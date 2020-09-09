10 вересня у відділеннях Пенсійного фонду № 1, № 2 та № 3 відключать електропостачання

10 вересня 2020 року у відділах обслуговування громадян м. Миколаєва № 1, № 2 та № 3 (сервісних центрах) Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, які знаходяться за адресою: м. Миколаїв, пр-т Богоявленський, буд 55-Е, з 08:00 до 17:00 буде відключення електропостачання. АТ «Миколаївобленерго» проводить ремонтні роботи на підстанції.

Просимо врахувати вищезазначену інформацію при зверненні до сервісних центрів та пропонуємо скористатись послугами з питань пенсійного забезпечення дистанційно через вебпортал Пенсійного фонду України за посиланням http: //portal.pfu.gov.ua.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності.