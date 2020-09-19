Как написать секретное завещание?

«Подскажите, пожалуйста, можно ли написать завещание, чтобы о нем никто, кроме меня, не знал.

Антонина Петровна, г. Николаев»

Согласно Гражданскому кодексу Украины, секретным является завещание, которое нотариус заверяет без ознакомления с его содержанием. То есть о том, что написано в завещании, знает только завещатель.

Секретное завещание подается в запечатанном конверте нотариусу. На конверте обязательно должна быть подпись завещателя. После того как конверт с завещанием передан нотариусу, он также ставит на нем свою подпись и опечатывает этот документ.

Получив информацию о том, что наследство может быть открыто (эту информацию он получает уже после смерти наследодателя), нотариус назначает день объявления содержания завещания. Об этом он сообщает членам семьи и родственникам наследодателя, если их место жительства ему известно. Если место жительства родственников наследодателя нотариусу неизвестно, он дает объявление в средства массовой информации.

Конверт с завещанием открывается нотариусом в том случае, если все заинтересованные лица на месте и есть двое свидетелей.

Об объявлении секретного завещания должен быть составлен протокол, который подписывают нотариус и свидетели. В протоколе записывается все содержание завещания.