Самые полезные осенние овощи

Приучить ребенка к здоровому питанию задача не из легких, так как на каждом шагу внимание малыша привлекают продукты, которых правильными уж никак не назовешь. А заставить полюбить овощи для молодых родителей задача практически не выполнима. Что же делать? Не отказываться же от них вовсе?!

Ученые из Университета Вагенинген в Голландии решили облегчить родительский труд и выяснить, какой же способ приготовления овощей предпочитают дети. Для этого они провели эксперимент с двумя наиболее распространенными видами овощей: морковью и стручковой фасолью. Эти овощи были приготовлены шестью разными способами (приготовление пюре, паровая обработка, варка, обычное жаренье, жаренье во фритюре и запекание) и предложены детям от 4 до 12 лет.

В результате оказалось, что большинство детей охотнее всего ели вареные и приготовленные на пару овощи. И как объяснили ученые, это совсем не удивительно. Дело в том, что при таких способах обработки продукты сохраняют свой естественный цвет, а их поверхность остается целой и не приобретает неприятный для детей коричневый оттенок.

Таким образом, ученые сделали вывод, что ключевыми факторами в поедании того или иного продукта, в том числе и овощей, является не что иное, как внешний вид, а именно текстура, позволяющая перемещать кусочек овоща во рту, а также привычный вкус.

Кроме того, диетологи советуют перекусывать брокколи, морковью, фасолью или цветной капустой, приправив их хумусом или свежей сальсой, а в простые йогурты без сахара добавлять орехи, ягоды и фрукты.