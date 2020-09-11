Чужой долг

Если номер вашего мобильного телефона знаком большому кругу друзей и знакомых, то не исключено, что вы, даже не подозревая, можете оказаться в числе контактных лиц недобросовестного заемщика любого банка. В этом убедилась наша читательница из Николаева, вынужденная уже месяц терпеть телефонный психологический террор, который устроила ей одна крупная финансовая компания, занимающаяся взысканием просроченных платежей.

Террор по телефону

В редакцию пришла молодая женщина Антонина Безкоровайная (фамилия из этических соображений изменена. – Прим. ред.) и с нескрываемым возмущением рассказала о телефонном психологическом терроре, который ей устроили коллекторы, специализирующиеся на взыскании банковской задолженности.

– Почти месяц мне не дают покоя звонки с различных телефонных номеров по поводу того, знаю ли я их заемщика Кравцова (фамилия также изменена. – Прим. ред.), который якобы взял денежный кредит в «КредоБанке», указав в договоре номер моего мобильного телефона, – рассказывает женщина. – Причем звонят в разное время суток, обращаются ко мне по имени и отчеству, знают также мою фамилию, место работы. И что характерно, когда я пыталась заблокировать тот номер телефона, с которого звонил оператор, буквально через час мне поступает звонок с другого номера по тому же вопросу. На сегодня я зафиксировала 13 таких звонков, причем разные номера, но у всех один оператор телефонной связи – Лайф.

Если с первыми звонившими людьми я говорила спокойно, объясняя, что не знаю этого человека, то через неделю меня это стало раздражать, и я не скрывала своего негодования в общении с ними. В ответ я услышала неприятный эмоциональный разговор, угрозы и хамство. Говорили всякие гадости, мол, если я не захочу с ними сотрудничать в поиске заемщика, то звонить мне будут еще чаще, и к тому же знают, где я живу.

Антонина Безкоровайная предоставила редакции номера телефонов, с которых ей регулярно продолжают поступать звонки.

«Мы поможем в решении вашего вопроса…»

Журналист «РП», решив удостовериться в объективности слов и обвинений нашей читательницы, не поленился и прозвонил по всем предоставленным телефонным номерам, однако ни по одному из них не удалось пообщаться с оператором. Причем пытались дозвониться в разное время рабочего дня. На другом конце провода на всех телефонных номерах включался автоответчик и один и тот же женский голос вежливо говорил: «Здравствуйте! Вас приветствует юридическая компания «Дельта М». К сожалению, все операторы заняты, оставайтесь на линии. Мы поможем в решении вашего вопроса». Затем звучит спокойная музыка и связь прекращается. И так в течение дня.

Уже на следующий день газетчику таки удалось дозвониться и услышать живой голос оператора. Выслушав внимательно суть дела, оператор Наталья порекомендовала нашей читательнице обратиться в отделение «КредоБанка» и написать заявление о том, чтобы ее номер телефона исключили из договора как контактный.

– Я, конечно же, понимаю эту женщину, но поймите и нас, мы самостоятельно не имеем права исключать контактный номер телефона из «прозвона». Этот номер заемщик внес в кредитный договор. Поэтому звонки будут продолжаться до тех пор, пока человек не придет в банк и не напишет заявление, либо пока заемщик не погасит кредит, – пояснила Наталья.

Прекратить звонки сможет только банк

Отделений «КредоБанка» в Николаеве оказалось не так уж и много, но журналисту таки удалось встретиться с руководством одного из них.

– Да, действительно, это правда, – подтвердила управляющая отделением Татьяна Загородняя, выслушав от газетчика историю общения нашей читательницы с коллекторами, – если человек берет в банке наличные деньги, то при оформлении кредита он обязан указать несколько контактных лиц, которые знают его, указав их номера телефонов. В данной ситуации человек должен прийти в любое отделение нашего банка и написать заявление о том, чтобы его исключили из числа контактных лиц данного заемщика.

Отвечая на вопрос, а как быть, если человек живет далеко от городского центра, где-то в глубинке, где не курсируют рейсовые автобусы, а его телефонный номер использовали мошенники, – банковский работник порекомендовала такому человеку позвонить на «горячую линию» банка и рассказать обо всем сотруднику, или зайти на официальный сайт банка и написать онлайн жалобу.

– Телефон «горячей линии» нашего банка найти легко, – акцентировала Татьяна Загородняя, – он обозначен на каждой нашей рекламной вывеске и на сайте.

Взыскать любой ценой

Комментируя данную ситуацию, работник банка обратила внимание на то, что по закону, если клиент не погашает кредит в течение 3-х месяцев, а штрафы и пеня накапливаются, то его кредитный договор банк передает коллекторской фирме, которая должна за 3 месяца «выбить» долги с заемщика. Если не получается заставить кредитора рассчитаться, то банк подает в суд. А контактные лица в данном случае могут выступать как свидетели того, что заемшик жив и здоров, работает и платежеспособный. У таких организаций набор инструментов для работы с должниками стандартный: звонки, зачастую в ночное время, самому должнику, его родственникам, знакомым, коллегам с целью оказания психологического воздействия.

Собеседница призналась, что подобная ситуация произошла и с ее мамой, которая занимает руководящую должность.

– Долго звонили и шантажировали её, мол, мы знаем, где вы работаете, на какой машине ездите и так далее, – рассказала Татьяна, – мне пришлось по этому поводу писать жалобу даже в Нацбанк. Только тогда звонки прекратились.

Что делать?

– Данные манипуляции вполне можно назвать противоправными, – разъясняет юрист Олег Антонец, – но защитить себя от коллекторов можно. Во всех случаях нужно руководствоваться Законом Украины «О защите персональных данных». Если вы не давали письменного согласия на обработку данных, закон на вашей стороне.

В моей юридической практике были такие случаи. Есть и сейчас. Так, мой клиент Андрей Пшеничный уже четыре месяца пытается доказать кредитной организации, что не имеет отношения к займу в более чем 7 тыс. грн. Его поручителем вписал бывший коллега – без разрешения, а фирма не выполнила соответствующую проверку. Теперь коллекторы донимают Пшеничного ежедневно – начали даже угрожать.

Мужчина выяснил, что год назад его бывший коллега занял деньги, а в договоре, не предупредив, указал номер Пшеничного в качестве поручителя. Коллекторы сначала искали должника, а потом начали требовать деньги у «поручителя». Мужчина ездил в офис, писал заявление, но все напрасно – звонки не прекращаются.

На «горячей линии» пообещали разобраться, однако Пшеничный такие отговорки уже слышал: после них – никаких изменений. Поэтому мужчина написал и заявление в правоохранительные органы.

Чтобы прекратить шантаж и угрозы, юрист советует жаловаться не только в полицию.

Пока правоохранители разбираются с квалификацией дела, правоведы говорят, что подобный случай в их практике не первый, но в Украине нет закона, который регулирует взаимоотношения коллекторов с должниками и другими лицами.

Исповедь «охотника за долгами»

Если еще десятилетие назад слово «коллектор» было известно узкому кругу людей и входило в профессиональную терминологию, то сейчас его знает даже четырехлетний ребенок. О специфике данной профессии нам рассказал давний друг редакции Максим, который длительное время работал в банковской «проблемке» – отдел по работе с проблемными кредитами банка, а затем стал сотрудником коллекторской компании, которой банк продал долги. Хотя сегодня он там не работает, однако знает эту «кухню» изнутри.

– Коллекторы сейчас активизировались как никогда. Терроризируют звонками, приходят к должникам домой, на работу, присылают письма. Подобных случаев масса, – рассказывает Максим. – Все эти действия направлены на одно – активизировать клиента на оплату долга или его части. Как правило, методика психологического давления чаще всего используется по беззалоговым кредитам с целью закрыть такие долги без потери времени и сил на судебную тяжбу.

Что могут сделать коллекторские агентства? Через телефонные звонки, письма и сообщения психологически воздействовать на должника и его окружение, однако никоим образом не имеют права на угрозы жизни и здоровью человека, физическую расправу или конфискацию имущества без решения суда. Эти вещи являются не более чем обычные «страшилки», которыми отдельные коллекторы успешно манипулируют для достижения результата.

Что я могу порекомендовать людям? В случае ошибочного звонка – стоит объяснить это собеседнику и попросить его больше вас не беспокоить. В случае повторных фактов телефонного «террора» – выяснить у коллектора наименование компании, в которой он работает, и отправить на ее юридический адрес письмо-требование о прекращении звонков с указанием причин (не знаком с заемщиком, приобрел мобильный должника и др.).

Но если коллектор обращается к вам как к заемщику – стоит насторожиться. В таком случае лучше всего убедиться (сначала в устной форме, а при необходимости и в письменной), что у кредитора есть все основания считать данный кредит вашим. Для этого необходимо запросить информацию из документов по кредитному делу (анкету на получение кредита, договор займа, копии идентификационных документов, имеющиеся фотографии и др.).

В случае если данные из полученных документов соответствуют вашим персональным данным, а кредит вы фактически не брали – обращайтесь с заявлением в полицию по поводу мошеннических действий третьих лиц. Копию этого заявления вместе с известными вам фактами по данному вопросу письмом отправляйте в Нацбанк для проведения внутреннего служебного расследования и списания задолженности. Если этого не сделать – есть большой риск получить «вынос мозга» на несколько следующих лет от коллекторов, а также испорченное время и нервы.

Если же вас беспокоят по причине родственных или дружеских отношений, поскольку заемщик оставил ваш номер телефона как контактного лица, а желания или времени выслушивать проблемы других людей нет, тогда опровергайте факт знакомства с должником, или сообщайте о том, что уже несколько лет с ним не общаетесь и у вас отсутствует актуальный номер его телефона (переехали в другой город, сменили работу, выехав на заработки за границу, или же просто перестали поддерживать отношения).

И старайтесь избегать «переливания из пустого в порожнее». Стройте разговор спокойно, четко и уверенно. Ваш собеседник должен убедиться, что все последующие обращения к вам никак не обеспечат возвращение просроченного кредита.

Ни в коем случае не поддавайтесь на манипуляции коллектора типа: «Вы брали кредит вместе, поэтому и вместе будете возвращать», «Помогите родственнику с погашением, иначе конфискуем его имущество и выселим на улицу», «Ваш коллега мошенник, а за покрытие мошенничества предусмотрена уголовная ответственность». Все это полная чушь и ничего общего данные слова с реальностью не имеют!

Никогда не поддавайтесь на провокации коллекторов по поводу обращения к вам как к поручителю по кредиту. Помните, что поручитель – это тот человек, который несет солидарную (совместную) с заемщиком ответственность за взятые обязательства на основании подписанного с кредитором договора поручительства. Если вы как третье лицо ничего не подписывали в финансовом учреждении, или же вообще впервые слышите о имеющемся кредите, ни о каком поручительстве и речи быть не может. Соответственно требования коллекторов по уплате кредита за должника в такой ситуации является не чем иным, как очередными незаконными манипуляциями.

В случае прямых угроз или требований по оплате кредита – информируйте собеседника о записи разговора и намерении передать его вместе с заявлением о вымогательстве денег в полицию для возбуждения уголовного дела. Это хорошо срабатывает.

Татьяна ФАБРИКОВА

P.S. Пока верстался номер, в редакцию позвонила наша читательница и сообщила, что звонки прекратились