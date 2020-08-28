У фіналі – Березнегуватський і Вітовський райони

Минулого уїк-енда відбулися півфінальні поєдинки 1/2 Кубка на призи «Рідного Прибужжя» пам’яті журналіста Миколи Баранова. Обидві зустрічі пройшли за напрочуд напруженої гри, й інтрига не вмирала до останніх секунд матчів.

У селі Червона Долина Снігурівського району господарі приймали збірну Вітовського району. Перший тайм пройшов за відчутної переваги снігурівчан. Вони мали декілька чудових нагод для того, щоб забити гол, але скористалися лише однією з них: це Андрій Чугай уже в компенсований час першого тайму заніс своє прізвище до протоколу матчу – 1:0.

Та, до честі гостей, вони не знітилися й на другу половину зустрічі вийшли з твердими намірами відігратися. У цьому їм допоміг… гравець команди Снігурівщини Олександр Артющенко. Грубі дії на полі арбітр Віктор Колісник «оцінив» червоною карткою. Чисельною перевагою гості скористалися вже за шість хвилин – 1:1. А на 85-й хвилині Рувім Свідерський установив кінцевий результат – 2:1 на користь збірної Вітовського району, яка й стала фіналістом Кубка «РП»-2020.

Їхніми суперниками досить несподівано стала команда Березнегуватщини, котра з мінімальним рахунком 1:0 вибила з турніру чинних володарів – футболістів з Новобужжя. Єдиний м’яч забив Максим Расказов на 11-й хвилині. Максим відзначився, вигравши в карному майданчикові боротьбу у двох захисників. У подальшому тривала обопільно гостра гра, але рахунок на табло так і не змінився.

Отже, у суботу, 29 серпня, на штучному полі Центрального міського стадіону відбудеться фінальний матч Кубка «Рідного Прибужжя» 2020 року. Початок ­­гри – о 10.00. Побажаємо командам красивої та натхненної гри!

Влас. інф.