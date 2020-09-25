Відкритий лист Президенту України

Шановний Володимире Олександровичу!

25 жовтня в Україні проходитимуть вибори депутатів та голів місцевих рад. У своїх передвиборчих виступах на виборах Президента України Ви обіцяли, що до влади прийдуть нові люди, які не являються корупціонерами, не порушували закони України і які будуть працювати для людей.

На даний час в країні розпочався процес висунення кандидатів у депутати та на голів місцевих рад. У нашому Доманівському районі штаб від «ЗЕ команди», на жаль, очолив нинішній голова районної ради Т.Л. Кушнір, який зовсім не підходить по тих критеріях підбору кадрів на керівні посади, які Ви декларували у 2019 році, за що Вас і підтримали, зокрема, жителі нашого району. Тому ми з великим подивом дізнались про його участь у виборчій кампанії саме від «ЗЕ команди», адже це повністю знищує надії жителів району на зміни на краще у нашій країні. У 2010-2013 роках пан Кушнір працював на посаді голови Доманівської РДА, за що і був люстрований згідно із законодавством України. І жителям району він запам’ятався у першу чергу як порушник законів по земельних питаннях у районі. Наводимо декілька прикладів його «діяльності».

У 2012 році до голови РДА Кушніра Т.Л. звернувся голова СФГ «Ініра» Наточій В.В. із заявою надати в оренду земельну ділянку, яка знаходилась у господарства в суборенді. За цей час з метою покращення родючості ріллі господарством було витрачено близько 300 тисяч грн. На жаль, у цьому випадку пан Кушнір, порушивши чинне законодавство, відмовив користувачу земельної ділянки в отриманні її в оренду. Господарство тричі зверталось до Кушніра, але отримувало тільки відписки. Тому змушені були звертатись до суду про порушення законних прав з боку тодішнього голови РДА пана Кушніра. І Феміда відновила справедливість: і у 2014 році Вищий адміністративний суд України повністю задовольнив касаційну скаргу СФГ «Ініра». Але Т.Л. Кушнір не поніс ніякої відповідальності і не приніс навіть вибачення за те, що протягом кількох років господарство через його незаконне розпорядження мусило було добиватись правди у судах.

Ще один приклад. 24 березня 1993 року громадянка Паламарчук Л.Я. отримала державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 25,0 га на території Зеленоярської сільської ради Доманівського району для ведення селянського (фермерського) господарства.

У 2010 році внаслідок аварії Паламарчук Л.Я. померла, а її чоловік Паламарчук М.В. після отримання важких травм тривалий час проходив курс лікування у медичних закладах.

У цей період, звісно, знайшлись у районі бажаючі, скориставшись даною ситуацією, відібрати цю земельну ділянку у законного власника – СФГ «Орбіта», яке продовжувало працювати й справно сплачувало податки, оскільки до членів господарства входили й інші члени родини Паламарчуків.

Земельним кодексом України не передбачено припинення права постійного користування земельною ділянкою, яка надавалася для ведення фермерського господарства, внаслідок смерті фізичної особи, на яку був виписаний акт на право постійного користування нею. Але, незважаючи на вимоги чинного законодавства, 28 вересня 2012 року чинний на той момент голова Доманівської райдержадміністрації Т.Л. Кушнір розпорядженням № 403 незаконно припинив право постійного користування вказаною земельною ділянкою. І вже через місяць Кушнір Т.Л. своїм розпорядженням № 4738 віддає цю земельну ділянку Мірошніковій Л.Й. – дружині Зеленоярського сільського голови.

Звісно, що члени фермерського господарства, яких навіть не повідомили на той час про прийняті головою РДА рішення, дізнавшись про це під час здачі статистичної звітності по господарству, почали звертатись у всі інстанції для повернення земельної ділянки у користування.

Нарешті, 3 червня 2020 року поставлено крапку через 8 років після вилучення земельної ділянки у сім’ї Паламарчуків. Постановою Верховного Суду позов Паламарчука М.В. задоволено повністю, рішення Доманівського районного суду та Апеляційного суду Миколаївської області скасовано, визнано незаконним та скасовано розпорядження РДА, скасовано державну реєстрацію права Мірошнікової Л.Й. на оренду земельної ділянки. Постанова набрала чинності й оскарженню не підлягає.

Земля повернута законному власнику. Але жителів Доманівського району цікавить тепер інша сторона цієї справи – чи понесе відповідальність саме Кушнір Т.Л.?

Після таких рішень Верховного Суду України пан Кушнір, вважаємо, повинен був піти у відставку з нинішньої посади, яку він обіймає, але Доманівка – не Європа. А тут і нові місцеві вибори наблизилися.

Здається, зараз головний винуватець, який на даний час обіймає посаду голови Доманівської районної ради, з метою уникнення відповідальності і «вскочив» останньої миті у команду президентської партії. Він часто пише на своїй сторінці у Фейсбуці – «рухаємось далі». Питання у людей тепер – куди? А, можливо, вже застрягли в багнюці?..

Та й жителі району, прихильники Вашої команди і партії, які у 2019 році допомагали Вам отримати перемогу, не можуть зрозуміти, яким чином штаб Вашої команди на місцевих виборах очолив Кушнір, ба більше, йде від Вас на голову Доманівської ОТГ, якщо на минулих виборах у 2019 році очолював штаб Порошенка у районі. Саме він і працював на те, щоб Ви не перемогли, а щоб переміг Порошенко. І нам відомо, що він зараз формує списки кандидатів у депутати Доманівської селищної ради від партії Порошенка «Солідарність» і партії «Наш край».

Таким керівникам не місце у Вашій команді! Люди Вам повірили, тож не зраджуйте їх. Адже саме через те, якщо Кушнір буде у Вашій команді, рейтинг Вашої партії у районі падатиме, а довіра у людей до Вас зникне, і Ваша партія повністю програє вибори у нашому районі. Ще не пізно його вигнати з Вашої команди. І тоді люди Вам повірять і проголосують за кандидатів від Вашої партії.

Тому звертаємось до Вас з проханням розібратись з цією «політичною проституткою», поставити гідну людину на чолі партійної організації і виборчого штабу у нашому районі.

З повагою та вірою у зміни на краще жителі Доманівського району В. Наточій та М. Паламарчук