Третій рік поспіль місто зустрічає Європейські морські дні. А цього року Миколаїв став центром створення Морського кластеру України. Якраз про подальший розвиток Морського кластеру України та освітні програми з підготовки кадрів йшла мова під час “круглого столу” на тему «Місце України в Європейській морській спільності. Майбутнє та перспективи морської галузі в умовах глобальних економічних викликів». Захід організувала команда TeamEuropeMykolaiv за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. До обговорення долучились більшість підприємств суднобудівної та морегосподарської галузей Миколаєва, захід відвідав і Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Розбудова Морського кластеру України (МКУ) допоможе вирішити нагальні проблеми суднобудівних підприємств. Особливо зараз, коли державна допомога галузі обмежена або відсутня взагалі, організація сприятиме відтворенню промислових ланцюжків, захисту прав власників підприємств, лобіюванню законотворчих ініціатив. Роман Ханжин, виконавчий директор МКУ, наголосив на важливості вступу у Європейську мережу морських кластерів, яка нараховує понад 25 тисяч підприємств. Її інструменти допомагають у пошуку фінансування, ринків збуту тощо. Як зауважив Сергій Гурський, виконавчий директор суднобудівного заводу «Океан», підприємство зараз відновлює свої позиції на суднобудівному ринку, томуресурси Морського кластеру України дуже б допомогли упошуку нових замовлень та укріплення ділової репутації. Однак кадровий голод на ринку праці є однією з найбільших проблем, що стоїть на шляху відновлення Українського суднобудування.До зустрічі в онлайн-режимі долучився Сергій Покуй, ініціатор Навчального центру з підготовки суднобудівників, який моделюватиме виробничий процес на реальному підприємстві, тому його випускники будуть добре підготовленими до подальшої роботи. Створення такого навчального центру і є першочерговим завданням Морського кластеру. До речі, у Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова успішно функціонує тренінговий центр з підготовки інженерно-технічних спеціалістів. За останні шість років тут навчили понад 100 фахівців. У тренінговому центрі застосовують принцип дуальної освіти, тому студенти НУК починають працювати за фахом вже з четвертого курсу. У результаті учасники зустрічі сформували стратегію розвитку морської галузі у Миколаєві, визначивши пріоритетні напрямки діяльності та перепони,які треба подолати. Також вони затвердили проведення стратегічних сесій з обласною державною адміністрацією, міською радою,за участю виконавчого директора Морського кластеру та голови наглядової ради.