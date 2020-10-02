Галицинівська ОТГ: громада, орієнтована на добробут і комфорт для своїх людей

Ця територіальна громада, яка в 2016 році об’єднала 6 населених пунктів Вітовського району: Галицинове, Лимани, Лупареве, Прибузьке, Степова Долина та Українка, на сьогодні є однією з найпотужніших у Миколаївській області. Нині чисельність населення громади складає 9091 громадянин. На території населених пунктів продовжують повноцінно функціонувати 5 навчальних закладів, 4 сільські клуби, 6 сільських амбулаторій, 5 закладів дошкільної освіти, 5 відділень зв’язку, 5 центрів освіти для дорослих та багато інших.

Як і чим жила громада, що вдалося зробити за 4 роки існування, про це розповів її голова Іван НАЗАР. До речі, Іван Васильович має багаторічний управлінський досвід роботи в місцевому самоврядуванні: до децентралізації він 20 років був беззмінним головою Галицинівської сільської ради. Воно і не випадково, люди його обирали, бо він свій, мешкає у селі, знає всі проблеми і розуміє, як їх вирішувати.

– Іване Васильовичу, розкажіть трохи про себе, адже Ви за освітою вчитель, а за покликанням – управлінець з великим стажем. Тобто люди Вам довіряють, віддаючи свої голоси на виборах. Чому?

– Я виріс у Галициновому, тут і розпочав свою педагогічну діяльність після закінчення інституту. Це село для мене стало рідним. І я ніколи не соромився того, що я з села. Якщо хтось цього соромиться і норовить сказати, що він, мовляв, міський, то я пишаюся тим, що живу в Галициновому. У мене тут житловий будинок, живу з дорослою дочкою. Після смерті дружини я сам виховував її. Я не ховаюся від людей, вони мене бачать щодня, спілкуються зі мною, діляться, як то кажуть, і горем, і радістю. До мене звертається багато людей з особистими проханнями. Намагаюся допомогти, чим можу. Особливу увагу приділяю сім’ям з дітьми.

– Ви працювали багато років головою Галицинівської сільської ради і після децентралізації Вам знову довірили керувати громадою. Тобто Ви можете порівнювати. Скажіть, після децентралізації ваші населені пункти змінилися на краще?

– Звичайно. Ми тепер самостійно можемо вирішувати свої проблеми. В кожному населеному пункті є свої старости, депутати, які озвучують проблеми в тому чи іншому селі. На сесіях або виробничих нарадах проходить їх обговорення, вони систематизуються для подальшого їх вирішення.

– Що вдалося зробити за 4 роки?

– 2016-2020 роки стали для нашої об’єднаної територіальної громади роками потужних позитивних перетворень. Виконавчий комітет, депутатський корпус, які приступили до виконання своїх обов’язків у грудні 2016 року, продемонстрували продуктивну та злагоджену роботу.

У порівнянні з 2016 роком бюджет громади збільшився майже у 5 разів. Власні надходження до сільського бюджету були витрачені на утримання установ комунальної власності сільської ради та першочергові потреби громади. Спільними зусиллями виконавчого комітету, депутатів сільської ради, членів виконкому, активістів громади, жителів сіл була проведена велика організаційно-масова робота серед населення, що дало змогу зміцнити матеріально-технічну базу об’єктів загального користування, установ комунальної власності сільської ради, провести ремонт окремих сільських доріг, встановити вуличне освітлення та ряд інших заходів.

Роки, що минули, також відкрили нам нові резерви, які гарантовано підуть на користь громаді, а також кожного із нас. За цей час сільська рада плідно працювала в напрямку розвитку міжнародних стосунків. Докладено чимало зусиль до налагодження співпраці з Програмою DOBRE та DVV International. Сьогодні ми можемо впевнено стверджувати, що з добрими партнерами можна швидко та ефективно реалізувати чимало нових проєктів та максимально використати фінансові можливості країн-партнерів для покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

– Але це, мабуть, не просто було зробити. Вигравати гранти вдається не всім.

– Згоден, що це непроста робота. Але за реалізацією кожного із цих проєктів стоїть праця дуже багатьох людей. Тому висловлюю щиру вдячність усім нашим депутатам, головам постійних депутатських комісій, ініціативним, небайдужим, працьовитим односельцям, які докладають значних зусиль, щоб наша об’єднана територіальна громада всебічно розвивалася.

– Ваша громада, як кажуть, йде в ногу з часом, розвиваючи нові технології.

– Так, ми не відстаємо від європейських стандартів. На базі Лиманівської ЗОШ відкрито інклюзивно-ресурсний центр.

Його укомплектовано всіма необхідними дидактичними матеріалами: інтерактивна підлога, інтерактивна дошка, дошками-вкладками, тренажерами для стимуляції зору, різноманітними конструкторами, сухим басейном, шведською стінкою, ЛФК‑1, гамаками-гніздами, дошками Євменова, є килимок для розвитку моторики. В штаті працюють вчителі: логопед, дефектолог, психолог, реабілітолог. У кожному навчальному закладі працюють ресурсні кімнати, укомплектовані всім необхідним обладнанням для роботи в напрямку інклюзії.

Також у кожному закладі освіти на базі бібліотек, але зі збереженням функції бібліотеки, працюють сучасні медіацентри. Укомплектовані вони новітньою апаратурою: відеокамерами, екранами, проєкторами, приладами для світла, принтерами, ноутбуками, ексклюзивними меблями, стійками для знімання, мікрофонами, зеленими екранами, стедикампами. Школярі пройшли навчання з фотовідеомистецтва та мають вільний доступ до центрів та техніки.

Крім того, розпочато будівництво нових амбулаторій у селах Галицинове та Лимани. В с. Прибузьке, Степова Долина та Українка проведено ремонтні роботи, в с. Лупареве амбулаторію буде подано на реконструкцію за кошти державної субвенції. Придбано: термостат сухоповітряний, аквадистилятор електричний, аналізатор біохімічний напівавтоматичний, оргтехніку, комп’ютери, акумулятори перетворювальні електроенергії, шафи медичні, офтальмоскопи, автомобіль, електрокардіографи, кисневі концентратори.

– З яким гаслом Ви йдете на вибори?

– По-перше, я вважаю, що наша Галицинівська громада впоралася із тими завданнями, які стояли перед нею на 2016-2020 роки, однак, тільки покладаючись на власні сили, гуртуючись у єдину сім’ю, ми можемо бути єдині як у буднях, так і у святах, і разом подолати все те, що готує нам майбутнє. Тому моє гасло залишається незмінним: робив, роблю, робитиму, а не даю обіцянок.

Хочу зазначити, що, незважаючи на наші досягнення, попереду ще багато перспективних планів, котрі будуть реалізовуватись. Адже життя – це не місце, а рух. Працювати – це природно для людини. Треба визнати, що благополуччя та процвітання можна досягти тільки завдяки чесній праці, бо шлях до успіху завжди відкритий для будь-кого, хто якісно виконує свою роботу.

– Дякую за відверту розмову. Бажаю успіхів.

Розмову вела Тетяна ФАБРИКОВА