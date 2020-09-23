«Ход конём» в рамках Общественного бюджета

В Николаеве в рамках проекта Общественного бюджета, поддержанного в прошлом году, вместо заявленного современного парка спорта по улице Спортивной, 2, благоустроят территорию парка, прилегающую к частному ресторану.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на проект Общественного бюджета и тендерную документацию по ремонту парка, опубликованную в Прозорро.

Так, в прошлом году на конкурс Общественного бюджета предприниматели Анна Ременникова и Валентин Берестнев подали большой проект под названием «Дейли Спорт Парк». На данный момент на его месте расположен парк «Спортивный». В форме проекта говорится, что он должен стать современным, стильным и креативным местом для отдыха, общения и занятий спортом жителей Николаева и гостей города.

Отдельное внимание авторы проекта уделили созданию в парке «Аллеи спорта»- установке нескольких ярких скульптур, символизирующих популярные в городе виды спорта. На эскизах, поданных на конкурс, также изображены различные тренажеры и площадки для занятий спортом. Стоимость проекта в общей сложности составила 998 тыс. грн.

В начале сентября текущего года департамент ЖКХ Николаевского горсовета опубликовал тендер на капитальный ремонт парка «Спортивный». Ожидаемая стоимость работ составляет уже 891,9 тыс. грн. В ходе аукциона выполнить работы за наименьшую цену – 700 тыс. грн предложило ООО «Настория». На данный момент компания ожидает решения тендерного комитета. Отмечается, что работы подрядчик должен будет выполнить до 20 ноября текущего года.

Однако техническое задание к тендеру, опубликованное департаментом ЖКХ, существенно отличается от заявленных ранее работ. Так, подрядчик должен будет удалить несколько сухих деревьев, выкорчевать пни, разобрать старые тротуары и разрушенные бетонные конструкции, а также уложить покрытие из тротуарной плитки. Общая площадь плиточного покрытия составит немного более 380 кв. м. Ни слова о размещении в парке тренажеров, современных скульптур и газона в техзадании не сказано.

В комментарии Центру советник городского головы по вопросам реализации Общественного бюджета Денис Барашковский рассказал, что ситуация, когда на конкурс был подан проект, который после его реализации существенно отличался, в Николаеве происходит не впервые. По его словам, привлечь кого-либо к ответственности в такой ситуации невозможно.

«Ответственность несет только сам автор проекта, и то – имиджевую. Когда люди подают проекты, они часто реально не оценивают стоимость работ. Тем более с момента подачи проекта на конкурс и его реализации проходит около года – за это время вырастают и цены, и зарплаты», – говорит он.

Как выяснил Центр, автор проекта Анна Ременникова владеет рестораном «Дейли Спорт» по улице Спортивной, 2, к которому прилегает территория парка. На данный момент она также является участником праймериз на местных выборах от партии «ПроПозиция», в Николаеве возглавляемой мэром Александром Сенкевичем.