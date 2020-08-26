Майонез: польза и вред

Майонез, пожалуй, есть в каждом доме наших граждан. Без него не обходится практически ни один салат, нельзя приготовить картошку по-французски, а какой праздник без главной добавки, особенно новогодний! И это даже несмотря на то, что в мире процветает культ здорового питания.

Главная опасность майонеза – он крайне калорийный, в нём содержится огромное количество насыщенных жиров. Даже ложка этого соуса способна добавить жир на ваше тело, проблемные зоны станут ещё проблемнее. На деле же опасаться стоит только тех майонезов, которые мы покупаем в магазине. Готовить его самостоятельно гораздо безопаснее. Но тем не менее давайте разберёмся, в чем вред и польза майонеза.

Состав майонеза

У правильного майонеза в составе весьма простые компоненты. Это желтки, растительное масло, уксус, лимонный сок и горчица. Никаких усилителей вкуса, добавок для аромата или химических ингредиентов. Подобный майонез встретить на полке в магазине довольно проблематично. Эмульгатор в составе связывает гидрофильный и липофильный компоненты, которые не смешиваются в природе. В домашнем соусе данную роль исполняет желток или горчица.

В 100 граммах такого майонеза содержатся жиры, насыщенные жиры, натрий, холестерин. В этом количестве соуса в среднем 692 ккал.

Польза майонеза

Пожалуй, странно слышать, что майонез может нести какуюто пользу. Во многом польза определяется маслом, из которого он сделан. Например, за рубежом распространено соевое масло, богатое омега‑6 жирными кислотами. В больших количествах они навредят организму, но при умеренной дозировке принесут пользу.

Часто применяют рапсовое масло, в котором тоже много омега‑6. Но самым полезным можно смело назвать майонез из оливкового масла или масла авокадо. При таком раскладе майонез способен восполнить дефицит жирных кислот, улучшить состояние кожи, волос, ногтей.

При недостатке полезных жиров в рационе возможны ухудшения когнитивной функции, памяти, фокусировки и внимания. В умеренном количестве добавка принесет пользу организму.

Вред майонеза

Домашний майонез наносит существенный вред из-за возможного проникновения бактерий в продукт. Его готовят из сырых яиц, поэтому риск заражения сальмонеллой или другими бактериями крайне велик. Избежать этого поможет варка яиц в течение двух минут. Мнение, что лимонный сок убивает сальмонеллу, ошибочно.

В покупном соусе нет таких рисков и вреда для здоровья с данной точки зрения. Однако высокая калорийность и не самый грамотный состав вряд ли позволят наслаждаться майонезом и его пользой.

Низкокалорийные продукты тоже вряд ли порадуют. Вместо жира в них добавляют сахар и крахмал, что тоже вредит фигуре и здоровью в целом.