Миндаль укрепляет здоровье сердца

Психический стресс является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для борьбы с ним прекрасно подходит миндаль.

Употребление миндаля вместо обычных закусок может уменьшить снижение вариабельности сердечного ритма (ВСР), возникающей во время психического стресса, тем самым улучшив сердечную функцию. ВСР – мера колебаний временных интервалов между последовательными ударами сердца, а главная функция сердца – это его способность удовлетворять метаболические потребности организма. Согласно исследованию, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, правильная диета может повысить устойчивость сердечно-сосудистой системы к психическому стрессу, а также дать другие преимущества для здоровья сердца. Вот чем ценно употребление миндаля.

Факторы образа жизни, включая физическую активность и диету, могут повлиять на ВСР, как считают исследователи. Более высокая ВСР означает большую адаптивность сердца в ответ на экологические и психологические проблемы, в то время как низкая ВСР связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями и внезапной остановкой сердца. Ученые измеряли ВСР у участников, перенесших психический стресс, отмечая улучшение показателей у тех, кто в течение 6 недель заменял типичные закуски миндалем.

Команда измеряла в реальном времени частоту сердечных сокращений и ВСР добровольцев в состоянии покоя (лежа в течение пятиминутных периодов), и во время чтения слов для имитации короткого периода умственного стресса. Исследователи заявили, что при остром психическом стрессе участники «миндальной группы» показали лучшую регуляцию сердечного ритма по сравнению с контрольной группой, на что указывают статистически значимые различия в высокочастотной мощности, оценивающей интервалы между сокращениями сердца.