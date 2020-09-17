На повестке дня – местные выборы‑2020, которые состоятся совсем скоро, 25 октября. На президентских и парламентских выборах партия «Слуга Народа» получила колоссальную поддержку людей и сегодня находится у власти. Но что же будет происходить на местах? Какие результаты «Слуга Народа» покажет спустя год, и к чему готовятся в партии?

Журналисты пообщались с руководителем избирательного штаба партии «Слуга Народа» в Николаевской области Виталием Кимом и узнали, кого будут выдвигать в местные советы от партии, когда состоится съезд «Слуги Народа» по выдвижению николаевских кандидатов, хватит ли опыта Татьяне Домбровской в управлении городом, в случае ее победы на выборах мэра, и многое другое.

Я в команде Владимира Зеленского с 2018 года

– Виталий, Вы сегодня руководите штабом президентской партии в Николаевской области. Является ли это вашим первым политическим опытом? Почему Вы решили заняться политикой?

– Да, это мой первый политический опыт. Я пришел к этому, скажем так, эволюционно, потому что начинал как волонтер в 2019 году, даже в конце 2018-го, когда была президентская кампания. Когда я вник в то, что хочет сделать Владимир Зеленский, то я ему поверил и решил стать членом его команды.

– Все предыдущие выборы партия «Слуга Народа» выигрывала. Владимир Зеленский стал Президентом, получив огромную поддержку, «Слуга Народа» стала монобольшинством в парламенте. Ожидаете ли Вы такой же сокрушительной победы на местных выборах?

– Смотря с чем сравнивать: с президентскими выборами или же выборами, которые были уже в ОТГ (объединенные территориальные громады, – прим.). Поддержка партии «Слуга Народа» продолжает быть стабильной. Мы уверены, что проведем выборы с первым результатом. Это однозначно. Какие будут оценки – это уже зависит от избирателей. Но мы точно планируем и ожидаем, что мы будем первыми.

– Есть ли понимание, кто возглавит вашу фракцию в горсовете. Может, это будете Вы или еще кто-то?

– Да, есть понимание. Планирую быть я.

– Раньше очень часто партия власти доверяла вести избирательную кампанию и руководить областным штабом губернатору. Почему вы поступили иначе, и задействован ли как-то глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник в работе штаба?

– Раньше было по-другому. Сейчас более демократично. У нас выстроена партийная система таким образом, чтобы мы были максимально эффективными.

Я рад, что руководителем областной ячейки у нас является Давид Арахамия. У нас, получается, короткое плечо с центральной властью. Нас слышат и очень оперативно реагируют на наши сигналы. Это касаемо первого.

А во‑вторых, Александр Стадник участвует в работе области и помогает нам как партии. Непосредственно в оперативной работе штаба не принимает участия, но мы в полной коммуникации и координации с ним.

Люди, которые работают в ОГА, тоже есть в наших списках, и в вопросах, решение которых необходимо, нам полностью идут навстречу. Но у Александра Стадника есть своя работа, а у нас есть своя. Мы полностью друг друга поддерживаем и помогаем.

У нас молодая команда, которая открыта для критики

– К слову, о работе штаба «Слуги Народа». Расскажите, каким образом она организована?

– У нас молодая команда. Половина людей, работающих сейчас в штабе, это люди, которые работали на первом туре президентских выборов и, соответственно, парламентских. Это люди, которые прошли испытание временем и доверием, которые не меняют своих политических векторов и ценностей.

Мы собрались здесь, как я говорю, по принципу хороших людей. У нас собрались те люди, которые могут доверять друг другу. Довольно открытая и демократическая команда, которая открыта для критики на любом уровне – любой может зайти и высказать свою точку зрения и отстаивать ее. Основное – мы подбирали команду по принципу честности.

– Во время визита Владимира Зеленского была озвучена только первая десятка «Слуги Народа» в горсовет и облсовет. Известны ли уже полные списки или они только в процессе формирования?

– Если мы говорим о городском и областном советах, то списки сформированы на 80-90%.

Касаемо районных советов, малых городов, то там немного сложнее. Там списки сформированы процентов на 70.

– Когда будет партийная конференция по выдвижению кандидатов?

– Мы планируем в ближайшее время, ориентировочно 18 сентября, провести конференцию.

– К слову, на презентации партии присутствовали директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко и директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов. Идут ли они также на выборы со «Слугой Народа» или нет?

– Я так прямо отвечу. Бориса Дуденко и Николая Логвинова в наших списках нет. Но при этом я понимаю, что они поддерживают нашу партию и позицию Президента. Это мое личное мнение. На презентации они были как гости.

– Много ли желающих стать депутатом горсовета или облсовета от «Слуги Народа»? Бывало ли такое, что к Вам приходили, предлагали деньги и говорили: «Сделайте меня депутатом»?

– На вопрос, приходили ли люди, предлагали ли деньги, отвечать не буду. Скажу, что примерно 4 человека на место было желающих.

– Как Вы относитесь к тому, что в партию хотят вступить люди, которые ранее были уже депутатами и представляли другие политические партии?

– Я отношусь к этому нейтрально, поскольку считаю, что все зависит в первую очередь от человека. У нас было задание разбить кандидатов на кластеры, чтобы не было перекоса, что все будут только юристы, или только предприниматели, – мы пытались брать из каждой отрасли по несколько человек. Основными направлениями были: бизнес; социальная сфера – это образование, медицина; военные; юристы или аппаратчики, которые разбираются в регламенте работы областного и городского советов; а также медийные люди, общественники. Этими людьми мы старались наполнять наш список.

– По какому принципу отбирали первую десятку? В интервью нашему изданию Давид Арахамия ранее говорил, что отбирать в местные советы будут тех кандидатов, которые уже приносят пользу городу и уже что-то сделали для него.

– Давайте я приоткрою завесу и назову несколько фамилий. Помимо первой пятерки, в Николаевский горсовет с нами точно идет, например, Рамиль Агабеков. Это чемпион Украины по кикбоксингу, был в молодежке (бывший исполняющий обязанности начальника управления молодежной политики Николаевского городского совета, – прим.), он давно с нами – два года. С нами также идет Юрий Степанец, участник «Лиги смеха», юморист. Еще от нас идет Евгений Кошка, заместитель директора «Николаевоблтеплоэнерго». Может, это будет ответом на вопрос, почему Николай Логвинов был у нас на презентации. Евгений – руководитель наших волонтеров уже два года. Легкая Елена, волонтер, тоже идет с нами. Больше не буду. Много у нас лиц. Узнаете после конференции.

– Новая избирательная система предполагает конкуренцию кандидатов внутри партии. Не боитесь ли Вы этого? Не породит ли это конфликты внутри партии?

– Конфликты у нас не возникнут. Мы пытаемся, чтобы это была честная конкуренция, потому что список у нас составлен по принципу, что ты можешь сделать для района, для места, в котором ты выдвигаешься, и для победы необходимо набрать голоса. Особых преференций нет. Вся верхушка списка – политсовет партии решил, что они лучшие – расставлены в первые места, а все остальные люди подобраны по принципу, что они накрывают свой округ или район и смогут там привести голоса в партию, чтобы они представляли непосредственно людей.

Поэтому конкуренции внутри не будет. Часто они даже не пересекаются территориально. Если говорить по области, то там вообще разбито на сегменты, где каждый пытается собрать свои голоса. По городу немного сложнее, но тоже плюс-минус согласовано. У нас есть в планах собирать по районам, в частности, Заводскому, Центральному, Ленинскому, и они согласовывают свой план мероприятий между собой внутрипартийно. Конкуренция будет, но это будет здоровая конкуренция.

– Будет ли жесткое правило, что ваш кандидат обязательно должен стать членом партии, или вы готовы выдвигать и беспартийных кандидатов?

– Такого жесткого правила не будет, пока что.

У нас подобрана команда профессионалов, которые будут в исполнительной власти

– Во время визита Президента Давид Арахамия представил Стратегию развития регионов. Скажите, а помимо списка депутатов, готовите ли команду чиновников, которые придут в исполнительную власть и будут отвечать за реализацию того или иного пункта этой Стратегии?

– Безусловно. У нас подобрана команда профессионалов, которые будут в исполнительной власти. Более того, разработана партийная стратегия и программа, с которой мы идем на выборы, – мы встраиваем те обещания, которые Давид Георгиевич дал. Там 26 пунктов, мы их все встроим в нашу пятилетнюю программу и выполним. Я надеюсь, что на сто процентов.

– К слову, о пункте объездной дороги в Корабельный район. На прошлой неделе ВРУ проголосовала за выделение финансирования на начало работ. Можете рассказать детальнее? Какие сроки выполнения? Может, есть какие-то проблемы в реализации проекта?

– Я подробнее рассказать не могу. Расскажу то, что я знаю. В депутатском корпусе есть наши профессионалы от Николаевщины. Например, Игорь Негулевский, который состоит в комитете инфраструктуры. Я скажу то, что я знаю. Были выделены деньги из бюджета Украины. Давид воспользовался окном возможностей и на встрече с бизнесом попросил Президента, чтобы дополнительно выделили деньги на эту многострадальную дорогу.

Мое личное мнение – мы эти деньги должны встроить в общую стратегию, которую называют транспортной, для того, чтобы деньги были эффективно использованы в рамках общей стратегии. Это касается объездной и на Нефтебазе, это касается и отстойников для фур, и диспетчеризации этого процесса для того, чтобы освободить город от большегрузного транспорта и чтобы это была система. Объездная дорога будет, однозначно, но она будет в рамках общей стратегии.

– Какие Вы считаете главные проблемы нашего города и нашей области?

– Я владею статистикой, какие проблемы являются для горожан первоочередными. В топ‑5 на сегодняшний день сместились здоровье, в связи с пандемией коронавируса; состояние дорог; стоимость жилищно-коммунальных услуг; как ни прискорбно, проблема собак – на пятом месте в опросе среди граждан находится у нас. У нас многие приезжие, к сожалению, ассоциируют наш город с собаками. Собаки хорошие, просто бродячие плохие. По моему мнению. Первое – должна быть экономика, должна быть побеждена коррупция, для горожан должна быть обеспечена безопасность. Это первые три пункта, которые должны быть у людей во власти.

Татьяна Домбровская – очень опытный руководитель

– Ваш кандидат в мэры, Татьяна Домбровская, тоже новый человек в политике. Как объяснить рядовому николаевцу, что человек, который не имеет опыта, сможет решить перечисленные Вами проблемы? В частности, проблемы города.

– Она не человек без опыта. Она очень опытный руководитель – у нее большой бизнес и она успешно им управляет. По моему мнению, это довольно профессиональный и жесткий управленец и она легко справится с этой задачей. Кроме этого, важно, что у нее есть желание менять и есть характер для того, чтобы она могла это воплотить.

– Например, недавно Татьяна Домбровская заявила, что активно занимается вопросом спорткомплекса «Трудовые резервы» в Николаеве. После чего оппоненты начали ее критиковать, заявляя, что проблему можно было бы решить двумя подписями Министерства образования. Как Вы относитесь к этой критике? Считаете ли ее оправданной?

– Критика не оправдана, потому что на теме «Трудовых резервов» и детях сейчас пиарятся все, кому не лень. Если это можно было сделать, то непонятно почему они же не сделали этого за два года ни разу. Это, во‑первых. Во-вторых, команда Татьяны Домбровской, насколько мне известно, идет сразу двумя путями. Она протежирует передачу комплекса «Трудовые резервы» на баланс города, насколько я помню, в юридической плоскости. При этом, чтобы не ждать и чтобы дети могли заниматься, она идет по пути, скажем так, прямых инвестиций – за свои собственные деньги собирается отремонтировать эту кровлю. Насколько я знаю. А те, кто критикует, пусть критикуют – они больше ничего не умеют.

Наши кандидаты не сотрудничают с Сенкевичем. Даже кофе не пьют

– Иногда звучат обвинения в адрес «Слуги Народа» в якобы сотрудничестве с мэром Александром Сенкевичем. В пользу этого говорит то, что по спискам вашей партии идет Наталья Горбенко, бывший директор КП «ЭЛУ Автодорог». Что бы Вы ответили на эти обвинения?

– Наши депутаты в Верховной Раде Украины взаимодействуют с Сенкевичем по вопросам, связанным с городом. Это их работа. Они не могут ждать год для того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Это мы говорим о народных депутатах.

Наши кандидаты в депутаты, кандидаты в мэры точно не сотрудничают с Сенкевичем. Насколько я знаю, даже кофе не пьют и не встречаются.

Я уверен, что это только технологии – так удобно говорить, чтобы оттягивать у нас голоса.

– Знаете Вы или нет, но за лето чиновники мэрии выписали себе премий и оздоровительных по 50 тысяч гривен. Как Вы считаете, какой должна быть зарплата чиновников и высших, и рядовых должностей? Насколько справедливо, что за свою работу они регулярно получают премии?

– Я как человек из бизнеса считаю, что люди должны получать зарплату в соответствии с тем, какую добавленную стоимость они создают. Если чиновник хороший и заработал для города много денег или сэкономил, или эффективно их использовал, выполнил много работы, то он должен получить соответствующую заработную плату. Я с бюджетом сейчас не знаком, поэтому ответить точно не могу.

Если чиновники болеют и выписали себе премий, то могут вылечить себе совесть.

– И напоследок хотелось бы узнать, разобрались ли Вы с поклейкой бордов «Слуги Народа» в Казанке? Провели ли проверку? Все ли было законно?

– Проверка была. Знаю, что все было законно, но сами результаты проверки не видел.

Юлия Бойченко, «НикВести»

Фото Вячеслав Тешнер