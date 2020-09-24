Городская партийная организация «Оппозиционная платформа – За жизнь» выдвинула Артёма Ильюка кандидатом в мэры Николаева

Соответствующее решение было принято на общем собрании «ОПЗЖ» в Николаеве, сообщили в пресс-службе парторганизации. Также был утвержден список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета и утверждена программа партии на местные выборы.

– Мои цели очень просты. У меня нет «будок», нет земель и фирм, работающих с бюджетом. Это принципиальная позиция, отличающая меня от многих, кто сегодня заявляет, что хочет быть кандидатом в мэры. Поэтому мне очень легко идти в люди, заходить во дворы и отвечать за свои поступки. Естественно, есть те, кто сегодня хотят любыми способами меня «сбить». Такого давления я не испытывал никогда, даже находясь в парламенте в оппозиции. Но я стойкий парень, я не сверну со своей улицы, это мой родной город, и я буду защищать своих избирателей. Я смету эти «будко-булочные» группы в горсовете, которые совсем не думают о городе. Я буду добиваться качественного ремонта дорог, строительства детских садов, развития медицины, введения надбавок для врачей и учителей. Я хочу, чтоб город был безопасным, красивым, уютным и чистым. И сделаю все возможное, в рамках того бюджета, который есть у Николаева. И ни дай Бог кто-то посмеет «засунуть» в бюджет руку, он будет иметь очень бледный вид, – сказал Артем Ильюк.