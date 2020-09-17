Футбол. Чемпионат Украины. Первая лига Домашнее поражение МФК «Николаев»

МФК «Николаев» – «Металлист 1925» (Харьков) – 1:2. МФК «Николаев»: Агаларов, Ляшевский, Порох, Кушниренко, Кулинич, Охрончук (Паламар, 46), Витенчук, Мельничук (Швец, 79), Сула, Одарюк (Коваленко, 73), Яворский.

Голы: Кушниренко (67) – Шершень (40), Лукас (76).

В первом тайме игра проходила медленно, футболисты обеих команд часто ошибались при передачах и нарушали правила. Незадолго до перерыва гости все же организовали голевую атаку. Ямполь с угловой отметки подал на дальнюю штангу, где Шершень опередил защитника и в падении нанес точный удар в цель.

Во втором тайме участники встречи стали действовать быстрее. Первый опасный момент создали «корабелы». Яворский откликнулся на навес партнера и головой пробил в штангу.

И все же вскоре они восстановили равновесие в счете. Арбитр назначил пенальти, который без шансов для вратаря Сидоренко реализовал Кушниренко. Команда из Харькова достаточной быстро вновь вышла вперед. Фланговый навес на ближнюю стойку, ошибка голкипера Агаларова, чем и воспользовался Лукас – 1:2.

В концовке обе стороны заиграли в открытый футбол, без оглядки на свои ворота, но изменить счет не сумели. Николаевская команда с тремя очками занимает в турнирной таблице седьмое место.

Вчера МФК «Николаев» в рамках Кубка страны дома встретился с одесским «Черноморцем, а 21 сентября ему предстоит выездной матч чемпионата с «Альянсом» (Липовая Долина).

Вадим Серый

На фото: В борьбе за мяч харьковчанин Ямполь и николаевец Витенчук. Фото mfc.mk.ua