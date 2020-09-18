Гражданский брак и общая совместная собственность

«Мы с мужем проживали в гражданском браке более 10 лет. Когда мы расстались, возник вопрос раздела нажитого имущества. Как нам правильно поступить, может ли у нас быть общая совместная собственность?

Лариса Юрченко, г. Николаев».

Согласно статье 74 (глава 8) Семейного кодекса Украины в редакции от 28.08.2018, если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не находятся в браке между собой или в любом другом браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними.

Таким образом, муж и жена имеют равные права на владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим им на праве общей совместной собственности. Это правило действует, если иное не установлено договоренностью между ними.