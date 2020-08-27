Від Миколаївщини до державного бюджету надійшло майже 1,4 млрд грн ПДВ

На Миколаївщині сплату податку на додану вартість забезпечують 6598 платників, серед яких 6047 юридичних осіб і 551 фізична особа – підприємець.

Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Леонід Корчагін, за сім місяців 2020 року до державного бюджету мобілізовано майже 1,4 млрд. грн. ПДВ з вироблених в Україні товарів, що на 202,6 млн. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2019 року. Слід зазначити, що питома вага ПДВ в загальній сумі збору до державного бюджету складає 42,1 відсотка.

За словами Леоніда Корчагіна, ДПС Миколаївщини ефективно відпрацьовує ризикові операції суб’єктів господарської діяльності, виявляє і руйнує схеми з формування фіктивного податкового кредиту, що забезпечує збільшення обсягів декларування ПДВ до сплати в бюджет. Вагомі показники із сплати ПДВ – яскраве підтвердження ефективного адміністрування цього податку і своєчасного запобігання схемам мінімізації.