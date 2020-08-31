На Николаевщине спад заболеваемости COVID-19, хотя в целом ситуация в Украине ухудшается

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 141 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 121 215. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в понедельник, 31 августа.

Количество больных в стране немного выросло после снижения накануне. Вчера сообщалось о 2 096 новых инфицированных.

За последние 24 часа больше всего заболевших обнаружили в Киеве (277), Одесской области (189), Харьковской области (187) и Ивано-Франковской области (165).

Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 30 человек. С начала пандемии в Украине уже 2 557 жертв.

При этом за сутки выздоровели 380 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 57 114. Сейчас коронавирусом болеют 61 544 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 731.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл – 3993 (45)

Волынская обл – 5471 (+54)

Днепропетровская обл – 2349 (+43)

Донецкая обл – 1418 (+2)

Житомирская обл – 3302 (+89)

Закарпатская обл – 7516 (60)

Запорожская обл – 1596 (+38)

Ивано-Франковская обл – 9179 (+165)

Кировоградская обл – 814 (+4)

Киев – 13370 (+277)

Киевская обл – 5669 (+89)

Львовская обл – 14510 (+154)

Луганская обл – 315 (+3)

Николаевская обл – 1252 (+83)

Одесская обл – 7283 (+189)

Полтавская обл – 789 (19)

Ровенская обл – 9182 (+84)

Сумская обл – 1470 (+14)

Тернопольская обл – 6014 (+149)

Харьковская обл – 9076 (+187)

Херсонская обл – 396 (+4)

Хмельницкая обл – 2481 (+79)

Черновицкая обл – 10303 (+158)

Черкасская обл – 1573 (+35)

Черниговская обл – 1894 (+117)

В Николаеве и области ситуация с COVID-19 следующая:

По состоянию на 10:00 31 августа в Николаевской области выявлено 32 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 30 августа в Николаевской области было выявлено 83 новых случая.

Всего зарегистрировано 1284 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения – 123 (2).

Из всех 1284 подтвержденных случаев по месту жительства:

– г. Николаев – 632 человека (20);

– г. Первомайск – 40 человек;

– г. Южноукраинск – 158 человек (1);

– г. Вознесенск – 64 человека (+5);

– г. Очаков – 5 человек;

– Арбузинский район – 14 человек;

– Баштанский район – 21 человек (+3)

– Березанский район – 20 человек;

– Братский район – 4 человека;

– Березнеговатский район – 1 человек;

– Веселиновский район – 5 человек;

– Витовский район – 24 человека (+2)

– Вознесенский район – 39 человек (1);

– Врадиевский район – 63 человека;

– Еланецкий район – 8 человек;

– Домановский район – 78 человек;

– Казанковский район – 2 человека;

– Кривоозерский район – 20 человек;

– Николаевский район – 9 человек;

– Новобугский район – 4 человека;

– Новоодесский район – 47 человек;

– Очаковский район – 10 человек;

– Первомайский район – 12 человек;

– Снигиревский район – 4 человека.

Выздоровели больных за сутки – 3, всего выздоровели – 589. Умерло всего от последствий COVID-19 – 29.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 33 человека с подозрением на COVID-19, из них:

– госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 0;

– госпитализированы в другие учреждения здравоохранения – 10 человек, из них:

– Первомайская центральная районная больница – 1;

– Южноукраинская городская многопрофильная больница – 1 человек;

– Баштанская центральная районная больница – 1;

– родильный дом №1 г.Николаева – 2 человека;

– городская больница №1 г. Николаева – 4;

– городская больница №4 г. Николаева – 1.

– назначено амбулаторное лечение – 23.