Земельні податки поповнили місцеві бюджети на півмільярда гривень!

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області плата за землю (земельний податок та орендна плата) у загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини складає понад 12 відс. і традиційно залишається у трійці лідерів податкових надходжень до місцевих скарбниць.

У січні-серпні 2020 року до місцевих бюджетів забезпечено 555,2 млн грн плати за землю. Найбільшу суму плати за землю забезпечено суб’єктами господарювання – юридичними особами – 364,6 млн грн, фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, поповнили місцеві скарбниці на 190,6 млн гривень.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області зазначили, що досягти таких показників вдалося у результаті якісного сервісного обслуговування платників податків та підвищення податкової культури бізнесу.

Нагадаємо, що плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності (державної реєстрації) або права користування земельною ділянкою.

Головне управління ДПС у Миколаївській області