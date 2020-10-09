Сжигание листьев и мусора грозит большим штрафом

Государственная экологическая инспекция в Николаевской области напоминает о запрете сжигания опавших листьев и растительных остатков. Об этом сообщается на официальной странице структуры.

Сжигая сухие остатки растительности, люди часто не задумываются над тем, к каким последствиям это может привести. А угрозы немалые и связаны они не только с загрязнением почв или гибелью животных и птиц, которые гнездятся в траве, а прежде всего это оказывает вредное влияние на здоровье и жизнь людей.

Вопрос по контролю сжигания сухой растительности и опавших листьев на территории населенных пунктов регулируется действующим законодательством Украины. Так, согласно пункту 4.4.2 «Правил содержания зеленых насаждений в пределах городов и других населенных пунктов Украины», утвержденных Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.04.2006 г. под № 105, категорически запрещается сжигать опавшие листья и сухие растительные остатки на территории населенных пунктов.

Подобную по содержанию норму содержит статья 27 Закона Украины «О растительном мире», которая отмечает, что выжигание сухой природной растительности или ее остатков без разрешения органов государственного контроля в области охраны окружающей природной среды запрещается.

Кроме того, действующим законодательством Украины установлена ​​ответственность за нарушение этих правовых норм. Так, статья 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных дорог и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, в виде штрафа на граждан от ста восьмидесяти до трехсот шестидесяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3060 грн – 6120 грн) и на должностных лиц – от девятисот до тысячи двухсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 грн – 21420 грн).

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, влекут за собой наложение штрафа на граждан от трехсот шестидесяти до семисот двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 грн – 12240 грн) и на должностных лиц – от одной тысячи двухсот шестидесяти до одной тысячи восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (21420 грн – 30600 грн).

Госэкоинспекция призывает граждан в следующий раз, прежде чем сжигать листья, мусор или сухую траву, подумать о том, сколько вреда это нанесет окружающей среде, окружению и самому себе.