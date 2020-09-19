Передаётся ли земельный пай в наследство?

«Так случилось, что долгое время я проживала на территории другого государства. Когда умерла мама, я приехала в Украину. Как оказалось, у мамы был земельный пай. Могу ли я быть наследницей этой земли, ведь я была у нее одна?

Нина Петровна, г. Снигиревка».

Земельный пай, так же как и движимое или недвижимое имущество, можно передать или получить в наследство.

Земельный пай – это условная доля земли, определенная в результате деления земель, переданных в коллективную собственность, среди членов сельскохозяйственного предприятия, закрепленная за конкретным лицом. Чтобы передать земельный пай в наследство, наследодатель обязательно должен иметь сертификат на право на земельную долю (пай).

Для того чтобы получить земельный пай в наследство, наследникам необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

Если наследник по каким-либо причинам не успел обратиться к нотариусу в пределах определенного срока, то он считается таким, который пропустил срок принятия наследства. Восстановить данный срок возможно лишь в судебном порядке. А также в том случае, если суд признает причины такого пропуска уважительными.

Следует помнить о том, что если наследник проживал в одном доме с наследодателем, он считается таким, который принял наследство, если в течение шести месяцев не сообщит нотариусу об отказе от наследования.

К заявлению на принятие наследства наследникам необходимо приложить следующие документы: