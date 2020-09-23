PepsiCo Україна дарує чисту воду сільським дітям

Компанія PepsiCo Україна, відома в Україні брендами Pepsi, Lays, Sandora, «Хрустим», 7Up, Mirinda, «Слов’яночка», «Чудо», Aqua Minerale та дитячим харчуванням «Агуша», славиться не лише бездоганною якістю своєї продукції, а й активною соціальною програмою, котрою охоплені ті громади, на території яких підприємство здійснює виробничу діяльність.

Одним із найважливіших проєктів у рамках співробітництва є соціальний проект компанії «Чиста вода», мета якого – забезпечення дітей, зокрема учнів закладів освіти, якісною та безпечною питною водою. Цей проєкт компанія започаткувала ще у 2013 році та з того часу вже забезпечила доступом до чистої питної води понад 8 000 дітей з Миколаївської та Київської областей.

Протягом останніх п’яти років підприємство обладнало локальними системами доочистки питної води дев’ять освітніх закладів, які розташовані на території нашої об’єднаної громади. Це Мішково-Погорілівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мішково-Погорілівська та Каравелівська ЗОШ І-ІІ ст., Мішково-Погорілівські заклади дошкільної освіти № 1, № 2, № 3, Каравелівський дитячий садок «Тополька». У вересні цього року об’єктами благодійної турботи компанії стали ще й Зайчівський дошкільний навчальний заклад «Бджілка» та Капустинський навчально-виховний комплекс «Школа – дитячий садок».

Натепер завдяки компанії PepsiCo Україна понад 900 сільських дітей в дев’яти закладах освіти об’єднаної громади мають доступ до якісної води як для пиття, так і для приготування їжі.

Безумовно, це допоможе їм вирости здоровими і щасливішими, чого ми всі щиро бажаємо!

Від імені усіх жителів Мішково-Погорілівської об’єднаної територіальної громади висловлюємо щиру подяку колективу компанії за суттєву допомогу та сподіваємося на подальшу співпрацю в соціальній, економічній та екологічній сферах.

Відділ освіти Мішково-Погорілівської ОТГ