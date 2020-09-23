НІ ДОРІГ, НІ ЗНАКІВ, НІ РАЙОНУ… Невже останні дні доживаємо?

Депутатське звернення Тетяни Демченко голові Миколаївської обласної адміністрації Стадніку О.В., голові Єланецької райдержадміністрації Гайчевій Н.І., голові Єланецької районної ради Богданцеву В.В.

Ставлю Вас до відома, що до райцентру Єланець неможливо нормально проїхати по жодній дорозі, із жодної сторони…

Траса Р‑55 Веселинове – Вознесенськ – Новий Буг розбита вщент великотоннажним транзитним транспортом та транспортом дорожніх підрядних організацій, які цілодобово возять будівельні матеріали на будівництво Кіровоградської траси. Кошти на ремонт цієї дороги – невідомо чи будуть. У проєкті державного бюджету на 2021 р. – я їх поки що не побачила… Як і не бачу конкретної роботи Єланецької РДА по залученню цих коштів!

Траса Т‑15-10 Нова Одеса – Єланець , крім того, що вкрай зруйнована – заросла хащами, чагарниками , утворивши суцільний «тунель»… Проїзд по ній практично неможливий, бо пилюка після проїзду будь-якого транспорту стоїть стіною – їй просто нікуди діватися, навіть вітер її не продуває… Невже так важко владі спільно з дорожніми службами знищити ці зарослі?

На початку цього року за кошти державної субвенції, завдяки втручанню голови Миколаївської ОДА, було здійснено поточний ремонт дороги обласного підпорядкування О‑15-10-02 Єланець – Малодворянка – Ольгопіль. Ця дорога вкрай важлива для жителів половини Єланецького району, які не можуть добиратися до райцентру по дорозі від Возсіятського до Єланця в осінньо-зимовий або дощовий період через її жахливий стан. Проте після перекриття Кіровоградської траси значна кількість транзитного транспорту пішла по відремонтованій дорозі Єланець – Малодворянка – Ольгопіль , розбиваючи її вщент…

Мої неодноразові звернення до голови Єланецької РДА Гайчевої Н.І., голови Єланецької райради Богданцева В.В., місцевої поліції, начальника обласного управління інфраструктури ОДА Сікорського С.В. (балансоутримувача цієї дороги) – ніяких результатів не дали! І це при тому, що проїзд по цій трасі транспорту вагою більше 24 т – законом заборонено! Всі ставлять питання про встановлення вагового комплексу, що не реально для нашого району. А перевірити ТТН (товарно-транспортну накладну), де чітко вказана вага і транспорту, і вантажу, – ми не хочемо!

У наших керівників інші проблеми, їм не до доріг, руйнацію яких вони просто не хочуть бачити, і не до людей, які зовсім скоро будуть відрізані як від районного, так і обласного центру.

Жахливий стан узбіччя доріг, які проходять по Єланецькому району, – місцева влада практично ігнорує. Знаки «Єланецький район» при в’їзді з усіх сторін на територію району – захаращені, забур’янені…

Авторитетно заявляю: за всі роки існування цих трас – і дороги, і узбіччя не були в такому жахливому, захаращеному стані.

Ні доріг.., ні знаків.., ні району! Складається враження, що останні дні доживаємо…

ПРОШУ ВАС

– терміново вжити заходів по забезпеченню ремонтів доріг Р‑55 Новий Буг – Вознесенськ– Веселинове і Т‑15-10 Нова Одеса – Єланець, виділенню коштів з державного та обласного бюджетів;

– негайно забезпечити нормальний проїзний стан цих доріг, адже люди не можуть чекати, поки влада капітально відремонтує дороги – їздити потрібно щоденно;

– надати доручення Обласному управлінню інфраструктури, Єланецькій РДА, обласній поліції по встановленню постів ДПС та збереженню від руйнації траси Єланець – Малодворянка – Ольгопіль;

– зобов’язати Єланецьку РДА та дорожні організації навести елементарний лад на узбіччях державних доріг, біля знаків «Єланецький район» з кожної сторони в’їзду на територію району;

– надати мені копії усіх звернень від Єланецької РДА та Миколаївської ОДА до державних органів влади, державних дорожніх установ по питанню виділення коштів на ремонти доріг Р‑55 і Т‑15-10.

Відповідь прошу надати у встановлений Законом термін.

Т.В. Демченко, депутат обласної ради