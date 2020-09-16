Президент України Володимир Зеленський: «Ми всі зацікавлені у тому, щоб підтримати українську атомну генерацію»

10 вересня в рамках робочої поїздки до Хмельницької області Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку АЕС, де ознайомився з роботою станції, зустрівся з трудовим колективом та провів нараду з керівництвом ХАЕС та державного підприємства НАЕК «Енергоатом».

У ході візиту т. в. о. президента Енергоатома Петро Котін доповів Володимиру Зеленському про поточний фінансовий та технічний стан атомної галузі та перспективи її розвитку. Зокрема йшлося про подальшу диверсифікацію джерел постачання ядерного палива для українських АЕС та плани добудови енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.

Петро Котін зазначив, що пріоритетом у роботі для НАЕК «Енергоатом» є безпечне виробництво дешевої та екологічної атомної електроенергії для забезпечення енергонезалежності держави, збереження наукового та кадрового потенціалу галузі. Водночас нагальними для державного підприємства залишаються питання створення конкурентних ринкових умов для торгівлі електроенергією та погашення попередніх і поточних боргових зобов’язань перед Компанією, сума яких лише цього року сягнула 9 млрд грн.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що атомна енергетика є головною енергогенеруючою галуззю України. «Ми всі зацікавлені у тому, щоб підтримати українську атомну генерацію, яка забезпечує суспільство найдешевшою електроенергією», – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський висловив упевненість у подальшому розвитку атомної енергетики України. Президент пообіцяв: найближчими днями буде проведено нараду за участі очільника Енергоатома Петра Котіна, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, т. в. о. міністра енергетики Ольги Буславець та фахівціватомників. «Ми піднімали сьогодні нагальне питання – заборгованості перед Енергоатомом, і нам зрозумілі кроки, які потрібно зробити», – підкреслив Президент.

Він також зазначив, що підтримка атомної енергетики – це визначення напряму розвитку держави в цілому. «Перед нами постає питання: куди іде країна і як вона буде підтримувати не на словах атомну генерацію, – сказав Зеленський. – Ми маємо потужні позиції у цій галузі не просто на території колишнього Радянського Союзу, ми дійсно маємо потужну позицію у світі. Тому будемо говорити про можливість будівництва і запуску третього та четвертого енергоблоків ХАЕС».

Говорячи про перспективи добудови енергоблоків Хмельницької АЕС, Президент наголосив: «Зараз на ХАЕС працює 5 тисяч робітників – це важливо. Якщо запустимо третій і четвертий блоки – впродовж будівництва і запуску ще буде в цілому по країні плюс 100 тисяч робочих місць. Мені здається, що це і є завдання, з яким державі треба розібратися».

За результатами наради на ХАЕС глава держави поставив завдання розробити Стратегію розвитку атомної енергетики України з конкретними термінами виконання.

Також Президент доручить Кабінету Міністрів забезпечити фінансування будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, вирішити питання заборгованості перед Енергоатомом та вивести Компанію на вищий рівень підпорядкування державного управління.

Дирекція з комунікацій ДП «НАЕК «Енергоатом»