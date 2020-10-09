Троллейбус в Корабельный район: вторая попытка

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета повторно объявил тендер на строительство троллейбусной линии в Корабельный район за 47 миллионов гривен.

Об этом сообщили «НикВести» со ссылкой на данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники повторно объявили тендер на «Новое строительство троллейбусной линии по проспекту Богоявленскому до улицы Гагарина в Николаеве» с ожидаемой стоимостью работ в 47 миллионов 169 тысяч 480 гривен.

В техническом задании указывается, что подрядчик должен будет выполнить работы по подготовке территории строительства – остановок от городского автовокзала до улицы Гагарина, выполнить монтаж колонн, выкопать ямы для столбов, перенести кабельные линии, благоустроить остановочные пункты, выполнить разборку бортовых камней проездов и тротуаров, выполнить работы по ремонту дорожного покрытия, обустроить пешеходные ограждения, островки безопасности, а также озеленить территории и т. д.

При этом подрядчик должен будет построить троллейбусную линию в Корабельный район до 15 декабря 2021 года, а после окончания предоставить 10 лет гарантии выполненных работ.

Отметим, что это вторая попытка чиновников провести тендер, так как в предыдущий раз участие в тендере согласилось принять только одно предприятие – «Светолюкс-электромонтаж».

Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях отметил, что проект строительства новой троллейбусной линии в Корабельный район проходил корректировку и добавил, что это второй подобного рода проект в Николаеве.

– Некоторые люди спрашивают, почему начинают делать что-то только под выборы. Хочу напомнить, что мы работали очень долго для того, чтобы запустить эту троллейбусную линию. После того, как нам откорректировали проект троллейбусной линии на Намыве – такое большое строительство троллейбусной линии было впервые за 30 лет, мы откорректировали проект на Корабельный район. После этого проект прошел экспертизу, внесли некоторые изменения. Проект готов, чтобы объявить тендер, – сказал Александр Сенкевич.