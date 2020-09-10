«Урожай-2020»: податки потрібно сплатити

Головним управлінням ДПС у Миколаївській області налагоджено роботу з місцевими органами влади з метою проведення успішної кампанії декларування доходів з громадянами – власниками земельних ділянок площею понад 2 га, які самостійно обробляють та реалізовують отриманий урожай.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, громадянами – власниками земельних ділянок площею понад 2 га, які самостійно обробляють та реалізують отриманий урожай, у 2020 році подано 33864 податкових декларацій про отриманий у 2019 році дохід у розмірі 353,4 млн гривень. До сплати визначено податку на доходи фізичних осіб у сумі 63,6 млн грн, військового збору – у сумі 5,3 млн грн, сплачено до бюджету 41,1 млн грн та 3,5 млн грн, відповідно. А це додаткові надходження в сумі 4,6 млн грн до місцевих бюджетів у порівнянні з 2019 роком.

Крім цього, також фізичні особи – підприємці задекларували дохід від вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції у сумі 138,9 млн грн, до бюджету сплачено податків у сумі 7,6 млн гривень.

Традиційно, під час проведення жнив, збору сільськогосподарських культур на Миколаївщині за алгоритмом розробленої Дорожньої карти взаємодії податкових органів з органами місцевої влади, тривають певні заходи операції «Урожай-2020», мета яких є запобігання виникненню майбутніх схем ухилення від оподаткування, збору доказової бази щодо порушників податкового законодавства.

Так, ГУ ДПС у Миколаївській області, за матеріалами проведених перевірок, порушникам донараховано 230,8 тис. грн податків і зборів.

Одним з головних напрямів контролю залишається контроль за офіційним оформленням найманої праці та її оплатою.

Відповідно до поданих звітів з ЄСВ за липень 2020 року, у Миколаївській області кількість найманих працівників, які працюють у галузі сільського господарства, склала понад 17,2 тис. осіб, що на 3,3 тис. осіб більше ніж на початок поточного року. Середня заробітна плата у цій галузі збільшилась на 2,1 тис. грн. у порівнянні з січнем 2020 року та досягла рівня 8,51 тис. гривень. Операція «Урожай-2020» триває.

Головне управління ДПС у Миколаївській області є і в подальшому буде залишатися сервісною службою, здійснюватиме постійний діалог з бізнесом у двосторонньому форматі, докладатиме максимум зусиль для задоволення потреб платників, зокрема, у сучасних, зручних та зрозумілих сервісах, які забезпечать легку та стабільну сплату податків до бюджету та створюватимуть рівні конкурентні умови для всіх учасників фінансово-господарської діяльності.

Головне управління ДПС у Миколаївській області