конечной остановкой: или «Николаев-Грузовой» (старый ж/д вокзал – прим. ред.), или «Николаев-Пассажирский». Здесь есть возможность отстоя дизель-поездов, посадки и высадки пассажиров на существующих промежуточных остановках.

– Что это даст для горожан?

– Во-первых, скорость и время. Из Корабельного района в центр города можно будет добраться за 30-35 минут и, как показывают расчёты, стоимость билетов не будет превышать проезд в маршрутках. У меня есть наработки по внедрению единого проездного билета на городской коммунальный транспорт. Для этого вида транспорта не существует пробок, ремонтов дорожного покрытия, светофоров и аварий на дорогах, что есть проблемой для автотранспорта.

Во-вторых, снижение потока транспорта для перевозки пассажиров в город и обратно. Перевести существующие автобусные маршруты на доставку пассажиров к станциям отправления и промежуточным остановкам. И главное – улучшение экологии, уменьшение пробок и времени ожидания на железнодорожных переездах Корабельного района, что особенно актуально в связи с возможным увеличением перевалки грузов на портах и терминалах района. Не следует забывать о зимних снегопадах и гололеде, когда в Корабельный район люди не смогли добраться. И самое главное, этот вариант решения проблемы не дороже предлагаемых городской властью электробусов.

– Если говорить о перспективах развития города, как вы считаете, какая отрасль или отрасли способны поднять город?

– Любая отрасль, которая дает рабочие места, – это приоритет. В том числе с привлечением иностранного капитала. Хоть маленькое, хоть большое производство. Даже если человек создал три рабочих места, это хорошо. А тысячу или больше – это просто замечательно.

Я верю в Николаев. Верю в то, что он обретет новые жизненные силы, второе дыхание.

– Если вы выиграете выборы и станете мэром Николаева, что вы будете делать с Соборной площадью?

– Вы не первая, кто задает мне этот вопрос. Этот вопрос часто звучит на встречах с людьми. Отвечаю очень просто: будем решать вместе. Оставим как памятник бесхозяйственности или реконструируем. Хочу еще напомнить, что площадь до сих пор так и не введена в эксплуатацию, однако, как мы видим, эксплуатируется. Мэрии выписали штраф, суд они проиграли. Город должен заплатить еще 1 млн 800 тысяч гривен штрафа. Как она будет вводиться в эксплуатацию, никто не знает.

– Есть планы на улицу Соборную?

– Конечно. Улицу Соборную нужно привести в нормальный эстетический вид, в первую очередь фасады домов. Здесь должны и предприниматели участвовать. Уверяю, они не будут против поучаствовать в реконструкции фасадов и выработать единый стиль. По факту город получит красивую и нарядную центральную улицу, которая, надеюсь, будет нашей гордостью.

– В центре города много частных зданий, фасады которых находятся в печальном состоянии. Никто за этим не смотрит.

– К сожалению, это правда. Когда-то при моем отце была городская комиссия по благоустройству. Мы ее зря потеряли. Она отслеживала и штрафовала нерадивых хозяев за беспорядок, за ненадлежащий вид. Тогда предприниматели и граждане следили за внешним видом.

– Я так понимаю, это один из пунктов вашей программы?

– Абсолютно верно – восстановление и возвращение этой комиссии. Все разрытые ямы, заборчики, которые растут у нас как грибы, – эти моменты как раз и контролировала данная служба. Она указывала, за какой срок нужно выполнить то или иное действие. Не сделал – заплати штраф. Не можешь выполнить, это сделают наши коммунальные службы, но только за ваши деньги.

Эту службу следует расширить силовым блоком. Это должна быть муниципальная полиция, которая будет сотрудничать с полицией для того, чтобы наводить общественный порядок в нашем городе. Пьяные драки, шум во дворах, музыка где-то громкая – вот это все должны совместно устранять муниципальная и Национальная полиции. Тогда будет порядок. Плюс «закладки» наркотиков, надписи с их рекламой, охрана парков, скверов, кладбищ… Я встречаюсь с людьми, и многие жалуются, что нет такой службы, в которую можно было бы обратиться.

– Можете ли вы назвать Николаев туристически привлекательным городом?

– Отмоем, очистим – и будет туристический город.

– То есть, потенциал есть.

– Да, потенциал есть. Понимаете, туризм – это производная от экономически сильного и ухоженного города. Не каждый турист сюда доедет. А когда доезжает, то его встречают либо разбитые дороги, либо ж/д вокзал, который сразу создает определенное настроение. Явно не позитивное. Николаев нужно вычистить, облагородить, сделать привлекательным – тогда и туристы поедут.

Ведь у нашего города интересная и богатая история, много здесь проживало знаменитых людей, которые строили и развивали город. Наша общественная организация сейчас занимается таким историко-краеведческим проектом «Николаев – история современности». По воскресеньям проводим экскурсии для наших горожан. Рассказываем о истории нашего города, о событиях которые в нем происходили, о тех великих людях которые здесь жили, про архитектурные памятники города. Ведь кто не знает своей истории – не имеет будущего.

– Какие социальные темы еще в поле вашего внимания?

– В прошлом году мы начали проект «Родители против наркотиков». Всем известно, что Николаев, к сожалению, лидирует и по темпам распространения наркотиков, и по количеству наркозависимых. Совместно с центром реабилитации наркозависимых «Джерело» мы до карантина побывали более чем в 40 учебных заведениях, где показали детям форум-спектакль «Пороки». Героями спектакля были бывшие наркозависимые. Понятно, что ни учителя, ни лекторы не расскажут об этой беде так, как те, кто прошел все круги настоящего ада. Молодые люди, которые всего на несколько лет старше своих собеседников, рассказывали подросткам о мире, в котором смогли преодолеть свой недуг.

– На выборы вы идете с партией «ОПЗЖ». Почему?

– Потому что здесь я увидел ответственных и порядочных людей, которые слов на ветер не бросают, профессионалов своего дела, и самое главное, основные направления программы этой партии и мои совпадают: это создание рабочих мест, образование, наши дороги, безопасность и медицина. Кстати, что касается медицины, я смотрю на эту проблему иначе. Ведь, как ни крути, но самое главное для человека – это его здоровье. Нельзя бросать людей один на один с их болезнями, а медицину с её проблемами, которые с годами только усиливаются и накапливаются.

К сожалению, провозглашенное нашей Конституцией бесплатное здравоохранение – все дальше и дальше становится пустой декларацией. А в больницах мы уже давно скорее клиенты, а не пациенты, как было когда-то.

Самое страшное, это когда перед человеком стоит дилемма – потратить деньги на необходимые для семьи продукты – или купить необходимые лекарства.

Я считаю, что в нынешних условиях городская власть может и должна ввести муниципальную программу медицинского страхования малоимущих жителей города. Государство, которое не считает это своим главным приоритетом – аморально по своей сути. Сейчас практически все партии дают одинаковые тезисы и направления этой работы. Если для отдельных партий сегодня – это пиар, то мне уже есть, что показать. Это кропотливая и многолетняя работа, в том числе, и общественной организации «Миколаїв – єдина родина», с которой мы провели большой фронт работ: это попечительство над домами для людей пожилого возраста, над детьми, которые находятся без родительской опеки, юными спортсменами, оказание помощи ветеранам и многое другое. И знаете, эта работа – уже моя жизнь, прекратить её невозможно.

– Как вы относитесь к ситуации с Крымом и на востоке Украины?

– В Конституции Украины написано, что Крым – это Украина. И нет никаких оснований, чтобы что-то менять. Я считаю, чтобы вернуть Крым, Украине нужна сильная экономика и повышение уровня жизни. Тогда и крымчане к нам вернутся. Этот вопрос нужно решать на дипломатическом уровне.

Что касается Донбасса, то здесь происходит вооруженный конфликт и все об этом знают. К его разрешению нельзя подходить с учетом интересов только одной стороны. Точно так же, как и не будет в этом конфликте побежденных и победителей. И с одной, и с другой стороны погибали и погибают украинцы. И мы можем и дальше бросаться из крайности в крайности, все делить на черное и белое и продолжать хоронить наших молодых ребят. Кто-то хочет этого? Лично я, нет. Боевые действия необходимо остановить и решать вопрос путем переговоров. Конфликт длиться уже 6 лет. Поэтому я вижу только дипломатическое решение.

Донбасс и Крым – это вопрос общегосударственной политики. И заниматься его решением должны высшие государственные чины. А мы на местах вместо того, чтобы выяснять отношения, должны работать в первую очередь для тех, кто нас выбрал. И когда каждый будет заниматься своим делом, тогда мы будем двигаться вперед и создавать все условия для того, чтобы в будущем подобные трагедии в истории Украины не повторялись.

– Каким должен быть мэр?

– Мэр – это, прежде всего, хозяйственник. Этот человек, как хозяин дома, должен знать наизусть, где у кого течет крыша, кому нужно заменить трубы, а кого нужно поддержать материально. А политика пусть остается в Верховной Раде.

– Кто ваш основной конкурент на предстоящих выборах?

– Все они – достойные конкуренты и только честная борьба покажет, кто из нас больше подходит горожанам.

– Вы считаете, что это борьба идет честно?

– Со своей стороны мы с командой ведем честную борьбу.

– Спасибо Вам за откровенный разговор. Желаю успехов!

Беседовала Татьяна ФАБРИКОВА