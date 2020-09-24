«Фермерська земля: кримінальні жнива» – а віз і нині там…

Редакція «Рідного Прибужжя», здійснюючи журналістські розслідування та звертаючи увагу органів влади на існуючі негаразди, зазвичай не обмежується однією публікацією. Адже, надсилаючи наші матеріали до різноманітних інстанцій, сподіваємось на дієве реагування з боку посадовців та, відповідно, відновлення порушених прав та законних інтересів героїв наших публікацій. Не стала винятком і ситуація, в якій опинилася родина фермера Василя Капіноса. У простого сільського трудівника нечистоплотні на руку працівники ГУ Держгеокадастру та інші учасники корупційної «схеми», що називається посеред білого дня «увели» 50 гектарів родючої ріллі. Про це детально розповідалося в статті «Фермерська земля: кримінальні жнива» в «РП» № 33 від 13 серпня 2020 року.

Стисло нагадаємо головні тези нашого журналістського розслідування. Отже, згадану земельну ділянку державної форми власності в межах Зеленоярської сільської ради ще з 1997 року почав обробляти, отримавши у постійне користування, Іван Миколайович Капінос. Земля-годувальниця стала мало не основним засобом існування для сільської родини у лихі роки масового безробіття та безгрошів’я.

2016 року засновник фермерського господарства помирає, і члени ФГ «Спутнік» новим головою обирають його сина, Василя Капіноса. Як і належить, упродовж передбаченого законодавством терміну щодо набуття спадщини Василь Іванович звернувся до нотаріуса, аби успадкувати право постійного користування зазначеною земельною ділянкою.

Попри наявність спадкової справи, через об’єктивні обставини – тяжку хворобу – фермер не зміг до кінця довести процедуру до логічного завершення. Проте наявність спадкової справи недвозначно вказувала на те, що він є претендентом № 1 на набуття речового права на землю. Позаяк ФГ «Спутнік» продовжувало обробляти землю, сумлінно сплачуючи податки до бюджету.

«Грім» грянув у червні 2020 року. Саме тоді Василь Капінос випадково дізнався про те, що фермерську землю нібито роздано іншим людям. А саме – «порізали» на ділянки по 2 гектари та віддали 25-ти фізичним особам. Незабаром відбулися й зовсім резонансні події з кримінальним «душком» – урожай зерна пшениці та ячменю, що був вирощений фермером Капіносом на площі 45 гектарів, нахабно скосили та вивезли у невідомому напрямку. Збиток від фактично рейдерських дій становив до мільйона гривень!

А що ж доблесні, як прийнято казати, правоохоронці? Як виявилося, співробітники Доманівського відділення Вознесенського відділу поліції та прокурори, що здійснювали процесуальне керівництво, не надто поспішали відновлювати законні права громадянина Капіноса. Ось лише один факт: крадіжку на мільйон доманівські правоохоронці кваліфікували за… частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. За версією поліціянтів та прокурорів, мала місце крадіжка у незначних розмірах, наче поцупили мішок картоплі або курку. Відповідно правоохоронці не поспішали проводити слідчі дії, попри те, що втрачався дорогоцінний час.

Вивчивши наявні документи, журналіст «РП» дійшов недвозначного висновку: «віджим» землі відбувався за «сприяння» відповідальних чиновників Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області та їхніх колег з відділу в Доманівському районі. Ба більше: учасники «схеми» настільки поспішали «прихватизувати» фермерську землю, що навіть заплуталися у датах. Так, наказ про припинення права постійного користування на землю було видано Головним управлінням 11 березня 2020 року, натомість принаймні один із наказів щодо виділення ріллі під ОСГ громадянам датований… 10 березня того ж року.

Хіба це не підробка документів та використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди?

Неабияк нас здивувало і те, з якою блискавичною швидкістю реалізовувалася схема «Було вашим – стало нашим». Пересічні громадяни з Миколаєва та області отримали необхідні дозволи від ГУ Держгеокадастру та оформлювали документи у лічені дні – в той час як інші претенденти роками не можуть добитися передбаченого Конституцією України та чинним законодавством права на отримання землі у власність.

Журналіст зустрівся з деякими із цих «щасливчиків», але при цьому виявилося: вони ні слухом ні духом не відали ні про яку землю. Тож, судячи з усього, їхні особисті дані були підступно вкрадені та використані в меркантильних цілях. А це – щонайменше ще одна стаття Кримінального кодексу…

Утім «латифундисти» навіть де-юре володіли земельними ділянками не надто довго: впродовж декількох днів після оформлення прав власності на землю 25 громадян продали свої земельні ділянки одній людині – мешканцю Миколаєва Олексію Цуркану. Той, у свою чергу, звернувся до земельного відомства із заявою щодо об’єднання земельних наділів по два гектари в один масив площею 50 гектарів. У Головному управлінні блискавично відреагували на це звернення «простого» громадянина. Той тут же здав земельку в оренду одному із місцевих фермерів.

Ось за таких сумнівних обставин доманівський фермер Василь Капінос залишився без землі, котра впродовж майже чверті століття годувала його родину…

Наша газета, ретельно розслідувавши всі ланцюжки цієї «експропріації», детально викрила злочинну, вочевидь, схему та направила її на реагування до органів прокуратури, поліції, Державного бюро розслідувань, а також – до Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області.

Із земельного відомства надійшла відповідь за підписом нещодавно призначеного начальника ГУ Олега Колесніка (наразі його вже відсторонено від виконання обов’язків. – Ред.). Ми сподівалися, що новий керівник детально розбереться в усіх хитросплетіннях цієї оборудки та надасть детальну ґрунтовну відповідь.

Відповідь і справді вийшла розлогою, але – лише за кількістю слів та речень. Щодо конструктиву, то… процитуємо бодай таке:

«Право постійного користування земельною ділянкою не дає права користувачу земельної ділянки розпоряджатися нею, а відповідно спадкоємці не мають права успадкувати її за заповітом або за законом. Держава або територіальна громада була єдиним і неодмінним власником всіх наданих у постійне користування земельних ділянок».

Отакої!

Ніхто не сперечається з тим, що власником землі є держава. Проте твердження пана Колесніка щодо неможливості успадкування права постійного користування, м’яко кажучи, жодним чином не корелюється з висновком Великої Палати Верховного Суду у постанові від 20 листопада 2019 року у справі № 368/54/17 (провадження № 14-487цс19). Велика Палата дійшла висновку про те, що «право довічного успадковуваного володіння земельною ділянкою відноситься до тих прав, які можуть бути успадковані» (виділено нами. – Ред.).

Хіба ж то у Головному управлінні обласного управління Держгеокадастру не знали про правову позицію Великої Палати з цього питання? Чи… зробили вигляд, що їм невтямки?..

До речі, Постановою Верховного Суду України від 3 червня 2020 року у справі № 475/587/16 відмінено рішення судів першої та другої інстанцій і підтверджено право громадян успадковувати право постійного користування земельною ділянкою, розташованої, до речі, у тому ж Доманівському районі.

Утім навіть у офіційній відповіді ГУ Держгеокадастру визнано факт очевидних порушень з боку чиновників відомства:

«Інформація, викладена у статті щодо порушень законодавства при наданні дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, розташованих в межах території Зеленоярської сільської ради Доманівського району Миколаївської області, із земель, які на праві постійного користування належали Капіносу І.М., до моменту припинення права постійного користування у зв’язку зі смертю Капіноса І.М., прийнята до уваги та розглянута.

За результатами розгляду повідомляємо, що особи, винні у порушенні вимог законодавства при розгляді зазначеного питання, звільнені із займаних посад» (виділено нами. – Ред.).

Звільнені – і все? Чи не занадто м’яке покарання, якщо від незаконних дій добропорядний громадянин зазнав збитків на мільйон гривень?..

Хто ж ті «анонімні» чиновники, котрі позбулися посад, «плюючи» на чинне законодавство та службові посадові інструкції? Невже пани Кіро та Лостік, підписи яких стоять на вищезгаданих документах?

Аби отримати відповідь на це запитання, ми зателефонували до Головного управління Держгеокадастру та спробували дізнатися прізвища персоналій. Справді, повідомили нам, перший заступник начальника ГУ Держгеокадастру Юрій Лостік звільнений з посади, проте – з іншим формулюванням. Натомість, як нам сказали, Андрій Кіро наче не було нічого продовжує працювати на посаді заступника голови Головного управління!

Відповідно до озвученої інформації до розряду «репресованих» за вищевказані порушення «зарахували» начальника відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області Ірину Демчук і начальника управління землеустрою та охорони земель ГУ обласного Держгеокадастру Юрія Яськова.

Проте викликає подив: невже ці чиновники нижчого щабля діяли всупереч чинному законодавству «за спинами» своїх безпосередніх керівників? Яка в них була при цьому мотивація? До того ж не ці посадовці ставили свої підписи на документи, згідно з якими фермерська земля «перекочувала» до іншого власника.

Виходить, на місце винуватців призначили звичайних «стрілочників»?..

Але позаяк усі крапки над «і» мають розставити правоохоронні органи, котрі розслідують відповідні кримінальні провадження. Адже якщо були порушені вимоги чинного законодавства, а це визнають навіть у самому Держгеокадастрі, то винні мають бути викриті та притягнуті до відповідальності.

З прокуратури області на адресу редакції надійшла відповідь. З неї ми дізналися, що все ж відбулася перекваліфікація кримінального правопорушення – з частини 1 на частину 3 статті 185Кримінального кодексу України, а саме: «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдала значної шкоди потерпілому».

Проте, як переконаний адвокат потерпілого Петро Лукіянчин, насправді має бути інша кваліфікація, а саме – частина 5зазначеної статті «Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

– Адже, – аргументує свою правову позицію правник, – у даному випадку маємо і надзвичайно високий обсяг шкоди – до мільйона гривень, і простежуються всі ознаки типової організованої злочинної групи, до складу якої входили як земельні чиновники, так і чорний нотаріус, інші посередники тощо, а також кінцевий вигодонабувач.

До речі, у відповіді обласної прокуратури йдеться також про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами ГУ Держгеокадастру в Миколаївській області своїм службовим становищем при скасуванні права постійного користування земельною ділянкою площею 50 га, яка належала СФГ «Спутнік».

Розслідування цієї справи, як і попередньої, доручено слідчому відділу Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Натомість ми вкотре висловлюємо сумніви у спроможності «пінкертонів» з глухого райцентру ефективно розслідувати кримінальні провадження, в яких задіяні чиновники високого рангу з обласного центру.

Власне кажучи, адвокат потерпілого Петро Лукіянчин не приховує свого скептицизму щодо спроможності слідчих з маленького віддаленого селища ефективно розплутати ці злочини. Днями захисник побував у Доманівському відділенні поліції, де ознайомився з ходом досудового розслідування.

– Відповідно до чинного законодавства не маю права розголошувати дані досудового розслідування, але я переконався, що протягом декількох місяців не зроблено практично нічого, поготів це стосується розслідування кримінального провадження, порушеного за ознаками статті 364, – зазначив Петро Павлович. – Складається враження, що доманівські поліцейські під дбайливим наглядом прокурорів згодом просто тишком-нишком «поховають» цю справу в тиші своїх кабінетів.

Зрештою, отримали ми відповідь і від Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві. Ми звернули увагу керівників даного відомства на можливі неправомірні дії з боку працівників поліції та прокуратури, котрі надто кволо та непрофесійно взялися за розслідування резонансних кримінальних проваджень.

«Вивченням з урахуванням вишевикладеного змісту зазначеної публікації встановлено, що вона не містить об’єктивних даних, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування щодо яких здійснюється слідчими органів Державного бюро розслідувань, ґрунтуються на припущеннях про протиправність дій службових осіб Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області та Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області, у зв’язку з чим відсутні правові підстави для застосування слідчими органів Державного бюро розслідувань наданих повноважень щодо початку досудового розслідування і внесення відомостей до ЄРДР.

З урахуванням викладеного, Ваші доводи в частині неналежного виконання функціональних обов’язків працівниками Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області та Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області можуть бути предметом відповідної перевірки уповноваженими службовими особами органів прокуратури Миколаївської області, у зв’язку з чим копію Вашої заяви направлено за належністю до прокуратури Миколаївської області для розгляду по суті», – йдеться у офіційній відповіді за підписом Костянтина Шведчикова, в. о. начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Редакція не вперше стикається з відпискою від територіального органу ДБР, котрий якраз і покликаний викривати злочинців у міліцейських та прокурорських мундирах. Зазвичай, формальні відповіді надаються тоді, коли немає що сказати по суті. Зрештою, чи багато ви чули про ефективні розслідування кримінальних проваджень, які розслідує ДБР та в яких фігурували б високі міліцейські або прокурорські чини? Отож-бо…

Тоді навіщо взагалі було запроваджувати цю структуру, яка витрачає величезні бюджетні (читай – народні) кошти на своє утримання, натомість на виході суспільство має суцільний пшик?..

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Редакція «РП» і надалі уважно відстежуватиме розвиток подій та повідомлятиме про це своїм читачам. Надсилаючи цю публікацію на реагування, сподіваємось: злочинці повинні опинитися на лаві підсудних, а права добропорядних громадян – відновлені у найкоротші терміни.

Андрій ТЮРІН