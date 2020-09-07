ДПС: операція “Ліквідація”

З метою реалізації вимог наказу ДПС України від 21.07.2020 №352 «Про ліквідацію управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів ГУ ДПС в областях, та затвердження переліку державних податкових інспекцій», Головою Державної податкової служби України Олексієм Любченком 19 серпня 2020 року затверджено Організаційну структуру Головного управління ДПС у Миколаївській області, яку введено в дію наказом ГУ ДПС у Миколаївській області від 20.08.2020 № 1162 «Про введення в дію Організаційної структури Головного управління ДПС у Миколаївській області». Відповідно до Організаційної структури Головного управління ДПС у Миколаївській області утворено 22 податкові інспекції ГУ ДПС у Миколаївській області. Головним управлінням ДПС у Миколаївській області 31 серпня 2020 року до державного реєстратора подано документи для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу». До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 04 вересня 2020 року, внесено запис щодо проведення державної реєстрації «Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи». Головне управління ДПС у Миколаївській області