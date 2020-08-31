Виявлені чергові факти шахрайства – ДПС Миколаївщини

Головне управління ДПС у Миколаївській області вже неодноразово повідомляло платникам податків, що на території області діють шахраї, які нібито від імені посадових осіб ДПС Миколаївщини звертаються до суб’єктів господарювання з проханням переведення коштів для вирішення «проблемних питань».

Нещодавно до трьох суб’єктів господарювання Очаківщини з мобільного телефону за номером 0662125957 зателефонував невідомий, який представився податковим інспектором.

Аферист повідомив платникам податків, що у м. Очакові заплановано проведення перевірки податківцями з Києва. З метою уникнення перевірки, шахрай запропонував суб’єктам господарювання зателефонувати начальнику Очаківського управління ГУ ДПС у Миколаївській області Віталію Бітуну, за телефоном 0661290028. Звертаємо увагу, що зазначений номер не належить начальнику Очаківського управління ГУ ДПС у Миколаївській області Віталію Бітуну. Під час розмови невідома особа вимагала від платників податків 2 тис. доларів, для того, щоб було чим «годувати» «перевіряючих» з Києва.

Головне управління ДПС у Миколаївській області вкотре наголошує, що працівники податкової служби Миколаївщини при виконанні функціональних повноважень чітко дотримуються вимог чинного законодавства України, не звертаються до суб’єктів господарювання з подібними «вимогами» і «пропозиціями» та діють виключно у правовому полі.

Громадяни, будьте пильними та обачними, уважно перевіряйте інформацію та не дозволяйте аферистам вводити себе в оману. Про подібні випадки негайно повідомляйте відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Миколаївській області, за телефоном 50-19-13, на електронні поштові скриньки, за адресами: [email protected], [email protected] або особисто за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6. Також, про подібні випадки шахрайства повідомляйте Головне управління Національної поліції в Миколаївській області за телефоном: 102