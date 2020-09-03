Дмитро Оборонько: «Основна мета під час карантину – це допомогти роботодавцям зберегти робочі місця»

Карантин втрутився в усі сфери нашого життя. Як змінилася динаміка ринку праці та чим держава допомогла роботодавцям? Про ці та інші питання йдеться у розмові «РП» з директором Миколаївського обласного центру зайнятості Д.М. Обороньком.

– Дмитре Миколайовичу, яка ситуація на ринку праці Миколаївщини була цього року, враховуючи карантин та всі обмежувальні заходи, пов’язані з цим?

– Звісно, карантин втрутився в усі сфери нашого життя. Динаміка ринку праці змінилася кардинально протягом кількох місяців, унаслідок карантинних заходів безробіття суттєво збільшилося, а пропозиції роботи – навпаки. Якщо в попередні роки у весняний період ми реєстрували в середньому 80-100 безробітних за день, то під час карантину по 170-200 щодня, а були такі дні, що й по 400 осіб.

За вісім місяців 2020 року в Миколаївській обласній службі зайнятості були зареєстровані як безробітні 34,8 тис. громадян. Це на 4,4 тис. більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року.

Наразі поступово відновлюється робота підприємств та організацій як по всій Україні, так і на Миколаївщині. Як наслідок – зменшується кількість зареєстрованих безробітних. З початку року було працевлаштовано майже 10 тис. безробітних клієнтів.

– А які найбільш затребувані фахівці на ринку праці в нашій області?

– Карантин суттєво не вплинув на запити роботодавців, як завжди, затребуваними на ринку праці були робітничі професії – трактористи, водії, продавці, швачки, електрогазозварники, слюсарі, будівельники, електромонтери, овочівники, охоронники – таких у нас вакансій переважна більшість. Представники таких професій можуть отримувати заробітну платню від мінімальної до 10-15 тисяч гривень.

Шукають роботодавці також бухгалтерів (таких вакансій за 8 місяців було десь близько 400), спеціалістів державної служби, вихователів, сестер медичних та лікарів – таких вакансій менше, але є. Залишається попит на найпростіші професії. Є певний дисбаланс на ринку праці між попитом та пропозицією.

База вакансій Миколаївської обласної служби зайнятості з початку року налічує майже 17,3 тис. вакансій, порівнюючи з минулорічним показником це майже на 7,2 тисячі менше. Як я вже зазначав, карантин відобразився і на цих показниках ринку. Але ми докладаємо максимум зусиль, щоб поповнювати цю базу та пропонувати людям роботу, тому відшукуємо вакансії з альтернативних джерел.

– З відгуків роботодавців ми дізналися, що служба зайнятості протягом останніх місяців була на піку затребуваності, бо зверталася до неї численна кількість представників малого та середнього бізнесу по допомогу з часткового безробіття в період карантину. Чи вдалося за допомогою даної програми допомогти людям втриматися на своїх робочих місцях?

– Моя основна мета як директора обласного центру зайнятості – це максимальна допомога роботодавцям по збереженню робочих місць. З квітня цього року стартувала дана програма в нашій області, і ми почали активно працювати по її реалізації.

– Завдяки програмі допомоги по частковому безробіттю на Миколаївщині вдалося зберегти більше 10 тисяч робочих місць та виплатити майже 60 млн грн допомоги.

– Більшість працівників, які отримали допомогу по частковому безробіттю на період карантину, працюють на підприємствах швейного виробництва, дублення шкіри, оптової та роздрібної торгівлі, вирощування сільськогосподарських культур та інших.

Серед фізичних осіб-підприємців більшість ведуть діяльність у сфері торгівлі, послуг краси, громадського харчування та організації культурно-масових заходів.

Хочу зазначити, що в нашій області найменший відсоток відмов щодо надання допомоги по частковому безробіттю, це свідчить про фаховість та компетентність кожного працівника служби зайнятості, індивідуальний підхід до клієнтів, професійне відношення наших фахівців до своєї роботи. Більше двох місяців вони працювали понаднормово, до пізнього вечора, – перевіряли документи, готували накази, здійснювали розрахунки – це був дуже складний і напружений час для нашої служби, але результат того вартий. У цей період ми особливо відчули взаємопідтримку та командний дух. Я вдячний директорському корпусу, кожному фахівцю, всій нашій потужній команді за спільну злагоджену роботу.

– Як роботодавці сприйняли таку допомогу?

– Для досягнення таких результатів нами була проведена активна інформаційно-роз’яснювальна кампанія. Ми використовували всі можливі інформаційні ресурси, щоб донести до кожного наш меседж. Я особисто зустрівся з головою ОДА Олександром Стадніком, міським головою Олександром Сєнкевичем, президентом Регіональної торгово-промислової палати Ігорем Катвалюком, головою Миколаївської обласної профспілкової організації Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» Оленою Герасимчук, які надали інформаційну підтримку, за що я їм дуже вдячний.

Як зазначив на одній із наших зустрічей президент РТПП Ігор Катвалюк, «за останній період це суттєва фінансова підтримка, в яку повірили роботодавці». Спочатку, звісно, були перестороги з боку підприємців, деякі зізнавалися, що навіть не очікували такого кроку назустріч. Крім того, і самі роботодавці, які отримували допомогу по частковому безробіттю, розповідали своїм колегам, друзям, знайомим, що це реальна програма і багато хто нею скористався.

Найбільш активні в даній програмі були роботодавці в Миколаєві, Южноукраїнську, Вознесенському Первомайському, Новоодеському, Баштанському та Очаківському районах.

Серед підприємств, де найбільше працівників отримували допомогу по частковому безробіттю, – ТОВ «Марін Дизайн Інжиніринг Миколаїв» – 190 спеціалістів (майже 255,7 тис. грн) (діяльність у сфері інжинірингу: інженерно-консультативні послуги, пов’язані з підготовкою виробничого процесу), м. Миколаїв; ТДВ «Оріон Авто» – 137 робітників (понад 931,5 тис. грн) (пасажирський наземний транспорт), м. Миколаїв; ТОВ «В-Центр» – 174 працівники (понад 846 тис. грн)(дублювання шкіри), м. Вознесенськ.

– Які перспективи роботи обласної служби зайнятості та ринку праці?

– Наразі міський центр зайнятості і всі філії обласного центру зайнятості повернулися до звичного режиму роботи, наші фахівці проводять особистий прийом шукачів роботи, спілкуються з роботодавцями. В якій би карантинній зоні ми не працювали, наша основна мета – це працевлаштування клієнтів. Сьогодні ситуація така, що важко точно спрогнозувати, які обставини будуть до кінця року, але принаймні ми вже знаємо, як діяти в умовах тотального карантину. Поки що дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці значний, на одне робоче місце претендує 11 безробітних, але сподіваюся, що після припинення карантинних обмежень почнуть відновлювати роботу підприємства і брати на роботу більше людей.

Я з оптимізмом дивлюся у майбутнє, бачу найближчі перспективи ринку праці, покладаюся на злагоджену роботу колективу служби зайнятості.

– Дякуємо за цікаву розмову.

Віктор КЛИМОВ

Валерій Буркун, керівник підприємства-автоперевізника ТДВ «Оріон-Авто»:

– Підприємства, які займаються пасажирськими перевезеннями, карантин зачепив найбільше – міжнародні, міжрегіональні та міжміські перевезення були повністю заборонені. На нашому підприємстві більше сотні водіїв фактично втратили можливість заробітку. Ви ж розумієте, що не можливо формувати розхідну частину бюджету підприємства, коли немає дохідної. А заробітна плата – це обов’язкова стаття витрат. Маю відзначити, що приємно здивувався ставленню до клієнтів у центрі зайнятості. Фахівці надали консультацію, пояснили, як правильно зробити розрахунки, які документи потрібні – ми все оформили досить швидко, отримали фінансування і виплатили допомогу по частковому безробіттю нашим працівникам.

Олег Фідченко, керівник Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства:

– Програма дійсно працює! Фінансова підтримка Служби зайнятості допомогла зберегти в період карантину кваліфіковані кадри на Миколаївському державному протезно-ортопедичному підприємстві. У Миколаївській області це єдиний виробник протезів кінцівок, ортезів та ортопедичного взуття, що забезпечує потреби людей з інвалідністю.

По суті компенсація по частковому безробіттю, виплачена 40 співробітникам підприємства, забезпечила соціальні гарантії для кількох тисяч його клієнтів. Таким чином, нам вдалося зберегти колектив професіоналів, який після півтора місяця «простою» був на грані морального фолу, і люди вже хотіли шукати іншу роботу.

Хочу зазначити, що процедура отримання компенсації досить проста. У центрі зайнятості спрацювали чітко, швидко, без усяких проблем.

ФОП Безушко Н.А., займається пошиттям та реалізацією одягу:

– Як оголосили карантин, ми змушені були зачинити двері нашої майстерні. Я маю 7 найманих працівників, хороших професіоналів, і не хотілося їх втрачати через карантинні заходи. Ми протрималися частину березня та квітня на власні заощадження, а потім дізналася, що центри зайнятості виплачують допомогу по частковому безробіттю. Я звернулася і мені допомогли оформити всі документи. На сьогоднішній день ми працюємо, і завдяки отриманій допомозі я змогла розрахуватися зі своїми працівниками за той час, коли вони змушені були не працювати.

Олена Пантікова, бухгалтерка підприємства, яке надає фотопослуги («Фото-Гарант»):

– 18 березня ми зупинили роботу і до 12 травня не працювали. В середньому кожен із семи наших працівників отримав по 5-6 тисяч гривень допомоги по частковому безробіттю за цей період. Наприклад, у нас працює молода сімейна пара, вони наймають житло, завдяки цій допомозі їм вдалося розрахуватися за квартиру за той період, коли не було заробітку. Хтось сплатив за кредит, хтось витратив на побутові потреби, харчування. Тобто ці кошти дали нам підтримку, і тепер ми поступово повертаємося до звичного режиму роботи, звісно з усіма запобіжними заходами.

Андрій Беков, керівник підприємства, що спеціалізується на виготовленні соусів (ТОВ «АРГОН»):

– Я був 100-м роботодавцем, з яким міський центр зайнятості уклав договір про надання допомоги по безробіттю. Хочу сказати, що програма потрібна. Під час карантину наше підприємство не припиняло повністю свою діяльність. Наших пенсіонерів і працівників, які мають інвалідність, ми не відправляли у вимушені відпустки, вони продовжували працювати. Хоча за час карантину ми і втратили основну кількість своїх клієнтів, що закуповували нашу продукцію – майонез, соуси, гірчицю, приправи, але деякі магазини продовжували працювати і нам треба було забезпечувати їх товаром. Тому ці люди працювали на своїх посадах зі збереженням нашої заробітної плати. Решту працівників, скажімо так, ми змогли забезпечити за рахунок тих коштів, які надала держава, які виплатила нам служба зайнятості.