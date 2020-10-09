Куда отдать одежду на благотворительность

Расхламление собственного шкафа с одеждой поможет николаевцам не только избавиться от давно забытых и ненужных вещей, но и помочь нуждающимся горожанам.

Глава БФ «Центр волонтеров» Ирина Маслюк рассказала, что существует много желающих николаевцев отдать вещи, но в то же время мало горожан знают, где можно бесплатно получить одежду.

– Не только важно отдать вещи, но и меня больше интересует, чтобы как можно больше людей знали, где можно бесплатно взять их. Потому что из нашей работы я вижу, что к нам больше приезжает людей из области, а меньше пользуются нашими услугами в городе. Я хочу, чтобы больше людей знали (пожилых, пенсионеров, многодетных семей), где можно получить помощь, – отметила Ирина Маслюк.

Глава БФ «Центр волонтеров» говорит, что никакие справки или любые другие документы, подтверждающие затруднительное положение, для получения помощи не нужны.

Какие вещи можно отдавать? Отметим, что не вся одежда подойдет для помощи нуждающимся. Даже человеку, находящемуся в сложной жизненной ситуации, важно сохранить чувство собственного достоинства. Поэтому вещи должны быть не сильно изношенными, без дырок и пятен. Если на одежде есть молнии, пуговицы или кнопки, они должны быть на месте и работать. Перед тем, как приносить вещи в организации, необходимо их постирать, ведь это облегчит работу сотрудников и волонтеров, и открывается больше шансов, что они попадут быстрее к новому владельцу.

Сильно потрепанная и дырявая одежда не подойдет для того, чтобы передать ее людям, но не стоит ее просто выбрасывать. Сдать ненужную одежду можно на переработку, тем самым поддержать экологические социальные проекты и позаботиться об окружающей среде.

Где принимают и бесплатно раздают вещи? Сезонные вещи принимают и раздают в «Центре волонтеров» по адресу: улица Адмиральская, 41 (напротив отеля «Ингул»).

Центр работает три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и четвергам, с 11.00 до 15.00. Перед тем, как привозить вещи на благотворительность, стоит заранее договориться по телефону: +380507118344 (Ирина).