За січень-серпень до місцевих бюджетів сплачено понад 4,5 млрд грн податків

Головним управлінням ДПС у Миколаївській області, у результаті активної співпраці з платниками податків, за 8 місяців 2020 року до місцевих бюджетів забезпечено понад 4,5 млрд грн податкових платежів, які контролюються податковими органами. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року, доходи місцевих скарбниць зросли на 6,1 відсотка. Територіальні громади додатково отримали 263,7 млн гривень.

Слід зазначити, що по основному дохідному джерелу – податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 67,6 відс., за 8 місяців поточного року мобілізовано 3,1 млрд грн, що на 231,7 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Наступним за обсягами сплати до місцевих скарбниць Миколаївщини є земельний податок та орендна плата (12,1 відс.). Варто зазначити, що власники та орендарі земельних ділянок поповнили бюджети місцевих громад на 555,2 млн гривень.

Фізичні особи – підприємці, юридичні особи і аграрії Миколаївщини, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевої казни 554,1 млн грн єдиного податку (12,1 відс.). Перевищення рівня надходжень від цієї категорії платників порівняно з відповідним періодом 2019 року складає 38,7 млн гривень.

Крім того, до місцевих бюджетів надійшло інших податків і зборів в сумі 377,1 млн грн., у т.ч.: акцизного податку – 116,4 млн грн.; податку на прибуток – 90,7 млн грн; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 82,0 млн грн; рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів – 40,2 млн грн.; екологічного податку – 19,3 млн грн.; плати за ліцензії – 18,4 млн.грн; інші – 10,1 млн гривень.