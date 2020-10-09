Научное браконьерство

В последние годы на водных объектах Украины открыто хозяйничают браконьеры. Рыбу, раков, креветку незаконно ловят в промышленных масштабах. Госрыбохрана регулярно рапортует о задержании нарушителей, но жалуется, что существенно повлиять на ситуацию не может. На самом деле может и влияет. Как непосредственный соучастник преступления.

Браконьерский Очаков

Прилавки украинских рынков буквально переполнены запрещенными к вылову морскими видами.

Корреспонденты Центра лично убедились в этом, побывав в конце августа – в начале сентября в Очакове. Несмотря на то, что в это время действовал запрет на вылов кефали, на Центральном рынке этого небольшого приморского городка рыбу сингиль и лобань, семейства кефалевых, продавали свободно.

Как рассказали журналисту торговцы, за сингиль просили 80 грн за кг, за лобань – 130 грн.

Но когда журналист Центра попросил показать документы на рыбу, продавцы начали прятать запрещенный товар с прилавков.

Рыбу, которая продается без документов, никто не проверяет, хотя она может быть опасной.

Заведующий лабораторией Очаковского рынка Олег Катаев отметил, что в каждой второй рыбе находят глисты – гельминты. А рыбу, которая продается на рынке незаконно, вообще не проверяют.

Откуда на рынке запрещенные к продаже водные биоресурсы, догадаться нетрудно. Ночью очаковское побережье изобилует браконьерскими сетями. Центр фиксировал это несколько дней подряд, выявляя браконьерские сети. Почему рыбоохрана их не видит?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы отправились на очаковскую базу рыбоохраны. Хозяйство грозы местных браконьеров, расположенное на морском побережье, представляло собой жалкое зрелище. Катеров рыбинспекторов вообще не было видно – только частные лодки. А вместо причала, где мог бы швартоваться флот рыбинспекторов, из воды торчали только его ржавые остатки.

Несмотря на то, что было утро рабочего дня, в конторе находился только сторож, который сообщил, что никого из рыбинспекторов нет. Где они и чем заняты мужчина не знал.

Эколог Василий Коротецкий знает о вреде, который приносят браконьеры, не понаслышке. Правоохранители регулярно привлекают его в качестве эксперта для начисления ущерба, причиненного водным объектам Украины их действиями.

– Из-за неконтролируемого вылова, который сегодня происходит по всей стране, уничтожается генофонд коренных видов рыб и это не только влияет на состояние биоресурсов, это влияет на состояние водных объектов, на качество воды. Состав воды меняется на молекулярном уровне, – рассказал эколог.

При этом добавил, что чем раньше будет поставлена точка и прекратится этот браконьерский лов, тем быстрее это повлияет на качество питьевой воды.

Поездка в Новосёловку

Наши источники подсказали нам, что рыбинспекторы не занимаются браконьерами, так как у них есть другие дела – самим ловить в Березанском лимане. Для этого они устроили базу в селе Новоселовка Березанского района. В один из летних дней Центр отправился туда проверить полученную информацию.

На берегу лимана нашли интересующий нас объект. На краю села было расположено двухэтажное здание, обнесенное металлическим забором, с каменным причалом, у которого покачивались две рыболовецкие фелюги.

Сомнений в том, что здесь занимаются рыбным промыслом, не было. Это же подтвердили местные жители, с которыми пообщался Центр.

– Это их хозяйство. Суда, причал. Они уходят в море на 60 км за рачком (так местные называют креветку. – Ред.). Скоро белый баркас подойдет – это они с рачками придут. Они год, как открылись, – рассказал мужчина.

Вскоре к журналистам подошел мужчина, представился Федором и потребовал покинуть причал, который, по его словам, является частной собственностью.

Ненаучный лов

Как выяснилось позже, настоящее имя агрессивного мужчины – Виталий Савчук. Это кум и друг главы Николаевской рыбинспекции Евгения Мищенко. Бывшая жена Савчука – Анна Савчук – и сейчас работает в рыбинспекции в отделе ихтиологии.

Также мы установили, что Виталий Савчук является владельцем и директором двух фирм, зарегистрированных по адресу базы в Новоселовке: ООО «Виджин плюс» и ООО «Рыбопромысловая артель «Березанский лиман». Последней фирмой он владеет на равных правах с известным николаевским рыбаком-промысловиком Василием Полищуком. На базе в Новоселовке Савчук частый гость.

Из реестров мы узнали, что с 2017 года формальным владельцем земельного участка в Новоселовке площадью 25 соток с домом является некий Сергей Иванов. При том, что его на базе никто не видел. Зато там хорошо знают Анатолия Дамьяна по прозвищу «Медуза». Именно его местные называют хозяином базы. Это нам подтвердила староста села Галина Гавлик.

– Я разговаривала с хозяйкой (женой Дамьяна. – Ред.), которая рассказала, что они оформили все на Иванова. Но собственником является ее муж. Они там не живут, а складывают свой инвентарь, – пояснила староста.

Анатолий Дамьян – личность в местных краях известная. Это рыбак, который официально нигде не работает. Несколько лет назад Дамьяна привлекали к уголовной и административной ответственности за браконьерство. В марте этого года его вместе с тремя другими рыбаками задержали пограничники. По версии пограничников, Дамьян нарушил правила пересечения морской границы Украины, но суд нашел в их документах технические ошибки и оправдал его.

Дамьян со своей бригадой ловят рыбу и креветку в море и в Березанском лимане. Однако в лимане запрещен лов до 2022 года, чтобы восстановить популяцию водных биоресурсов.

Местные жители не только Новоселовки, но и соседних сел, с которыми общались корреспонденты Центра, хорошо осведомлены, что рыбаки Дамьяна беспрепятственно ловят рыбу в Березанском лимане. При том, что никому другому там ловить нельзя – рыбоохрана гоняет.

В Березанском лимане можно производить только научный лов. И рыбаки Дамьяна пользуются этой привилегией, предоставляя документы, что они являются соисполнителями одесских ученых из Одесского центра Южного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (ОдЦ ЮгНИРО). Документы оформлены на предпринимателя Василия Полищука.

Центр отправил запрос в Одесский Центр ЮгНИРО, где подтвердили, что с 2018-го по 2019 годы соисполнителем научного лова действительно был ФЛП Василий Полищук.

Центр связался с Полищуком, по чьим документам в Березанском лимане фактически уничтожают водные биоресурсы.

– Что Вы ловили в прошлом году в Березанском лимане от института? – спросил Центр у него.

– Шел карась, бычок и креветки еще немного было.

– Скажите, пожалуйста, а у вас на научном лове были научные работники?

– Да.

– А имена можете назвать?

– Поднимать документы надо. Там каждый месяц они менялись. Я не могу Вам так сказать, – резюмировал Полищук.

На вершине пирамиды

Получается так: на берегу Березанского лимана стоит производственная база, оформленная на одного человека, но по факту заправляет в ней другой. У базы незаконно построен причал, где швартуются рыбацкие фелюги и катера, которые формально «прописаны» в других местах. Рыбаки, которые работают здесь, ловят в Березанском лимане рыбу и креветку, прикрывая свои действия документами научного учреждения.

Центр заинтересовало: как реагирует на эту базу рыбинспекция? Проверяла она этих рыбаков? Ответ нашелся быстро и он нас поразил.

Начальник управления госрыбагентства в Николаевской области Евгений Мищенко осведомлен об этой базе. Тойота Ленд Крузер, которую часто можно увидеть возле дома главного рыбинспектора Николаевщины, принадлежит рыбаку Виталию Мезинову. Он же – владелец холодильника-рефрижератора, которым пользуются на базе для хранения улова.

Рыбаки, которые здесь работают, понимают, что главным работодателем для них является не Анатолий Дамьян, а именно Евгений Мищенко. Об этом некоторые из них на условиях анонимности рассказали Центру. Вся местная схема нелегального вылова рыбы указывает на то, что к ней причастен главный рыбинспектор Николаевщины. И не «Медуза» Дамьян, а именно Мищенко является биг боссом на базе в Новоселовке.

Мы решили спросить у Евгения Мищенко обо всем этом напрямую, но содержательного разговора не вышло.

– Что Вас связывает с Виталием Савчуком?

– Он мой знакомый.

– А что Вы делаете на базе в Новоселовке, где Вас регулярно видят?

– Я там регулярно не бываю.

– А что Вас связывает с Виталием Мезиновым?

– Он мой друг.

– Вы на его автомобиле ездите?

– Я на его автомобиле не езжу. Он ко мне домой приезжает, поэтому его Тойота возле моего дома стоит.

При этом и соседи Мищенко, и люди на базе в Новоселовке подтвердили Центру, что он передвигается на Тойоте.

Эколог Василий Коротецкий не очень удивлен этой ситуации. По его словам, Госрыбагентство является фактически коррупционным органом.

– Его территориальные органы выполняют функцию сбора взяток на местах и ​​передачи их наверх. По нашим подсчетам, ежегодно эта сумма составляет порядка 5 миллионов долларов.

То, что Госрыбагентство – коррумпированный орган, признал даже ее бывший глава Ярослав Белов, который ушел с должности в прошлом году. Сейчас в Верховной Раде Украины находится законопроект, который предусматривает передачу функции рыбоохраны Министерству экологии. Госрыбагентству останется только функция рыборазведения.

Специалисты считают, что это поможет побороть коррупцию, связанную с крышеванием рыбинспекторами браконьерства. Поддержат ли депутаты эту инициативу, неясно. Слишком много заинтересованных в том, чтобы ненаучный лов длился вечно.

Ярослав Чепурной,

Центр журналистских расследований