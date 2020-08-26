Если вас беспокоит амброзия, звоните

По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства, в Николаеве продолжают вести борьбу с растениями-аллергенами. Полным ходом проводится комплекс мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очагов опасного карантинного сорняка – амброзии полыннолистной. Об этом сообщается на странице Наш Город – без Амброзии в Фейсбуке.

Специалисты начали обработку массовых зарослей амброзии химпрепаратами на основе бишофита в зеленых зонах на территориях, подчиненных департаменту ЖКХ. Коммунальные службы обращают внимание на красные метки на карте https://ambrozii.net, поэтому если нет возможности ликвидировать сорняк в населенных районах общими усилиями вместе с единомышленниками, можно обратиться за помощью к городским властям.

Жители Николаева могут обратиться:

– к начальнику отдела озеленения и благоустройства Управления экологии департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по телефону: +38 (0512) 36-20-25;

– также можно отправить обращение на электронный адрес: [email protected];

– или оставить своё обращение на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета: https://dgkh.mkrada.gov.ua/zvernennya-gromadyan/;

– в круглосуточный колл-центр Николаевского городского совета по телефонам: +38 (0512) 71-15-88, +38 (0512) 53-35-88, +38 (095) 003-15-88,+38 (093) 170-15-88.

Жители Николаевской области могут обратиться к исполняющему обязанности управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области по телефону: +38 (0512) 58-04-48 или отправить электронное обращение по адресу: [email protected]

Как известно, амброзия очень аллергенный, вредный и агрессивный сорняк. Даже небольшое количество пыльцы амброзии может спровоцировать тяжелую реакцию у аллергика.