Кладу плитку. Втридорога

За последние два года в Николаеве начался настоящий плиточный бум. Плитку укладывают везде: и где это нужно, и где не очень. Кое-где – по несколько раз, но чиновников это не смущает. Ведь нужно успеть освоить десятки миллионов гривен, поэтому на качество никто не обращает внимания. Центр проанализировал, кто и сколько зарабатывает на ремонте тротуаров и зеленых зон в городе корабелов.

Николаевские чиновники уже путаются, сколько средств они потратили и планируют потратить на плитку. Так, в ответе на запрос местного активиста Дмитрия Рябченко они сначала утверждали, что в 2019 году на укладку плитки ушло 29 млн бюджетных средств, а на этот год запланировано уже 53 млн. А потом стали активно это отрицать.

Первым стал опровергать озвученные его подчиненными цифры мэр Николаева Александр Сенкевич. Затем к нему присоединился и директор департамента ЖКХ Сергей Коренев.

– Это вы озвучиваете цифру, которая была в прессе три месяца назад. Это общая цифра бюджета города, мы имели в бюджете 32 млн грн. Я имею в виду департамент ЖКХ. А в прошлом году – 24 млн, – пояснил он журналистам Центра.

А в пятилетней программе развития жилищно-коммунального хозяйства Николаева на содержание и текущий ремонт тротуаров забита вообще фантастическая сумма – 81,1 млн грн.

При этом качество выполненных работ откровенно низкое. Об этом давно гудит николаевский сегмент Фейсбука, выставляя фотографии наиболее вопиющих промахов укладчиков.

Кроме работы на тяп-ляп, люди обращают внимание и на низкое качество самой плитки.

Одним из наиболее активных критиков действий подрядчиков, укладывающих плитку, является местный активист Виталий Матвеев.

Виталий работает в частной компании на должности эксперта по оценке инвестпроектов. Имея опыт оценки эффективности использования средств частных компаний, он не может спокойно смотреть, как бездумно и неэффективно расходуются бюджетные средства николаевской общины.

Так, он показал журналистам Центра пешеходный переход на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой, который в течение полутора лет ремонтировали пять раз.

– Вот это легендарный переход. Сначала его сделали из асфальта. Потом асфальт сняли и сделали переход из бетонной плитки. Потом бетонную плитку убрали и постелили гранитную. И все это с нарушением стандартов, – говорит Матвеев.

Активист внимательно ознакомился со строительными правилами и нормами, и теперь на уровне эксперта оценивает их соблюдение при выполнении различных работ за городской счет. На перекрестке Соборной и Большой Морской, где плитку постелили два месяца назад, он устал перечислять нарушения, допущенные подрядчиками при ремонте тротуара и укладке плитки.

– Здесь полиция должна была составить, как минимум, пять протоколов на подрядчика, но ни одного не составила, – говорит он.

По словам активиста, он вызвал наряд полиции и потребовал от правоохранителей проверить законность выполнения работ. Но полицейские отказались вмешиваться.

– Я попросил подрядчика предоставить документы на выполнение работ, на материалы и на сотрудников, но за исключением одного рабочего, все остальные не были официально оформлены, – вспоминает Матвеев.

Активист говорит, что песок, который используют при укладке, привозят без документов, из незаконных карьеров. Нет также никаких документов и сертификатов на плитку.

Муж и жена – одна… фирма

Неоформленные работники, фирмы-прокладки, получающие подряды на выполнение работ, которые по факту выполняют другие; многочисленные нарушения при укладке плитки, допущенные случайными людьми с улицы, непрозрачность тендерных процедур и завышенная стоимость работ – вот неполный перечень претензий к городской власти и подрядчикам.

Центр решил проверить, насколько все плохо. Для этого мы под видом людей, которые никогда в жизни не клали плитку, попытались устроиться в одну из бригад, которая сейчас работает на улице Московской.

На работу нас «не взяли», но поведали, что если бы люди и были нужны, то только на неофициальных условиях. Без какого-либо оформления. Журналисты Центра обошли еще несколько участков, где кладут плитку, и везде ситуация была схожей. На работу могли взять, но только без оформления.

Тогда Центр решил поинтересоваться, кому идут десятки миллионов гривен николаевцев, выделенные на ремонт тротуаров. Кто именно кладет плитку в нашем городе? Анализ реестров показал, что это преимущественно фирмы и ФЛП, которые появились в последние год-два. Также бросается в глаза, что плитка в Николаеве – семейный бизнес, в котором заняты родители и дети, мужья и жены. Большинство из них со строительной отраслью ничего общего никогда не имели, однако теперь активно участвуют в аукционах и уверенно побеждают в них. При этом часто работу за них выполняют совсем другие люди.

Журналисты Центра поинтересовались у Андрея Колесника, который работает старшим бригады, укладывающей плитку на улице Московской, кто занимается выполнением работ.

Бригадир ответил, что работает фирма «Благоустрий», а старшим от нее назвал некого Руслана Пасько. Центр несколько раз переспросил у работника, кто работает, не ошибается ли он, но молодой мужчина, без тени сомнения, гнул свое, утверждая, что подрядчиком является фирма «Благоустрий».

Компания «Благоустрій-НК», о которой упомянул плиточник Андрей, известна тем, что за несколько лет своего существования получила подрядов на ремонт тротуаров и зеленых зон Николаева на 22 млн грн. А еще компания прославилась многочисленными скандалами, связанными с качеством выполненных работ.

Владельцем и директором компании является Юрий Яковенко. Вместе с ним ремонтом тротуаров занимается его жена – преподаватель английского языка Ангелина Яковенко, которая является учредителем и директором фирмы «Парксолюшн», существующей меньше года. А еще плитку в Николаеве кладет отец бизнесмена – ФЛП Анатолий Яковенко. Близкие родственники Юрия Яковенко без всяких тендеров получили подрядов еще на 7 млн грн. Иногда фирмы этого семейства участвуют в одних и тех же конкурсах, что вообще недопустимо. Но никого это, видимо, не смущает.

Журналист Центра связался с Ангелиной Яковенко, чтобы узнать, как она все успевает – и английский преподавать, и плитку класть. На что услышал удивительный ответ.

– Всему можно научиться, люди совершенствуются, – заявила преподаватель английского.

Две Тойоты за год

Возвращаясь к плиточнику Андрею на Московской, следует отметить, что парень все же ошибается. По документам, плитку здесь кладет физическое лицо-предприниматель Елена Курляк. Свой бизнес она открыла в мае прошлого года и сразу начала без тендеров получать заказы от департамента ЖКХ на ремонт тротуаров. До этого женщина занималась продажей вещей в Интернете.

За ремонт Московской ей должны заплатить более 3 млн грн.

В документах, поданных Еленой Курляк на конкурс, указаны данные, не соответствующие действительности. Так, рабочих, которые на бумаге должны укладывать плитку на Московской, здесь никто не видел.

Об этом мы узнали от бригадира Андрея Колесника, зачитав ему список лиц, указанных Еленой Курляк в тендерной документации. Ни одного из перечисленных мужчин мастер, который непосредственно работает на Московской, не знает и не видел.

Достоверность документа о наличии у Елены Курляк технической базы для проведения работ на миллионы гривен тоже вызывает большие сомнения. Так, Центр наведался по указанному в документах адресу на ул. Гетмана Сагайдачного, 277, где якобы арендует гараж и площадку для техники Елена Курляк. Это одна из баз предприятия «Николаевоблавтодор», которую в январе этого года передали в аренду ООО «Гринтайм». Но работники частной компании сообщили, что никакой техники Курляк там не видели.

При этом сам договор аренды между ООО «Гринтайм» и ФЛП Елена Курляк является, по сути, незаконным. Об этом Центру сообщил директор «Николаевоблавтодора» Александр Колосовский.

– В договоре аренды этой территории, заключенном между «Николаевоблавтодором» и ООО «Гринтайм», сказано, что передача в субаренду нашей территории запрещена, – сообщил Колосовский.

Центр наведался также по адресу регистрации бизнес-вумен, и там ее тоже не оказалось.

Мы связались с Еленой Курляк, чтобы расспросить ее о ремонте тротуаров; о том, кладет ли она плитку в частных дворах или только на городских улицах; как ей удается получать тендеры, не имея материальной базы и квалифицированных специалистов, но разговора не получилось. Женщина наотрез отказалась общаться с журналистом.

Стоит отметить, что, кроме Елены Курляк, плиткой также активно занимается ее муж – Владислав Курляк. До июля он работал в ООО «Николаевавтодор», но это нисколько не мешало ему укладывать «бюджетную» плитку. Предпринимательство мужчина оформил в декабре прошлого года, и теперь так же, как жена, получает подряды без каких-либо конкурсов. Такая высокая активность семьи Курляк может объясняться тем, что отец Владислава Курляка – Александр Курляк – заместитель директора департамента экономики Николаевского городского совета. Всего за год работы сына и невестки на укладке плитки материальное положение двух семей начало стремительно улучшаться. Сначала дорогую Тойоту RAV 4 приобрела Елена Курляк, а полтора месяца назад владелицей такой же машины стала жена чиновника – врач Елена Курляк.

Стоимость каждой машины стартует от тридцати пяти тыс. долларов. При этом сам чиновник говорит, что не имеет никакого отношения к деятельности сына и невестки.

– Я своему сыну ничем не помогаю. Он работает в рамках действующего законодательства, – безапелляционно заявил чиновник журналистам Центра.

Когда подряды получают одни, а выполняют их – другие

Центр выяснил, что ремонтными работами на ул. Московской непосредственно руководит предприниматель Руслан Пасько. Как именно он это делает, мы узнали от его рабочих. Увидев, что работники кладут плитку на песок, не добавляя при этом цемента, что является нарушением технологии, журналисты поинтересовались почему так происходит.

Тогда бригадир Андрей Колесник признался, что стелить плитку без добавления цемента ему сказал старший – Руслан Пасько.

– Я ему говорю: цемента нету, что делать? А он отвечает – ложи. Говорю, цемента ведь не хватает. Ничего страшного, – пожаловался на начальство рабочий.

«Ничего страшного», «так и будет», «нормально», «и так пойдет» – типичные фразы, услышанные от руководителей работ. О том, что при укладке «бюджетной» плитки подрядчики больше думают не о качестве, а о заработке, Центру подтвердили и другие плиточники. Мы обзвонили нескольких мастеров, которые предлагают свои услуги в Интернете. По легенде, мы хотели узнать, сколько стоит положить плитку в частном дворе площадью 100 квадратных метров. И параллельно интересовались опытом работы плиточников на бюджетных объектах.

Мастера готовы были положитьплитку на наши несуществующие 100 квадратов за 30-40 тыс. грн. Это означает, что стоимость квадратного метра для частного заказчика составляет от 300 до 400 грн за квадратный метр. А вот для бюджетных работ стоимость в три-четыре раза выше. Почему так? Мы получили объяснение.

Все, с кем мы ни общались (а Центр обзвонил не менее пяти мастеров), без тени смущения рассказывали, что класть плитку на частный двор и на городские улицы за бюджетные средства – совсем не одно и то же. Если частник платит деньги, то и серьезно следит за качеством выполненных работ. А вот на городских улицах халтура может вполне сойти. И поясняли мастера это однозначно:

– Укладка плитки для города – это сплошное отмывание денег. У них в документах забито 150 грн квадрат за работу, а работникам платят 80 грн за квадрат. Разница идет наверх, понимаете? – сообщил мастер Сергей.

Центр проанализировал данные тендерных закупок и убедился, что стоимость укладки плитки для города в среднем составляет от 800 до 1200 грн за квадрат. Причем обычно суммы максимальные там, где подрядчик получает заказ без конкурса.

Кстати, в процессе поиска информации в Интернете мы случайно наткнулись и на телефон руководителя ремонта на Московской Руслана Пасько. Не догадываясь, что разговаривает с журналистом, человек для саморекламы перечислил десятки (!) объектов в Николаеве, где его бригады клали «бюджетную» плитку.

– Вот на Советской, возле Шара, это наша работа; в сторону от остановки Советская, где брусчатка лежит, к Московской; потом от Московской до Макарова налево буквой «П» – мы укладывали; на Декабристов, от «Кристалла» два квартала вниз – тоже я. В этом году я уже ложил плитку на Пушкинской, а сейчас на Московской работаю, – рассказал Пасько.

Как показали данные системы Прозорро, работы на всех указанных Пасько объектах официально выполняли различные фирмы и предприниматели. Только Руслана Пасько там не было. Получается, что он – один из тех предпринимателей, которые, имея собственные бригады и цеха по производству плитки, работают под прикрытием предприятий, которые выигрывают тендеры. Последние, по сути, выступают в роли фирм-прокладок. Почему же так происходит? Об этом мы спросили у самого Пасько.

– А как так получается, что другие фирмы и ФЛП получают подряды, а вы их выполняете?

– Так это лучше их спросить. Ну, как на субподряде я, – сообщил мужчина.

При этом Пасько признал, что качество плитки, которую кладут на городских улицах за бюджетные средства, далеко от нормы.

– Вы сталкивались с плохой плиткой – сплошь и рядом? Везде. Это идет экономия. Когда производят плитку, то, чтобы удешевить производство, кладут меньше цемента, меньше песка. Или другой песок, то есть не мытый, а карьерный, вот и пошло-поехало. От этого, конечно же, страдает качество. Есть адекватные производители, которые держат свою марку, а есть такие, которые работают на объем – продать и заработать, – со знанием дела сообщил Руслан Пасько.

Как узнал Центр, у него также есть своей цех по производству плитки.

Но Пасько не был с нами откровенным в том, кто еще получает выгоду от плохой работы из некачественных материалов. Тогда Центр нашел его коллегу, который тоже работает под «крышей» других фирм. На откровенный разговор этот человек согласился только на условиях анонимности.

– Там есть конкретно поставленные люди, которым дана команда давать объекты. Вот и все. А сунуться туда, вложить деньги, потратить силы… Смысл? Напрямую заходят люди к Кореневу, с ним дела ведут, а он уже конкретно говорит, кому давать тендер, а кому не давать. Пускай даже я ниже дам цену, нет никакой гарантии, что я выиграю, – рассказал мужчина.

При этом собеседник Центра подчеркнул, что выиграть тендер имеет больше шансов какой-то посредник, чем реально работающий предприниматель, добавив напоследок, что берутся за это дело далеко не специалисты.

Технадзор в доле

Анализ всей полученной Центром информации показал, что 80% подрядов на укладку плитки департамент ЖКХ отдает без каких-либо конкурсов, по переговорной процедуре. А это десятки миллионов гривен. Добавьте к этому завышенные в несколько раз цены самих работ и материалов, и становится понятно, что на укладке плитки зарабатывают все: от простых работяг и их бригадиров до фирм-прокладок и чиновников, которые в ручном режиме решают, кому дать, а кому – нет подряд по ремонту тротуаров или зеленых зон. Вот только те, кто на вершине этой пирамиды, получают больше всех.

Кто же распределяет подряды на укладку плитки в Николаеве? Основными подписантами договоров департамента ЖКХ являются два человека: директор Сергей Коренев и его первый заместитель Александр Брижатый. Центру удалось поговорить с первым.

– Как вы относитесь к тому, что на тендер выходят одни фирмы и ФОПы, а работают другие? – спросили мы его.

– Департамент не контролирует трудовые отношения работников с подрядчиком. Есть определенные вопросы, которые подрядчики не отрабатывают должным образом, но, к сожалению, мы за это их штрафовать не можем. Для этого есть определенные контролирующие органы в государстве, которые должны это контролировать, – сообщил Сергей Коренев.

Тогда Центр попросил директора департамента ЖКХ прокомментировать слова одного из подрядчиков, работающего под «крышей» фирм, которые получают тендеры, о том, что без «благословения» Коренева никто подряд на укладку плитки получить не может.

– Неправда это все. После того, как я пришел в департамент, количество подрядчиков выросло в три раза. Мы на конкурсах существенно снижаем цену от первоначальной. А тому человеку, который вам это сказал, я посоветую самому поучаствовать в конкурсе. Качественно подготовить документы, поставить самую низкую цену и быть подрядчиком, – ответил чиновник, не уточнив при этом, почему же в департаменте так редко проводят конкурсы.

Активист Виталий Матвеев словам чиновника не верит. Он считает, что коррупция разъела николаевских госслужащих, и их интересует только личное обогащение:

– Сотрудники департамента ЖКХ мне в открытую говорили, что средства разворовываются; фирмы, записанные на родственников, на правоохранителей. Все свою часть воруют, поэтому все повязаны и никто ничего не делает. Чиновник так и говорил мне: «краев уже никто не видит».

Похоже, такая ситуация выгодна всем участникам схемы – особенно чиновникам департамента ЖКХ.

Так, в мае работники полиции задержали чиновника по технадзору департамента при получении взятки. За полгода до этого на взятке поймали начальника технадзора. Это только усилило общее впечатление, что завязанные глаза проверяющих состояние и качество работ имеют свою цену. И пока сохраняется такое положение вещей, о качественных ремонтах николаевских тротуаров по справедливой цене можно забыть.

Ярослав Чепурной,

Центр журналистских расследований