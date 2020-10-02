6 продуктів для зниження рівня глюкози в крові

Здоровий та збалансований раціон допомагає контролювати рівень цукру в крові, що особливо важливо для тих, хто страждає на цукровий діабет. Діабет – це захворювання, яке розвивається, коли рівень глюкози в крові перевищує норму.

Загалом здорове харчування може покращити стан здоров’я та запобігти майбутнім ускладненням. Ось кілька продуктів, які вам варто включити в раціон, аби тримати рівень цукру в крові під контролем:

Листова зелень. Зелені листові овочі надзвичайно корисні за рахунок великого вмісту вітамінів та мінералів. Такі овочі, як шпинат, капуста та броколі, не містять простих вуглеводів, які піднімають рівень цукру в крові. Можна додавати їх до салатів, гарнірів, супів та смузі.

Жирна риба. Жирні сорти риби – це один з найздоровіших у світі продуктів. Вони містять багато жирних кислот омега‑3. Риба, лосось, скумбрія, сардини, тунець і форель, може допомогти хворим на цукровий діабет зменшити ризик ускладнень, таких як хвороби серця та інсульт.

Цільні злаки. У цільних зернах набагато більше клітковини, ніж у рафінованих. Раціон з великим вмістом клітковини дуже корисний для діабетиків, оскільки клітковина уповільнює процес травлення. Це допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Ви можете включити в раціон коричневий рис і цільнозернові хліб та макарони.

Цитрусові. Цитрусові забезпечать вас вітамінами та мінералами, але при цьому в них досить мало вуглеводів. Антиоксиданти, такі як гесперидин та нарінгін, відповідають за протидіабетичну дію апельсинів. Також цитрусові містять багато вітаміну С і калію.

Ягоди. Ягоди багаті на антиоксиданти, які знижують ризик багатьох хвороб, включаючи рак та серцеві захворювання. Чорниця, полуниця, ожина та малина – всі вони містять величезну кількість антиоксидантів, клітковини та інших вітамінів та мінералів. Ви можете додавати їх у салати, десерти, випічку, м’ясні страви тощо.

Квасоля. Квасоля – це ще один здоровий продукт для тих, хто страждає на діабет. Рослинний білок робить бобові дуже ситними, одночасно зменшуючи споживання вуглеводів. Крім рівня глюкози в крові, квасоля допомагає контролювати також артеріальний тиск та рівень холестерину. Також квасоля містить магній, залізо та калій.