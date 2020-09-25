Державна казна отримала майже 1,7 млрд грн ПДВ

ДПС Миколаївщини завдяки якісному податковому адмініструванню, ефективному функціонуванню ризикоорієнтованої системи контролю, проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи та відкритого діалогу з суб’єктами господарювання, а також активній роботі щодо упередження схем мінімізації, забезпечує стабільне надходження податку на додану вартість до бюджету. Так, до державного бюджету мобілізовано 1666,6 млн грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, що на 244,7 млн грн, або на 17,2 відс. більше, ніж у січні-серпні 2019 року.

За словами в .о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва, збільшення надходжень з податку на додану вартість підтверджує принцип прозорості в адмініструванні податку на додану вартість, як дієвого механізму контролю за нарахуванням і сплатою ПДВ, вдосконалення роботи електронних сервісів для платників ПДВ, а також своєчасного руйнування злочинних схем мінімізації податків та конвертації коштів.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області запевнили, що позитивна динаміка надходжень платежів до бюджету зберігатиметься і надалі, адже у пріоритетах Служби – відкриті партнерські взаємини з бізнесом, якісне сервісне обслуговування та підвищення податкової культури платників податків.