Можно ли через продукты питания заразиться коронавирусом?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей не бояться заразиться новым коронавирусом через пищевые продукты после того, как китайские испытатели обнаружили следы вируса на пищевых продуктах и упаковке пищевых продуктов.

Коронавирус был обнаружен 11 августа в китайском городе Шэньчжэнь во время плановой проверки образцов замороженных куриных крылышек, импортированных из Бразилии. Власти заявили, что они немедленно проверили людей, которые контактировали с зараженными продуктами, а также их родственников, и все тесты дали отрицательный результат.

13 августа мэр провинции Аньхой на востоке Китая объявил, что вирус был обнаружен на упаковке креветок, импортированных из Эквадора, которая хранилась в морозильной камере ресторана.

ВОЗ заявила, что паниковать не нужно – не было примеров передачи респираторного заболевания через пищу.

«Люди уже достаточно напуганы пандемией COVID, – сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на виртуальной пресс-конференции в Женеве. – Люди не должны опасаться продуктов питания или упаковки пищевых продуктов, обработки или доставки продуктов питания. Нет никаких доказательств того, что продукты питания или пищевая цепь участвуют в передаче этого вируса. Наша еда с точки зрения COVID безопасна».

Мария Ван Керкхове, технический руководитель ВОЗ по COVID‑19, сказала, что агентство здравоохранения ООН было осведомлено об этих отчетах и понимало, что Китай ищет вирус на упаковке пищевых продуктов.