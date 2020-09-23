Миколаївська обласна організація партії «Слуга Народа» оприлюднила кандидатів на посади місцевих голів

Баштанський район: Баштанський міський голова – Береговий Олександр Анатолійович; Новобузький міський голова – Лагодієнко Максим Олександрович; Березнегуватський селищний голова – Бойко Сергій Сергійович; Казанківський селищний голова – Асмолов Олексій Вікторович; Вільнозапорізький сільський голова – Латій Олександр Миколайович; Володимирівський сільський голова – Довгий Павло Іванович; Горохівський сільський голова – Зіньковський Ігор Юрійович; Інгульський сільський голова – Шляхова Лариса Анатоліївна; Привільненський сільський голова – Колесник Ірина Олександрівна; Софіївський сільський голова – Лозовий Сергій Іванович; Широківський сільський голова – Пересунько Сергій Миколайович.
Вознесенський район: Вознесенський міський голова – Величко Євгеній Олександрович; Южноукраїнський міський голова – Онуфрієнко Валерій Васильович; Братський селищний голова – Головата Валентина Андріївна; Веселинівський селищний голова – Войтюк Олександр В’ячеславович; Доманівський селищний голова – Кушнір Тарас Леонідович; Прибужанівський сільський голова – Собко Олена Сергіївна; Прибузький сільський голова – Гунівенко Олександр Вікторович.
Миколаївський район: Миколаївський міський голова – Домбровська Тетяна Миколаївна; Новоодеський міський голова – Чєрнеуцан Валерій Михайлович; Очаківський міський голова – Бичков Сергій Миколайович; Березанський селищний голова – Хоміцький Валерій Альбінович; Воскресенський селищний голова – Хроленко Ігор Олександрович; Ольшанський селищний голова – Щербина Тетяна Євгеніївна; Галицинівський сільський голова – Сікаленко Віктор Олексійович; Коблівський сільський голова – Панич Володимир Михайлович; Костянтинівський сільський голова – Жадан Наталія Миколаївна; Радсадівський сільський голова – Кликов Ігор Миколайович; Степівський сільський голова – Гавриленко Віталій Васильович; Сухоєланецький сільський голова – Ярошинський Микола Миколайович; Чорноморський сільський голова – Дмитренко Андрій Анатолійович; Шевченківський сільський голова – Пилипенко Олег Валерійович.
Первомайський район: Первомайський міський голова – Пастушок Оксана Євгенівна; Врадіївський селищний голова – Ростов Віталій Володимирович; Кривоозерський селищний голова – Стець Алла Валеріївна; Кам’яномостівський сільський голова – Пташинський Олександр Вікторович; Мигіївський сільський голова – Порхун Дмитро Михайлович.
Прес-служба обласної організації партії «Слуга Народа»