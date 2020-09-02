Команда Березнегуватського району вперше стала володарем Кубка на призи газети «Рідне Прибужжя» пам’яті репортера Миколи Баранова

Кубок «Рідного Прибужжя» з футболу серед сільських колективів фізкультури пам’яті Миколи Баранова має багату історію, що веде свій лік з 1993 року. Та цьогорічний турнір був особливим, адже він вперше відбувся не восени, а останнього місяця літа. Але, попри зміну календарю за обставин, що від нас не залежали, на зелених полях вирували не менш гарячі пристрасті, ніж золотої пори року. А гідним увінчанням турніру став фінал, що відбувся минулої суботи на полі Центрального міського стадіону м. Миколаєва.

Варто нагадати, що популярний на селі Кубок було започатковано за ініціативою багаторічного голови обласної організації ФСТ «Колос», заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Володимира Борухова, заступника головного редактора «РП» Всеволода Ільїна та репортера Миколи Баранова. До першого в історії фіналу пробилися футболісти Новобузького та Березанського районів. Основний час поєдинку завершився внічию – 2:2, и лише в серії післяматчевих пенальті першу, історичну перемогу вибороли посланці футбольного Новобужжя.

Відтоді відбулося чимало яскравих фіналів, в яких знайшлося місце і красивому футболу, і незабутнім емоціям, заради чого, власне, і задумувався наш турнір. Щодо статистичних даних, то до цьогорічного турніру найбільше перемог було в активі збірних Миколаївського (7), Новобузького (6) та Баштанського районів (5). Двічі здіймали почесний трофей над головою спортсмени Вітовського та Єланецького районів, по одній вікторії – у колективів з Березанщини, Вознесенщини, Доманівщини, Казанківщини та Очаківщини.

Крім названих районів, до фінальної стадії змагань досі пробивалися також команди Братського та Снігурівського районів. А цього року маємо мінісенсацію – до числа фіналістів уперше долучилися хлопці з футбольної Березнегуватщини.

І цей успіх зовсім невипадковий. Свого часу наробила чимало галасу дитяча команда «Вікторія» з Березнегуватого, сформована на базі вихованців відомого тренера Якова Поповича. Юні футболісти підросли, змужніли і тепер упевнено виступають на дорослому рівні. Скажімо, на останній зимовій першості області березнегуватці виграли по першій групі.

Звісно, такі успіхи були б неможливі без підтримки Березнегуватської селищної ради, зокрема селищного голови Сергія Бойка. Завдяки постійній фінансовій допомозі футболісти забезпечуються амуніцією та спортінвентарем, виїжджають на різноманітні змагання. Одне слово, приклад – гідний для наслідування й для інших керівників та організаторів спорту!

На шляху до вирішального поєдинку березнегуватці здолали опір команд Єланецького (3:0), Казанківського (2:0) та Новобузького (1:0) районів. Зазначимо, що хлопці з берегів Висуні позбавили титулу чинного володаря Кубка «РП» – збірну Новобузького району.

Вітовчани також упевнено крокували до фінального поєдинку. На різних стадіях турніру вони послідовно обіграли команди Доманівського (5:0), Вознесенського (5:1) та Снігурівського (2:1) районів.

За словами місцевого очільника райорганізації ФСТ «Колос» Сергія Павленка, до збірної Вітовщини потрапили найздібніші гравці всього району. Команда має фінансове підживлення з районного бюджету та за рахунок субвенцій з об’єднаних територіальних громад. Ще минулого сезону вітовчани реально претендували на вихід до фіналу, і ось – їхня мрія стала реальністю.

Не можемо не згадати і світлої пам’яті нашого колегу, репортера «РП» Миколу Баранова. Як ми раніше відзначали, пан Микола стояв біля витоків турніру. Але зла доля розпорядилася таким чином, що одразу по закінченні фінального поєдинку 1996 року серце цієї талановитої та щирої людини назавжди зупинилося… Вічна пам’ять!

…І ось – лунає стартовий свисток арбітра Олександра Зевакіна, який сповістив про початок фінального розіграшу 28-го турніру на Кубок «Рідного Прибужжя». З перших хвилин зустрічі ініціативою заволоділи футболісти Березнегуватського району, які і відкрили рахунок. На 8-й хвилині Жаботенко вийшов один на один з голкіпером та перекинув м’яч через нього. Суперник відновив рівновагу через п’ять хвилин. Хмілевський увірвавшись до карного майданчика, викотив м’яч під удар Старостенку –1:1! Боротьба тривала на кожному клаптику поля, ніхто не хотів поступатись. Наприкінці першого тайму А. Білоконь знову вивів номінальних господарів поля вперед. Після перерви березнегуватці заволоділи ініціативою і довели зустріч до впевненої перемоги – 6:3.

Отже, здобувши вікторію, володарями почесного трофею вперше стали футболісти Березнегуватського району. Від душі вітаємо переможців!

Риску під фіналом підвела урочиста церемонія нагородження учасників фінального матчу. Медалі та грамоти хлопцям вручили головний редактор «РП» Тетяна Фабрикова, очільник обласної організації ФСТ «Колос» Валерій Запорожець та заступник голови Асоціації футболу Миколаївський області Олександр Балакін.

– Обидві команди продемонстрували хороший футбол, але сьогодні сильнішими виявилися футболісти Березнегуватського району, – зазначила у вітальному слові Тетяна Фабрикова. – Бажаю всім гравцям успішного виступу в цьому сезоні, нових перемог і досягнень.

Кульмінація нагородження… З рук Тетяни Фабрикової під овації присутніх кубок здійняв над головою капітан команди-переможниці Юрій Білоконь. Брависимо! Пам’ятні призи кращим гравцям фіналу отримали Олег Перепелкін та Дмитро Старостенко. Втішний приз – електрочайник – зігріватиме холодними вечорами футболістів Вітовського району.

А головний приз змагань – ваучер на річну передплату всім гравцям команди – дістався переможцям.

Ось імена тріумфаторів Кубка «РП»-2020: Ю. Білоконь, А. Білоконь, Тхорук, Борисенко, Скрипниченко, Степаненко, Жаботенко, Долина, Расказов, Клигін, Перепелкін. Бойко, Клеветенко, Сухина, Лебедь, Богданов.

Андрій ТЮРІН, Вадим СІРИЙ

P.S. Редакція «РП» дякує за сприяння в організації фінальної зустрічі Федерації футболу Миколаївської області та власникам поля зі штучним покриттям Центрального міського стадіону м. Миколаєва.